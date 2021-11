Parece mentira

Mi amada esposa y yo, sentados educadamente a la mesa del comedor, masticamos pacientemente breves y delicadas porciones de filete de pescado a las hierbas finas. A un lado, ligeramente por encima de nuestras cabezas, sobre una pared color carne sin sol, bosteza melancólicamente una naturaleza muerta de tedio.

Puesta de sol

Y es que, finalmente, he perdido mi admiración por ti, me dijo con un tono fatigado, con el gesto preciso de quien no está en condiciones de soportar que le contradigan. Aguardó todavía unos segundos, mirándome con lástima y luego, mediante un clic, se fue, es decir me bloqueó y me borró supremamente de su lista de contactos.

Trama y desenlace

Vi la caída, completita; vi que aún faltaban dos escalones pero no pude evitar el mal paso; vi mi cuerpo derrumbarse en el piso; vi que lograba ladearme para evitar caer sobre mis costillas; vi apagarse todo momentáneamente a mi alrededor; vi a mi boca gritando un ay prolongado y espectacular; vi que me dolían horriblemente la pierna y el brazo derechos; pero vi que el dolor más agudo e insoportable era el de la rabia y la vergüenza por haberme caído, por oír encima de mí la pinchi conmiseración: ay pobre viejito, ¿no se lastimó, señor, le podemos ayudar en algo?

Cuento policial

Por favor, dijo Amadeo, alcánzame las tijeras que están en aquella mesita.

Lucía las trajo y las puso en el escritorio.

Amadeo las contempló unos segundos y estiró la mano, pero no las tocó.

Siguieron platicando.

Durante el interrogatorio, todos los asistentes a la merienda, incluida Lucía, negaron haber estado en el despacho de Amadeo.

En el bolsillo de la camisa del difunto, había una nota escrita de su puño y letra: En el escritorio hay un objeto que tiene las huellas digitales de quien me asesinó.

* Agustín Monsreal (Yucatán, México, 1941) es narrador y poeta. Ha obtenido numerosos premios, entre ellos el Premio Iberoamericano de minificción Juan José Arreola (2018). Entre sus obras más renombradas, están Los ángeles enfermos (1979) y La banda de los enanos calvos (1987). Algunas de sus publicaciones recientes son: Los pigmeos vuelven a casa (2016), Breveridades y breverismos (2017), La mujer de tu prójimo (2021) y Nieblas de la memoria (2021).

Lafquenche

Ver más