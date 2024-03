Roberto Corral, Premio Edhasa con una novela sobre Gala Placidia, la primera reina visigoda en España

Gala de Hispania. Reina y esclava, de Roberto Corral Moro, se ha alzado este jueves con el Premio Edhasa Narrativas Históricas 2024 tras el fallo del jurado, que ha escogido esta obra entre los 298 originales recibidos. La dotación económica del galardón, que alcanza este año su séptima edición, es de 10.000 euros.

Se trata, en palabras del jurado, de un "ágil, ameno y documentado relato que refleja un tiempo y la fortuna cambiante, no sólo de la figura histórica de Gala Placidia, sino de todo lo que había significado el Imperio romano de Occidente". "Dotando de ficción unos hechos reales trepidantes, reivindica, además, la pureza de sentimientos, la naturaleza humana y también la figura de una mujer extraordinaria", añade.

Elia Gala Placidia nació, según se supone, en Constantinopla, hacia el año 389. Hija del emperador Teodosio I el Grande. Reina de los godos y emperatriz de Roma, nobilissima del Imperio, hija, esposa, hermana y madre de emperadores, fue también regente, rehén y esclava. Tan aplaudida en unos tiempos como vejada en otros, como mujer jamás perdió su dignitas romana. Su fascinante vida nos adentra en un mundo de cambios, en los años convulsos previos a la caída del milenario ya Imperio romano y el final de la Antigüedad. Porque en el siglo V, el antaño todopoderoso Imperio romano se ha escindido en dos, y una Roma decadente paga con oro su mera supervivencia. También la Iglesia parece a punto de resquebrajarse en mil pedazos, y, entretanto, las más diversas y violentas tribus bárbaras se adentran en cada ciudad, cada territorio, reclamando tierras y sustento.

"Nieta e hija de emperadores, emperatriz consorte, regente... La secuestran los visigodos, se casa con uno de ellos y se convierte en reina, vuelve a Roma, se casa con un emperador, tiene hijos emperadores... Casi fue suegra de Atila y, sin embargo, se sabe poco de ella", apunta a infoLibre el autor ganador, quien asegura que "esta mujer se merece no una, sino varias novelas". "Además de su currículo familiar, es un personaje muy importante dentro del contexto histórico del siglo V, en el momento de la formación de la futura Europa. Es un momento increíble de la Historia y está ella en medio, muy valiente y sin perder la dignitas de las señoras romanas, de las nobilissimas", añade.

Gala Placidia puede considerarse la "primera reina visigoda en España", remarca Corral, quien recuerda que, de hecho, tiene una plaza con su nombre en Barcelona, una ciudad con la que tiene vinculación porque vivió allí durante un tiempo breve e incluso tuvo un hijo que al poco murió. "En España tenemos tanta historia que podemos remontarnos hasta donde queramos, en ese sentido somos un país extremadamente rico en memoria", destaca.

Y todavía continúa: "Yo soy muy lector de la novela histórica, precisamente por esa memoria que saca a la luz un montón de personajes que tenemos escondidos con una vida apasionante. Si no te metes en ella, Gala Placidia no es más que un nombre, pero te pones a leer de su vida y te das cuenta de todo lo que hay de Historia en esa mujer. Y también a su alrededor, porque también está el contexto histórico. Cuando lees sobre una persona estás leyendo sobre el arte de la época, cómo se vivía, cómo se comía y vestía... lo que aprendes de un personaje es tremendo. La novela histórica es conocer nuestra propia Historia y, muchas veces, nos permite además conocer el presente".

Eso sí, resalta el autor que para escribir novela histórica hay que "tener mucho cuidado", pues no se puede cambiar ni confundir lo que realmente ocurrió y, al mismo tiempo, "hay una parte que sí es ficción". "Porque no sabemos lo que le decía Gala a su marido Ataulfo cuando estaban a solas. No se puede saber y esa es la parte de ficción que uno se inventa y que puede ser muy atractiva", explica, insistiendo en que hay que ser especialmente riguroso en la documentación y con no tergiversar el pasado: "Hay que respetar la Historia y, a partir de ahí, meter la ficción con mucho cuidado. Cuando te documentas bien intentas que no haya esos fallos, porque que además la gente está muy atenta y los descubre".

Aprovecha Corral en este punto para reivindicar las novelas históricas, con su parte de ficción, como una manera de "incentivar la lectura" de los jóvenes y no tan jóvenes. "La novela histórica tiene una labor didáctica importante, es una forma de acercarnos la Historia real gracias a esa otra parte de ficción que puede también ser muy atractiva", destaca, lanzando acto seguido un alegato: "Me parece tristísimo que la Historia pueda parecer aburrida. Cuando alguien dice que es aburrida es que está mal contada, porque explicarla o escribirla es apasionante. Es hablar de quienes somos nosotros, de nuestros abuelos lejanos".

En 2018, para conmemorar el cuarenta aniversario de la colección Narrativas Históricas, la primera en el mercado español sobre el género literario histórico de ficción, Edhasa decidió convocar por primera vez este premio con el objetivo de "fomentar la escritura y publicación de novelas de género histórico, ambientadas en épocas pasadas –hasta la Segunda Guerra Mundial–, cuyo relato respete el rigor histórico, con hechos ficticios o reales, pero siempre verosímiles y sin descuidar la calidad literaria".

Así las cosas, Corral se suma ya al palmarés de galardonados: Francisco Narla en 2018 con Laín. El bastardo; Emilio Lara en 2019 con Tiempos de esperanza; Herminia Luque, como ganadora, con La reina del exilio, y José Manuel Aparicio, como finalista, con Bellum Cantabricum, en 2020; José Soto Chica, con El dios que habita la espada, en 2021; Abraham Juárez con La faraona oculta en 2022; y José Zoilo en 2023 con La frontera de piedra.

Roberto Corral Moro (Madrid, 1961), licenciado en Historia del Arte, ha dedicado la mayor parte de su vida profesional a la enseñanza. Actualmente, compagina su pasión por la escritura con la dirección de una escuela de español y cultura española para extranjeros. Comenzó su carrera literaria con Gulo, el elefante anoréxico, libro de cuentos infantiles que dedicó a sus hijos, y tiene en su haber dos novelas: La ruta de los huesos (Vitrubio, 2018) y El olor de las olas, finalista del Premio Nadal, publicada por Mensajero en 2020. Ahora, con esta Gala de Hispania. Reina y esclava, se adentra por primera vez en la narrativa histórica, y lo hace por la puerta grande.