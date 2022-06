"Madrid es un poquito menos Madrid sin Almudena": memoria y emoción a raudales para la nueva Hija Predilecta de la ciudad

Almudena Grandes ya es Hija Predilecta de Madrid. Así se ha oficializado este lunes en el Teatro Español de Madrid, en un acto festivo con presencia de multitud de amigos y lectores, pero con las sonoras ausencias del alcalde José Luis Martínez-Almeida y la vicealcaldesa Begoña Villacís. Un desdén institucional que contrasta con los más de dos minutos de sonora ovación en pie que le tributó el público congregado en el Teatro Español. "¡Viva la cultura!", gritó una espontánea que no pudo contenerse. El viudo de la homenajeada, Luis García Montero, acompañado por sus tres hijos (Mauro, Irene y Elisa), ha recibido la medalla de Hija Predilecta de manos del presidente del Pleno municipal, Borja Fanjul.

"Agradezco al Ayuntamiento de Madrid y a todos los grupos que han apoyado este nombramiento para Almudena. A todas las personas involucradas en esta decisión", ha dicho el poeta y director también del Instituto Cervantes, visiblemente emocionado ante un teatro abarrotado por amigos, lectores y personalidades varias del mundo de la política y la cultura.

Y ha proseguido, ya en un clima de respetuoso silencio: "Cuando uno tiene una pérdida grande resulta difícil encontrarle sentido a la vida. Pero el cariño, la emoción y la amistad de la gente va haciendo que poco a poco nuestra familia vayamos encontrándole sentido a una vida en la que nos hemos quedado flotando por la pérdida de Almudena".

García Montero ha agradecido "a todo el equipo del Teatro Español" por acoger este acto y ha agradecido a su vez que "haya sentido enormemente la pérdida de Almudena, porque colaboró mucho con el teatro, y allí donde estaba, se hacía querer". "Su ciudad fue Madrid. La ciudad de su literatura fue Madrid. Cada una de las historias de sus novelas era la historia de Madrid vivida por dentro, por los hombres y mujeres de Madrid. Ningún reconocimiento le haría más ilusión", ha destacado, para luego rematar: "El Ayuntamiento institucionalmente representa a un pueblo, el de Madrid, que ha demostrado con el corazón en la mano y los ojos en los libros, el cariño que sentía por Almudena".

Como maestra de ceremonias ha ejercido la directora del Teatro Español, Natalia Menéndez. Ella se ha encargado de ir dando paso a los participantes, como Joaquín Sabina, quien ha protagonizado otro momento muy aplaudido al asegurar que Almudena nunca será "póstuma", ya que "vivirá siempre en sus libros, en los poemas de amor de Luis García Montero y en el corazón de sus amigos". "Almudena está aquí en su Madrid, que es un poquito menos Madrid sin Almudena, igual que Rota es un poquito menos Rota", ha dicho, en referencia en este último caso a la localidad donde pasaba los veranos.

En esta línea, ha recordado que "Almu ocupaba un espacio tan grande, tan amplio, que es absolutamente insustituible". Ha rememorado su entierro, además, asegurando que fue incluso más "conmovedor" que el del alcalde Enrique Tierno Galván, con tanta gente levantando sus libros al viento.

"Yo estoy también tristísimo porque tuve el honor durante sus novelas de que me diera el manuscrito antes de publicarla para que le diera mis opiniones o corrigiera algo. Nunca encontré una coma que corregir, sino mucha literatura. Esta póstuma aún sin publicar –que verá la luz próximamente– no la he leído todavía, pero haré cola el primero para comprármela", ha apuntado, antes de leer un fragmento del pregón que ella pronunció por las fiestas de San Isidro en 2018. Y antes de terminar su paso por el escenario quitándose el sombrero a modo de sentido homenaje.

También ha participado en el acto la actriz Blanca Portillo. "Yo no tengo más palabra que su palabra", ha dicho, para así pasar a leer Memorias de una niña gitana, el prólogo del libro de cuentos de Almudena que lleva por título Modelos de mujer. Después, Luis García Montero ha recitado el Fandango de Lavapiés con Rosa Torres-Pardo al piano, antes de que la escritora Marta Sanz leyera a su vez un texto dedicado a la homenajeada. El colofón lo ha puesto el propio García Montero leyendo dos poemas dedicados a Almudena.

Al Teatro Español han acudido asimismo numerosas personalidades y políticos, como el exmagistrado Baltasar Garzón, el músico Miguel Ríos o los periodistas Jesús Maraña o Mónica Carrillo. Entre el patio de butacas han estado presentes el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños; la delegada de Cultura del Ayuntamiento, Andrea Levy; el portavoz socialista en la Asamblea, Juan Lobato, o la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Alejandra Jacinto.

Desde Cibeles han acudido el concejal de Centro y Salamanca, José Fernández; la portavoz socialista, Mar Espinar, y todos los ediles del Grupo; la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, así como varios concejales del Grupo como Carolina Pulido o Pilar Sánchez. Por parte de Ciudadanos ha acudido el concejal Martín Casariego.

Almudena Grandes, Premio Nacional de Narrativa 2018 (un año en el que pronunció el pregón de las Fiestas de San Isidro en la Plaza de la Villa de la capital, como bien recordó Sabina), siempre presumió de las bondades de la capital y puso en valor las virtudes de la Villa y Corte, una protagonista más en todas sus novelas. La plaza de la Guardia de Corps, la calle Moreto, la casa de las Flores o el cementerio de la Almudena son algunos de los emplazamientos de la capital que situó en los mapas de historias como Atlas de geografía humana o Malena es un nombre de tango.

Almudena Grandes, fallecida el pasado mes de noviembre, es desde este 13 de junio la primera mujer en el listado de hijos e hijas predilectas de Madrid. Se une así a ilustres de la talla de Rafael de Penagos (1994), Beltrán Osorio, Duque de Alburquerque (1994), Plácido Domingo (2013), Julio Iglesias (2015), Arturo Soria (2021) y Manolo Santana (2022).

Esta distinción para la escritora madrileña llega tan solo dos días después del gran homenaje recibido el pasado sábado en la Feria del Libro de Madrid, donde durante diez horas el micrófono estuvo abierto para una lectura colaborativa por parte de sus muchísimos seguidores.