Inés Hernand, la lengua insolente de RTVE que irrita a los 'boomer' y fascina a los 'Z' (incluido Pedro SáncheZ)

"Eres un icono, presi, te queremos". Esta es la proclama pronunciada por Inés Hernand (Madrid, 1992) a Pedro Sánchez en la alfombra roja alternativa de los Premios Goya retransmitida a través de RTVE Play y que ha puesto a la influencer y presentadora una vez más en el epicentro del ya de por sí siempre polarizado huracán mediático. Una frase que sirvió de colofón a una retransmisión de las que dejan una densa polvareda, intensificada por el propio presidente del Gobierno al sumarse a la refriega con un tuit publicado a última hora del lunes: "Inés Hernand, el icono eres tú".

Acompañaba sus palabras Sánchez con un vídeo en el que mostraba a la presentadora usando el latiguillo de "eres un icono" ante multitud de los nominados e invitados a la gala a su paso por el backstage más gamberro que se recuerda en los últimos años. Fernando Tejero, Carmen Machi, Macarena Gómez, Macarena García, David Trueba o Sigourney Weaver. Todos y todas las que fueron pasando por allí se llevaron la coletilla, pero fue cuando se la dijo al presidente cuando se montó el lio. Un colofón para una retransmisión en la que no faltaron eructos o frases como "estoy hasta el coño" o "creo que me he hecho pis".

Un punto coloquial y casual que provocó el enfado del Consejo de Informativos de Medios Interactivos de RTVE, que llegó incluso a difundir un comunicado criticando el "tono adulador" de una "colaboradora externa" con Pedro Sánchez, algo que "no tiene cabida en la radio televisión pública, que es la de todos". "Por mucho que se quiera dar un tono desenfadado, alternativo y pensado para un público juvenil, creemos que cualquier contenido que lleve la marca de RTVE debe cumplir con los estándares de calidad y neutralidad", añade el texto.

"Me dedico al entretenimiento y sinceramente, me alegro de estar cumpliendo mi función", ha replicado a todo esto a través de X –antes Twitter– la propia Hernand, quien ya protagonizó otra controversia bien reciente en su participación como una de las presentadoras del Benidorm Fest al denunciar la presencia de Israel en Eurovisión a pesar de estar cometiendo un "genocidio" en Palestina. La influencer, graduada en Derecho que se hizo popular por responder en su canal de YouTube Inés responde a cuestiones legales para los jóvenes, es conocida por decir siempre lo que piensa sin demasiados rodeos.

Su trabajo en Play Z, la plataforma para los más jóvenes de RTVE, le ha ayudado a congregar a decenas de miles de seguidores en sus redes sociales: más de medio millón solo en Instagram y otros 216.000 en Twitter. La atención de la gente la tiene, igual que parece tener un imán también para atraer las polémicas, pues el pasado septiembre RTVE cancelaba después de 263 programas Gen PlayZ, espacio enfocado al público joven que dirigía junto a Darío Eme Hache. ¿El motivo del final de aquella andadura? Que la presentadora se olvidara de la necesaria neutralidad en el ente público y se mostrará abiertamente a favor, en un programa de celebración del Orgullo LGTBI, de un gobierno progresista antes de las últimas elecciones generales: "Los buenos siempre ganan. Así que, desde luego, aunque la violencia sea estructural, no tengo ninguna duda de la victoria de un gobierno progresista en las próximas elecciones generales".

"Ella toma mucho partido, tiene una voz propia y estamos poco acostumbrados a que se tenga voz propia y que se diga de una manera abierta y sin tapujos", remarca a infoLibre la periodista especializada en televisión Mariola Cubells, quien recuerda que Hernand tomó recientemente partido contra el genocidio en Gaza: "Esa es Inés Hernand y no le puedes pedir otra cosa. Si no quieres eso, no puedes poner a Inés Hernand, que es una presentadora y comunicadora absolutamente atípica, contratada por RTVE Play como autónoma, que es lo que ella es, para hacer contenidos distintos. Ella lleva mucho tiempo haciendo alfombras rojas absolutamente iconoclastas, canallas, gamberras, diferentes, poco ortodoxas, con un talante muy desenfadado, muy jijjaja, muy destroyer y un poco punk".

A su juicio, eso es exactamente lo que pasó este pasado sábado en la alfombra roja de los Goya. Una emisión en su caso concreto que, según remarca, se vio por la web de RTVE Play y no en TVE, que sí tuvo su "alfombra roja convencional" con los reporteros de la casa habituales como Carlos del Amor, Elena Sánchez, José Carlos Fernández, Miriam Moreno o Rafael Muñoz. "Ellos hacen su retransmisión correcta y ortodoxa dentro de los cánones. Lo de Inés Hernand es otra liga y con ese tono recibió al presidente Pedro Sánchez y le dijo la famosa frase, como se la dijo a cientos de invitados más hasta convertirla en un latiguillo", explica Cubells.

"Menos mal que esto solo se emitió en el canal correspondiente. Si llega a ser en La 1 arde Troya, porque esto va contra toda la normativa de RTVE", concede el periodista, profesor, experto en televisión Jaime Olmo, quien asegura a infoLibre que esta controversia tiene "más importancia por la que se lía en otros medios y en las redes sociales que por la gente que lo vio", pues en RTVE Play en realidad la audiencia fue bastante modesta. Eso sí, el también columnista de infoLibre destaca que lo hecho por Hernand "contradice el Estatuto de RTVE, así como la imagen de una televisión pública neutral". "Esto no es ninguna cosa tan grave del otro mundo, pero en los tiempos que vivimos, nadie, ningún partido, desaprovecha una oportunidad para sacudir a quien considera su adversario", señala.

