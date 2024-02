Sabiduría de la experiencia y pericia poética

Principios y continuaciones

Marisa Martínez Pérsico

Pre-Textos (2021)

He leído con enorme gusto y atención el excelente libro Principios y continuaciones que Marisa Martínez Pérsico tuvo la amabilidad de regalarme en Roma, en ocasión de la celebración del cincuentenario de la Asociación de Hispanistas Italianos (AISPI) a la que fui invitado por la Embajada de España en Italia y el Instituto Cervantes de Roma.

Me parece un texto que objetiva un mundo personal y que, tanto por ello como por su estilo, se aparta –y mucho– de lo que hoy suele ser usual. Joan Margarit lo indica muy bien en su prólogo, y la lectura del libro lo corrobora.

Como queda expuesto en el primer poema, la posición del yo ante la realidad es "ser una boca abierta a la sorpresa", y su voluntad, la de "ser pregunta" pero ir "en silencio", que es como se va en la poesía. La economía de lenguaje de Paisaje sin nombre, Espina en tierra, Instrucciones para despertar a tu lado, Acatamiento y Segunda naturaleza también me ha interesado mucho.

En el orden temático, destaco la columna vertebral que lo sostiene: el saber que es el dolor lo que nos hace una familia, como leemos en la página 23, y que "nombrar también es despedirse", en la 27. O el homenaje a Foucault, que nos enseña que "no basta un alfabeto para encontrar sentido", en la misma sección inicial.

Hay mucho amor en este libro, como sucede en Desnudo sentado en un diván (Modigliani, 1917), y mucha solidaridad en el vivir el tiempo en compañía de otros ("esa falsa verdad de los instantes") como mancha y partir –compartir– el "vidrio de las horas". Ir germinando como "una flor incandescente" es una imagen muy eficiente y magnética. Eso, por no hablar del homenaje al esse est percipi de Berkeley o las referencias plásticas a Vlaminck.

Terribles por su tema –la violencia de género– son Las manos en la madre y Duelo de peritos. Profundo e intenso en su verdad Una familia, un retrato del terror político durante la dictadura militar y una denuncia del cómplice silencio social que la acompañó y siguió.

Hay mucha sabiduría, fruto de la experiencia personal, pero también mucha pericia poética, como demuestran Consejo de medianoche y Consolación cuántica con fondo de bolero, este último un título acertadísimo.

Pero lo que más me ha imantado de este libro, y a la vez conmovido, es la última parte: me refiero a todos y cada uno de los poemas que conforman Ciudades interiores, porque en ellos he revisitado partes de mi propia ciudad interior. Enhorabuena a su autora por un tan bello libro y mi agradecimiento por haberlo escrito y habérmelo entregado.

* Jaime Siles es poeta y catedrático de filología latina de la Universidad de Valencia.