Obra maestra

Juan Tallón

Editorial Anagrama (2022)

Nunca pensé que una obra de este tipo me podría llegar a seducir tanto. Cuando me la recomendaron, dejé correr los días, leí otros libros, olvidé el tema. Pero la persona que me la recomendó inicialmente siguió insistiendo “te va a encantar”. Y un poco por ser quien era y un poco por curiosidad, me acerqué a Obra maestra de Juan Tallón. Una aventura increíble, actual, imprevisible y para disfrutar de la buena literatura.

A primera vista podría parecer casi imposible que una novela de estas características me pudiese gustar. Sin embargo, es lo que ha sucedido. A caballo entre la realidad y la ficción, el reportaje y la intriga, la investigación policial, el arte y las grandes obras museística, el libro me ha parecido, efectivamente, una obra maestra. Lo he leído sin descanso, intrigada, subyugada, interesada. Está bien escrita, a veces es sarcástica e irreverente, mantiene el interés, aporta información y es una belleza. Como el buen arte contemporáneo, hace pensar; como la buena poesía, te llega dentro; como debe ser un buen libro, te transforma: no eres la misma persona al comenzar a leerlo que al terminar.

Desde el inicio plantea una pregunta clave: ¿Cómo puedo desaparecer de un almacén del Museo Reina Sofía una escultura de Richard Serra que pesa treinta y ocho toneladas? En torno a esta pregunta y sus posibles respuestas gira la buena literatura que se puede saborear en una obra que a quienes, como yo, aman el arte, aman la poesía, la novela y la investigación, estoy segura les va a subyugar.

La historia que se plantea parece inverosímil, pero sucedió en realidad. Es increíble, pero cierta: Como se cita en su lanzamiento, "un museo de primer nivel internacional −el Reina Sofía− encarga para su inauguración en 1986 una obra a una estrella de la escultura, el norteamericano Richard Serra. El escultor entrega una pieza creada ad hoc para la sala en la que iba a exhibirse. La escultura en cuestión −Equal-Parallel/Guernica-Bengasi− consta de cuatro bloques de acero independientes de grandes dimensiones. Inmediatamente se eleva la pieza a obra maestra del minimalismo. Finalizada la muestra, el museo decide guardarla, y en 1990, por falta de espacio, la confía a una empresa de almacenaje de arte, que la traslada a su nave en Arganda del Rey. Cuando quince años después el Reina Sofía quiere recuperarla, resulta que la escultura −¡de treinta y ocho toneladas!− se ha volatilizado. Nadie sabe cómo ha desaparecido, ni en qué momento, ni a manos de quién. Para entonces la empresa que la custodiaba ya ni siquiera existe. Cero pistas sobre su paradero".

La increíble volatilización de la escultura (recogida en todos los medios, nacionales e internacionales) supuso un escándalo de dimensiones colosales. En la novela se cuenta su desaparición, los posibles motivos, las anécdotas, las curiosidades, los entresijos del arte contemporáneo, los museos…

Esta es una novela a caballo entre la no ficción y la crónica novelada. Parece un disparate y lo es, sin duda. Mientras estás leyendo te puede parecer que quien la ha escrito estaba bajo los efectos de sustancias alucinógenas o eres tú quien lo estás. Tiene un endiablado ritmo de thriller que cabalga sobre la realidad acercándose a cuestiones que hacen tambalearse el mundo del arte y la cultura. Por el camino, el artista acepta hacer una copia que se puede ver en el museo Reina Sofía.

He disfrutado de los comentarios de un abanico de personas relacionada con el mundo del arte, el comisariado, la investigación, el funcionariado, directores y directoras de museos, policías de la Brigada de Patrimonio, la jueza que investigó la desaparición… Pero hablan también de la escultura, ingenieros, periodistas, historiadores, vigilantes, políticos, una terrorista, un jubilado, un camionero, un chatarrero, un taxista, una agente de la Interpol, el propio autor del libro. Habla, por supuesto, el autor de la escultura desaparecida. Algunos pasajes de la novela me han producido emoción, especialmente el encuentro de Richard Serra con Oteiza. No hace mucho que me emocioné profundamente al visitar su museo y descubrir cómo se puede esculpir el vacío. Admiré también la belleza del edificio, sobre todo del interior, ideado por Sáenz de Oiza.

Agradezco a mi compañero que me haya recomendado este libro. Sin dudarlo se lo recomiendo a quienes me quieran escuchar.

Nieves Álvarez es scritora, poeta, investigadora y artista plástica.