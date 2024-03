Los libros que nos cuentan (bien) lo sucedido el 11M

Se cumplen este lunes veinte años de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid. Dos décadas después, el mayor ataque yihadista cometido en suelo europeo sigue siendo una herida de esas cuya cicatriz nunca terminará de desaparecer del todo.

Transcurrido este tiempo también hay, sin embargo, toda una nueva generación para la que las imágenes de los trenes en Vallecas y Atocha, aún siendo en color, les resultan prácticamente en blanco y negro. Como de una época lejana que poco o nada tiene que ver con ellos.

La efeméride redonda concede ahora la oportunidad de echar la mirada hacia atrás con la perspectiva que solo concede la distancia, de manera que quienes lo vivieron puedan tener una visión más clara y que aquellos para quien es un episodio ajeno puedan comprender su importancia en nuestra historia contemporánea como país.

FERNANDO REINARES

Fernando Reinares es un autor indispensable en todo lo relacionado con las investigaciones sobre el 11M. El politólogo, experto en terrorismo y radicalización violenta, escritor y profesor universitario, ha publicado a lo largo de los años una trilogía que acaba de completar con 11M. Pudo evitarse (Galaxia Gutenberg, 2024), un ensayo en el que detalla, documenta y analiza el conjunto de factores que explican cómo fue posible la matanza en los trenes de Cercanías que ocasionó 192 muertos y más de 1.800 heridos.

Desde el efecto boomerang que ignoraron las unidades policiales hasta los entornos permisivos que beneficiaron a los terroristas, pasando por una legislación inadecuada y un desatino judicial, por la descoordinación y desconfianza entre los servicios de seguridad, por una agencia de inteligencia en proceso de adaptación y por una cooperación internacional decepcionante.

Antes de este último título, Reinares publicó 11M: la venganza de Al Qaeda (Galaxia Gutenberg, 2021), otro prolijo texto, en el que se basa principalmente el documental de Netflix 11M: terror en Madrid, y que relata cómo la matanza en los trenes fue ideada en diciembre de 2001 como venganza por el mayor golpe policial en Europa occidental a Al Qaeda tras el 11S y aprobada en 2003 por los líderes de esta organización yihadista como venganza por la presencia militar española en Irak.

El máximo experto español y referente académico mundial en terrorismo global empezó su serie de volúmenes sobre los ataques con ¡Matadlos! Quién estuvo detrás del 11M y por qué se atentó en España (Galaxia Gutenberg, 2014), en el que desvela cuándo y dónde se tomó la decisión de atentar en España, cómo se formó la red terrorista, cuáles fueron sus principales componentes, sus conexiones internacionales y su financiación. Sin olvidar qué sabían los servicios de seguridad españoles y de otros países, qué ignoraban o qué no supieron ver.

Se ha postergado demasiado tiempo una reflexión serena y rigurosa sobre las circunstancias que permitieron a los terroristas del #11M preparar y ejecutar los atentados de Madrid sorteando los controles del sistema antiterrorista español.

https://t.co/jCqM6E5F17 @G_Gutenberg pic.twitter.com/t8LVwDQTpC — Fernando Reinares (@F_Reinares) 3 de marzo de 2024

VÍCTOR SAMPEDRO

Víctor Sampedro, catedrático de Comunicación Política en la Universidad Rey Juan Carlos, cree "inadmisible" que aún hoy se siga manteniendo viva la dichosa teoría de la conspiración sobre los atentados del 11M a pesar de las dos sentencias –una de ellas del Tribunal Supremo– que ya en su día enterraron estos bulos. Eso fue lo que le llevó a escribir Voces del 11M. Víctimas de la mentira (Planeta, 2024), una obra que rescata el relato de quienes pagaron un altísimo coste personal y profesional por defender la verdad dentro de una espiral de mentiras. Hablan tres víctimas (Pilar Manjón, Eulogio Paz y Aitziber Berrueta), otros tantos periodistas (José Antonio Zarzalejos, Gumersindo Lafuente y José Antonio Martínez Soler) y dos policías (Juan Jesús Sánchez Manzano y Rodolfo Ruiz), que mantuvieron todos ellos la misma versión de los atentados desde el primer momento y cuyas voces plurales y diferentes convergen en un testimonio colectivo.

