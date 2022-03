Eleanor Glanville

En los últimos años de su vida, cuentan que todo lo que soplaba se convertía en mariposas de colores iridiscentes, metálicos, azules y verdes.

Una mañana se puso frente al espejo y sopló fuerte. Al instante empezó a agitar sus alas y emprendió su vuelo por el campo.

Los extraños

— Mi marido me hace el amor como nadie en este mundo— comenta la abuela.

— ¿Cómo así?— se sorprende la vecina.

— Me agarra los tobillos y me penetra con suavidad, hasta volverse una fiera. Yo me pongo loca y él me azota con su mano.

— ¡No te creo! Ustedes ya bordean los 70 años…

— Desde que tiene Alzheimer me ama como si fuésemos dos desconocidos.

Primer amor

Cuando me enamoré de Mary tenía 13 años, entonces pensaba que el fútbol lo era todo y que el amor volvía tontos a los listos e idiotas a los tontos (no me equivoqué).

Felonía

En el infierno helaba y se veía caer los copos de nieve.

— Nunca pensé que la mujer a la que di mi vida me iba a ser infiel— decía el diablo.

En el polo norte, Quíone le entregaba a su amado Poseidón el tridente de Lucifer.

Sarah Good

El hombre, furioso, entró a su casa. Asustada, la esposa no pronunció palabra.

— La mujer sólo sirve para cocinar y lavar— gritó él, y luego le tiró una escoba—. ¡Ya sabes qué hacer!

Ella, enfurecida, agarró la escoba con firmeza y emprendió su vuelo por la ventana.

* Alberto Benza (Lima, Perú, 1972) es periodista, escritor y director de la primera editorial en el Perú dedicada estrictamente a la narrativa más breve: Micrópolis. Cursó estudios de escritura creativa en la Escuela de Escritores de Madrid. Ha coordinado las nueve ediciones (2011-2019) de las Jornadas Peruanas de Minificción, durante la Feria Internacional del Libro de Lima, y ha publicado seis libros de microrrelatos: A la luz de la luna (2011), Señales de humo (2012), Entre vivos y muertos (2015), Sarah Ellen (2016), Hojas de otoño (2017) y La muerte en primera fila (2018). Su página web es: albertobenza.com