Más de 6,6 millones de personas vieron en algún momento la gala de los Premios Goya retransmitida el pasado sábado por La 1 de TVE, que logró una audiencia media de 2.359.000 personas (el dato más bajo desde 2006) y una cuota de pantalla de 23,5% (algo más alta que la de 2023 y la mejor desde 2020). Según datos del ente público, en RTVE Play la gala fue seguida por 129.306 espectadores, un 12% más que el año pasado y el mejor dato hasta la fecha. Los diferentes directos de la alfombra roja suman 58.111 espectadores totales en RTVE Play, destacando como más visto el especial con Inés Hernand con 36.418 visitantes únicos. El programa especial desde el backstage conducido por Galder Vargas e Inés Hernand mejora los datos del año pasado (+3,5%) y se convierte en el más visto de los últimos años con 36.275 visitantes únicos totales.

Para el director de Bluper, Juanma Fernández, quizás el problema sea que Inés vaya "sobre la marca de TVE y no de un formato para TVE". "Quizás ahí sí que TVE debería replantearse que cuando Inés trabaja para TVE lo haga a través de un programa y no con el mismo micrófono de RTVE Play. Ahí debería estar el límite y es lo que deberían replantearse para evitar todo este tipo de polémicas", plantea a infoLibre el periodista, mientras Cubells recuerda que Hernand no es "una periodista de la cadena, no es Silvia Intxaurrondo", sino una "comunicadora un poquito destroyer y para eso se la contrata, te haga o no te haga gracia". "No me parecería razonable que Silvia Intxaurrondo o Marta Carazo, después de una entrevista en el informativo, le dijeran 'te queremos, presidente, eres un icono'. Pero dentro de este contexto me parece lo más razonable del mundo", apostilla la crítica.

Fernández subraya, asimismo, que este Consejo de Informativos de Medios Interactivos de RTVE lo integran tres hombres: Alejandro Vega, Óscar Canencia y Santi Riesco. Según relata, está controlado por Vega, anterior director de RTVE Digital, cesado en 2018 porque se consideró que el anterior equipo, del PP, "le había nombrado en ese puesto como un favor al Sindicato Independiente, que es el que está más cercano a la derecha". "Cuando se le nombró se le acusó de crear una redacción paralela en RTVE Digital, así que se le cesó cuando llegó la nueva directiva de Rosa María Mateo. Vega además es muy amigo de Carmen Sastre, una de las consejeras de RTVE nombradas por parte del PP y uno de los azotes de TVE. Es curioso que ninguna de estas tres personas que forman parte del Consejo de Interactivos no hayan aplaudido nunca jamás los formatos hechos en RTVE Play, aunque ha habido formatos muy punteros. Y es curioso cómo ahora han decidido lanzar este comunicado", reflexiona.

Cubells pone de nuevo el foco en el talante habitual de Hernand para explicar que si Telemadrid tuviera un formato similar a esta alfombra roja con una presentadora igualmente parecida y que ya conociéramos, no habría ningún motivo para espantarse. "¿No entendemos la diferencia que hay entre que eso lo haga Inés Hernand o lo que haga Silvia Intxaurrondo o Carlos del Amor? ¿No entendemos que el contexto es muy importante? ¿De verdad Televisión Española, el Consejo de Informativos de RTVE, se ha de rasgar las vestiduras por esto que no tiene absolutamente ninguna importancia y que no deja mal a la casa ni a los reportos de allí?" , se pregunta la periodista.

En la misma línea va Fernández, quien aboga por "diferenciar periodismo de entretenimiento" y vuelve a incidir en que RTVE llevó a cabo distintas coberturas de los Goya, siendo la de RTVE Play una "emisión golfa en la que se trata de hacer un poco de humor". "¿Que Inés se excedió a la hora de llamar icono a Pedro Sánchez? Puede ser. ¿Que la ampara el humor? Pues también", reflexiona, para acto seguido afirmar que "no puede ser que estemos protestando porque hoy en día no se puede hacer humor de nada y ella no pueda hacer humor llamando icono al presidente". "La propia Inés nos contaba en una entrevista que ella misma ya va sabiendo hasta donde puede forzar. Es triste que tengamos que censurarnos, sobre todo en una televisión pública", apostilla.

Para terminar, Olmo recuerda que "los jóvenes no ven la tele" y por eso "RTVE Play es un intento de atraerlos". "Y te diría que los jóvenes que ven Play son mayormente poco de derechas, porque la gente más de derechas huye de todo lo que sea público, entendiendo por tal desde la sanidad, hasta la universidad y la televisión", explica, tratando de definir el público objetivo que puede tener esta plataforma que, en opinión de Cubells, está "intentando conectar con el público joven, sin hacer dejación de funciones". "RTVE Play es una plataforma de oro, gratuita, bien nutrida y fácil de usar. Ojalá tuvieran más recursos y le dieran más importancia y más cancha, porque sin duda alguna es el futuro", añade, mientras Fernández también destaca que la generación que consume RTVE Play es "ampliamente progresista", por lo que está "muy de acuerdo con este tipo de humor". Y aún remacha: "El anterior presidente de RTVE, José Luis Pérez Tornero, dijo que a le hacía falta ser relevante. Y creo que lo que se está consiguiendo desde RTVE Play es precisamente ser relevante y acercarse a ese público que entiende ese lenguaje y que entiende perfectamente ese humor. Creo que ahí aciertan en buscar la relevancia".