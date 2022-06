Quique Peinado, Aroa Moreno, Benjamín Prado… sigue el rastro de infoLibre en la Feria del Libro

La Feria del Libro de Madrid es el epicentro editorial español hasta el próximo 12 de junio. Para hacerse una idea, basta con recordar las cifras de la edición de 2019, la última antes de la pandemia: 10 millones de euros de facturación y más de 2 millones de visitas, tal y como comentaba a infoLibre su directora, Eva Orúe, en una reciente entrevista.

Más datos: 378 casetas, 423 expositores, 276 editoriales y 107 librerías. Y en el corazón de todo eso están los libros, a los que los lectores ponen rostro en más de 3.600 firmas repartidas durante estas dos semanas de frenesí leyente en el parque de El Retiro.

Los cazadores de firmas y dedicatorias, que los hay, se ponen las botas. Pero para diseñar la estrategia con cierto criterio es preciso hacer una estudiada selección con la que enfrentarse a semejante oferta inabarcable e ingente. Los columnistas y colaboradores de infoLibre también están presentes en la feria y son precisas unas indicaciones para dar con ellos entre la multitud.

Así las cosas, Benjamín Prado estará tres días firmando ejemplares de su más reciente novela, Los dos reyes, en la que nos habla de la relación largamente intrincada de España con Marruecos y el Sáhara. A saber: el 4 de junio (de 12.00 a 14.00 horas en Visor, caseta 202, y de 19:00 a 21:00 en Muga, la 135), el 5 de junio (de 12 a 14 en La Mistral, caseta 146) y el 12 de junio (Librería Rafael Alberti, caseta 180).

📕📗📘 ✍️ Lector@s de la @FLMadrid: este fin de semana firmo mañana y tarde el sábado 4 -de 12 a 14 en Visor, 225; y de 19 a 21 en Muga, 135- y también el domingo 5, por la mañana -de 12 a 14 en La Mistral, 180-. ¡Os espero con #LosDosReyes y el resto de mis obras! @AlfaguaraES pic.twitter.com/2BVn6wgoFt — Benjamín Prado 📚 (@pradobenjamin) 1 de junio de 2022

Luis García Montero, por su parte, visitará la Feria para encontrarse con sus lectores, quienes a su vez pueden aprovechar para llevarse firmado su nuevo libro, Prometeo, publicado este mismo jueves. Al director del Instituto Cervantes le encontrarán el 11 de junio en la caseta de la Librería Antonio Machado (la 32, de 19 a 21), y el domingo 12 en la de Visor Poesía (la 226, de 12 a 14) y en la Librería Rafael Alberti (la 180, de 19 a 21 horas).

Javier Valenzuela estará este 4 de junio de 13.00 a 15.00 en la caseta 141, la de Ediciones Huso, para dedicar ejemplares de La muerte tendrá que esperar, novela negra que también mira hacia Marruecos, el rey emérito y detectives de dudosa reputación. Ese mismo día, a esa misma hora (el 4, de 13 a 15), estará también Quique Peinado en La libre de barrio (caseta 92), y un poquito después, de 19 a 21, firmará en la caseta 79, de la Librería Molar.

Firmaré ejemplares de "La muerte tendrá que esperar" el sábado 4 de junio, a la hora del aperitivo, en la caseta 141 de @edicioneshuso en la @FLMadrid. El día anterior, 3 de junio, por la tarde, conversaré sobre el #periodismo como género literario con Amelia Castilla #TángerNoir pic.twitter.com/hdhqQtUE5n — Javier Valenzuela (@cibermonfi) 24 de mayo de 2022

El 4 de junio es un día especialmente intenso para quienes escriben en infoLibre, pues también este sábado, de 19:00 a 21:00 horas visitará la feria Aroa Moreno, en la caseta 31, perteneciente a Machado Grupo de distribución. El 5 repetirá, de 13 a 15, en la caseta de La Central (179), para seguir rubricando ejemplares con dueño de La bajamar.

No se perderá la Feria del Libro tampoco Gaspar Llamazares, quien llegará llevando bajo el brazo Del sueño democrático a la pesadilla populista. Si lo quieres firmado, podrás conseguirlo el 8 de junio de 11.00 a 14.00 en la caseta de Sin Tarima Libros (304). El 10 de junio estará Ramón Lobo, de 19 a 21, en la caseta de la Librería Méndez (204), y el día 12 será momento para Ioana Gruia, de 18.00 a 20.00 horas en la caseta 3, del Instituto Cultural Rumano. Además, el librepensador Himar Reyes firmará el 3 de junio de 17.30 a 18.30 en la caseta 270 de la Asociación de editores de Andalucía.

El sábado 4 de junio firmo mañana y tarde en la Feria del Libro evitando las horas centrales del calor. pic.twitter.com/VrJfS9KqZF — Quique Peinado (@quiquepeinado) 2 de junio de 2022

Un par de autores con una relación especial con infoLibre se acercarán también hasta El Retiro. Por un lado, Sandra Sabatés, con su libro No me cuentes cuentos, el día 11 en la Librería Mujeres horas y horas (caseta 43). Por otro, Ángel Martín, quien ya ha firmado un par de jornadas ejemplares de Por si las voces vuelven, tiene por delante otras citas con sus lectores. La primera, con un doblete el sábado 5 de junio: de 12:00 a 14:00 en el Espacio de firmas Magnolio y de 19:00 a 21:00 en el Espacio de firmas Pino. Además, pasará buena parte de los días 11 y 12 con el bolígrafo en la mano en cuatro turnos. El sábado, de 12 a 14 y de 19 a 21 en el Espacio de firmas Magnolio, y el domingo en el Espacio de firmas Boj de 12 a 14 y en el Espacio de firmas Pino de 19 a 21.

Como la feria comenzó el pasado 27 de mayo, lamentablemente, ya hay algunos colaboradores de infoLibre que han pasado por el parque. Se trata de Baltasar Garzón, Daniel Bernabé, Ian Gibson y Alfonso Salazar. Para dar con ellos en alguna caseta habrá que esperar a futuras ocasiones pero, para todos los demás, hay tiempo para conseguir la preciada dedicatoria. Esa que le da un valor aún más especial al libro por obra y gracia de su autor.