Adiós a Gene Hackman, el chico duro de Hollywood que marcó a toda una generación

Gene Hackman, toda una leyenda de Hollywood y conocido por sus papeles de chico duro, fue uno de los actores más importantes de su generación con una carrera de más de cuatro décadas y 80 títulos entre cine, teatro y televisión. El actor californiano, que ha sido encontrado muerto a los 95 años en su casa de Santa Fe (Nuevo México, Estados Unidos) junto a su mujer Betsy Arakawa (63 años) tuvo una carrera frenética y una larga lista de reconocimientos: dos Óscar, tres Globos de Oro, tres BAFTA y la Palma de Oro en Cannes.

Entre sus papeles más destacados se encuentran Bonnie and Clyde, The French Connection, Arde Mississippi, Sin perdón o en la saga de Superman, entre otras.

Hackman, que en 2008 se retiró del cine parar dedicarse a la literatura, nació en San Bernardino (California, Estados Unidos) el 30 de enero de 1930 y se enroló en la marina con 16 años, donde debutó como locutor de radio al sustituir al titular de la emisora que fue herido en un ataque aéreo. Tras el servicio militar, comenzó a estudiar periodismo, pero pronto lo abandonó por el arte dramático en la escuela Pasadena Playhouse, donde coincidió con Dustin Hoffiman y los dos fueron votados los actores 'con menos posibilidades de triunfar'.

Su carrera comenzó en el teatro, con obras como Cualquier miércoles, Poor Richard (1964), Children from their games (1963) y The natural look. Tras una serie de pequeños papeles, hizo su gran estreno en la pantalla junto a Warren Beatty en Lilith (1964), con el que coincidió tres años después en Bonny and Clyde (1967), un punto de inflexión en su carrera que le valió su primera nominación al Óscar.

A partir de esta interpretación, Hackman no paró de hacer películas de prestigio con los mejores directores de la época como Arthur Penn, Clint Eastwood, Francis Fordd Cappola o Woody Allen, convirtiéndose en uno de los actores más aclamados de la década de los setenta y los ochenta. Su voz ronca y su 1,88 metros de altura le convirtieron en el chico duro de Hollywood. El Óscar le llegó con French Connection (1971, William Friedkin), un trabajo que fue reconocido por el Premio al mejor actor de los Críticos Cinematográficos de Nueva York, el Globo de Oro y el BAFTA.

Los setenta sería su gran década con películas como Hawaii (1966); Marooned (1970); Prime cut (Carne viva) (1972); The hunting party (1971) o The Poseidon adventure (1972, Ronald Neame), con la que ganó otro BAFTA. En esta década trabajaría de manera incansable en títulos como The conversation (1973); Scarecrow (1973) —película que ganó la Palma de Oro del Festival de Cannes—; Young Frankenstein (1974); Los aventureros de Lucky Lady (1975); The Domino principle (1977) o Superman (1978).

De la década de los ochenta seguirían los éxitos con películas para el gran público como Superman II (1980); All night long (Toda la noche, 1980); Bajo el fuego (1983) —sobre el sandinismo—; Target (1985); Power (1985) o Another woman (1988). Por Arde Mississippi (1988, Alan Parker), película sobre los derechos civiles en el sur de Estados Unidos, ganó el Oso de Plata de Berlín, y fue nominado al Óscar al mejor actor. En 1990 intervino en Postcard from the edge (Mike Nichols) y un año después coprotagonizó la cinta de espías Company Business.

El actor Gene Hackman y su pareja, encontrados muertos en su casa de Nuevo México Ver más

Compartió elenco con Glenn Close y Richard Dreyfuss en Death and the maiden (1994, Ariel Dorfman); y con Sin perdón (1992, Clint Eastwood) consiguió además del Óscar al mejor de reparto, el Globo de Oro y el BAFTA. Las siguientes destacables fueron The firm (1993, Sydney Pollack), una película de abogados y mafiosos junto a Tom Cruise; Marea roja (1995, Tony Scott) y Camara Sellada (1996, James Foley), que trata el tema del racismo y la pena capital.

Encarnó al presidente de EE.UU. en Poder absoluto (1997, Clint Eastwood) y rodó las cintas de intriga Enemigo público (1998, T. Scott) y Al caer el sol (1998, Robert Benton) junto a Paul Newman y Susan Sarandon. Sus últimos trabajos fueron junto a Morgan Freeman, con el thriller psicológico Bajo sospecha (2000, Stephen Hopkins) y con Anjelica Huston, The royal Tenenbaums (2001, Wes Anderson), una comedia por la que ganó el Globo de Oro al mejor actor de comedia.

Gene Hackman se casó dos veces y tiene tres hijos de su primer matrimonio.