JUAN JESÚS SÁNCHEZ MANZANO

El que fuera comisario-jefe de los TEDAX cuando se produjeron los ataques, Juan Jesús Sánchez Manzano, contó en primerísima persona y paso a paso todo lo sucedido durante aquellos días en el libro Las bombas del 11M. Relato de los hechos en primera persona (2014). "Miembros del CNI me preguntaban continuamente. En este libro cuento minuto a minuto cómo fuimos descubriendo cada dato y cómo yo personalmente se lo iba comunicando a mis superiores: que los artefactos que no explotaron se componían de dinamita Goma 2 ECO, que de los que sí explosionaron no se pudo determinar la marca y que los detonadores hallados en la Kangoo tampoco apuntaban a ETA. Esa información que yo transmitía, sin embargo, no encajaba con lo que iba trasladando el Gobierno a la opinión pública, ni con la que ofrecía El Mundo, diario que cuestionó repetidamente mi profesionalidad y mi honestidad. Pedí al Ministerio del Interior que respaldara mi trabajo, pero nunca lo hizo. Quizá tampoco le interesaba. La historia la cuentan los datos y no los fabuladores", explica el propio autor en la sinopsis de este libro autoeditado (e impreso por Amazon) cuyos beneficios son donados íntegramente a la Fundación Huérfanos del Cuerpo Nacional de Policía.

MANUEL JABOIS

De actualidad vuelve a estar Nos vemos en esta vida o en la otra (Manuel Jabois) por su adaptación a la pequeña pantalla en la serie Nos vemos en otra vida (Disney+). Este título, editado originalmente en 2016, se fundamenta en la entrevista concedida al periodista y escritor por Gabriel Montoya Vidal, Baby, el primer condenado por los atentados y que tenía tan solo 16 años en aquel momento. El menor colaboró con Emilio Trashorras en el transporte de los explosivos destinados a ser utilizados en Madrid y su declaración fue crucial en el extenso proceso judicial llevado a cabo en 2007. Año y medio costó convencer al protagonista de que hablara por primera vez, pero sus palabras sirvieron para poner luz en todo lo ocurrido antes de los atentados en la denominada trama asturiana.

https://t.co/F0J91JrzZl pic.twitter.com/fO2gHMXu9H — Ellas Comunicación (@ellas_com_) 25 de enero de 2024

ROSA MARÍA ARTAL

La periodista Rosa María Artal publicó poco después de los atentados 11M-14M: Onda expansiva. ¿Quién miente? (Ediciones Espejo de Tinta, 2004). A través de noticias y opiniones, de dentro y fuera de España, estas páginas narran la crónica de esos cuatro trágicos y apasionantes días que vivimos. La batalla entre la investigación y la información. La irrupción también de las llamadas nuevas tecnologías, con los SMS políticos. Las repercusiones de todo lo sucedido: en la política nacional e internacional, en los medios de comunicación que asisten a un auténtico fuego cruzado, en la sociedad española, en cómo fuimos observados y acogidos desde afuera para convertirnos en el corazón del mundo.

MARÍA YOLANDA MARTÍNEZ SOLANA Y FELIPE MANCHÓN CAMPILLO

Más reciente es Los atentados del 11M. Cuatro días que cambiaron España (Ediciones Complutense, 2022). Un volumen escrito por la profesora María Yolanda Martínez Solana y el periodista Felipe Manchón Campillo y que, dentro de la colección de Divulgación de la editorial, adquiere la forma de un gran reportaje en el que se han juntado multitud de fuentes, incluyendo una treintena de medios nacionales y extranjeros, con la intención última de aclarar muchas confusiones interesadas referidas, sobre todo, a teorías de la conspiración. Una crónica, fruto de años de investigación, sobre la manera de combatir al terrorismo, el modelo de los medios de comunicación y la gestión política realizada por el gobierno de José María Aznar en un escenario de elecciones generales.

LA NOVELA GRÁFICA

11M: La novela gráfica (Pepe Gálvez, Antoni Guiral, Joan Mundet y Francis González) es una cronología ilustrada que toma como base, por un lado, los acontecimientos descritos en la sentencia para revisar su desarrollo en orden cronológico, de forma casi documental. Por otro, este libro introduce la figura de tres personajes ficticios -un periodista, el familiar de una víctima y un policía-, que aportan información contrastada, con el objetivo de dramatizar narrativamente lo expuesto en la sentencia. Pilar Manjón, presidenta de la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo, escribe en el prólogo de esta novela gráfica editada por Panini Comics en 2009: "Muchos se han bajado de los trenes, pero millones más siguen cada día acompañándonos, y un cómic como éste es un abrazo solidario para el recuerdo; a todos ellos mi eterna gratitud".

TEORÍAS DE LA CONSPIRACIÓN

Veinte años después, los libros que siguen defendiendo teorías de la conspiración en los atentados del 11M mantienen sus adeptos. Entre ellos destacan recientes títulos como Las claves ocultas del 11M. 20 años buscando la verdad, de Lorenzo Ramírez (La esfera de los libros, 2024); o La cuarta trama: Verdades y mentiras en el caso del 11M, de José María de Pablo (publicado originalmente en 2009 y recientemente reeditado actualizado).