La vida cambia el día que no puedes telefonear a tu madre

Cazar leones en Escocia (Espasa, 2022) es la primera novela de Cruz Sánchez de Lara, abogada y vicepresidenta de El Español. Un alegato por la libertad de la mujer y un elogio de la maternidad, la felicidad y el amor sin condiciones que tres generaciones de mujeres se atrevieron a sentir contra viento y marea en un tiempo y un lugar lleno de prohibiciones y etiquetas.

"Es un siglo de España a lo largo de la vida de tres generaciones, con las libertades y derechos de los que disfrutan. Y es también un homenaje a las generaciones anteriores, a las mujeres que nos precedieron y que no lo tuvieron tan fácil como lo tenemos hoy porque, realmente, hasta 1976 no se podían abrir una cuenta bancaría sin consentimiento paterno o de su marido, y la Ley del Divorcio es del 81", explica a infoLibre la autora.

"Con lo cual, a pesar de todo lo que hoy damos por hecho, muchas tenían que sortear los muchísimos obstáculos sociales de cada momento para vivir sus sentimientos, pasiones y emociones. Por eso, es también un toque de atención a todas las mujeres de mi generación y posteriores, para que no se nos olvide que otras nos allanaron el camino para ponérnoslo más fácil. Ojalá estemos haciendo nosotras lo mismo para las próximas y no se lo estemos haciendo más complicado".

La trama arranca seis meses después de la muerte de Cata, la madre de Miranda Herrera. Algo que no pudo afrontar hasta que un desconocido apareció en su vida de una manera sorprendente, apremiándola para que abordase una serie de asuntos pendientes aceptando una herencia que, aunque resolvería su vida, le ataría definitivamente a su familia. Y lo que ella no quiere bajo ninguna circunstancia es perder su independencia.

Las cláusulas de dicha herencia establecen que tiene que instalarse en su casa durante tres meses y seguir una serie de instrucciones dejadas en seis cartas. ¿Por qué tanto misterio? ¿Quién es este Paul Dombasle que, también fallecido, la ha traído hasta París para hacerme un regalo extremadamente valioso? ¿Y su madre? ¿Quién era realmente su madre?

Con estas preguntas comienza para Miranda un camino lleno de misterio, descubrimiento, peligro y también miedo, que la llevará, a través de las extraordinarias vidas de su madre y de su abuela, al amor sin ataduras ni convenciones que tantos se empeñan en negar.

'Cazar leones en Escocia' es un elogio de la maternidad, la felicidad y el amor sin condiciones que dos generaciones de mujeres se atrevieron a sentir contra viento y marea en un tiempo y un lugar lleno de prohibiciones y etiquetas .



"La maternidad nos enseña a mostrar nuestra parte fuerte y a ocultar nuestras vulnerabilidades y sentimientos. Por eso, realmente hay muchas veces que los hijos se quedan con la sensación de no haber conocido bien a sus padres y abuelos", plantea la autora. "Hay una frase en la novela que dice que la vida cambia el día que no puedes telefonear a tu madre. Yo tengo la fortuna de que todavía no me ha pasado, pero ese momento de la vida me da miedo. Porque realmente el arraigo, la familia, la fuerza de los orígenes nos hace ser muchísimo más fuertes".

Cazar leones en Escocia aborda el tema de la maternidad desde distintos puntos de vista, según quién narre la historia. Cata descubrió enseguida que la maternidad no era para ella una vocación, sino una responsabilidad. "Es que tanto la maternidad, como cada vez más la paternidad, porque los hombres están más implicados, es una responsabilidad. Y quien no quiera decirlo y quiera vestirlo de lazos y de flores se está engañando a sí mismo y a los demás", destaca Sánchez de Lara.

Derivada de esta idea de la maternidad está la independencia y la libertad de la mujer, que es otro de los grandes temas de la novela, así como el matrimonio, la felicidad y la infidelidad. Asuntos en los que profundiza porque, según plantea, "las reglas de las historias de amor las tienen que poner dos personas", pero durante muchísimos años eso "no se podía hacer en libertad, sino con muchos condicionamientos sociales y legales y también económicos". "La mujer en muchas ocasiones no podía ser independiente cuando la independencia es lo que garantiza la libertad y la felicidad", remata.

Las vidas de estas mujeres y las personas importantes de su alrededor se entrelazan en ambientes lujosos de ciudades como París, Lisboa o Madrid. Todas ellas descritas de manera preciosista y profusa hasta el detalle, ubicándonos en lugares específicamente reales. Cazar leones en Escocia es, en definitiva, un ejemplo perfecto de lo que los norteamericanos llaman women’s fiction: la historia de una mujer a punto de transformar su vida y de iniciar un periodo de crecimiento personal.