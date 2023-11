"Israel está matando indiscriminadamente": Marwan sufre en su familia el horror de la guerra

El cantautor y poeta Marwan es parte de lo que se conoce como diáspora palestina. Nació en el barrio madrileño de Aluche, pero su padre, Salman, lo hizo en 1950 en un campamento de refugiados de Tulkarem, en Cisjordania, dos años después de la creación del Estado de Israel.

“Mi padre nació en una de las tiendas de campaña de este campamento y tuvo una infancia y adolescencia verdaderamente duras”, contaba el cantante en sus redes sociales hace unos meses cuando sacó a la luz el álbum El viejo boxeador, que le dedica a él. Estas semanas en las que se ha reavivado el conflicto de una manera nunca antes vista, con más de 10.000 muertos en la Franja de Gaza y 1,7 millones de desplazados internos, están siendo especialmente duras para el cantante y su familia, que revive, una vez más, los horrores de la guerra.

Este miércoles su familia directa de Jordania le hizo llegar la peor de las noticias: uno de los primos de su padre había fallecido, junto con toda su familia. Fueron bombardeados en el patio de su casa por un dron. No vivían en la Franja de Gaza, sino en Cisjordania, donde las muertes también se han incrementado en los últimos días. “Allí no hay presencia de Hamás, pero también bombardea”, lamentaba en un post.

“Lo que le ha sucedido a mi familia es la realidad de Cisjordania. Están empezando a matar a personas indiscriminadamente. Luego dirán que son asesinatos selectivos a jefes armados o grupos de tierra, pero las imágenes lo contradicen. Ayer mataron a un taxista que estaba trabajando, lo hacen también con familias enteras. Es lo que han hecho siempre con la excusa del terrorismo”, explica el cantautor en conversación con infoLibre.

Marwan tiene 44 años y desde que tiene uso de razón recuerda la opresión sobre Palestina: “No sé por qué está ocasiones lo estamos viviendo con más tristeza que las anteriores, con una tristeza enorme. El otro día me decía mi padre ‘pero hijo mío, si estamos acostumbrados’, y es verdad, pero están muriendo más personas que nunca”.

Una de las cosas que está viviendo con mayor resignación es el silencio de la comunidad internacional, que se ha limitado a pedir altos al fuego y corredores humanitarios. Recuerda el cantautor que “ningún país, nunca, ha reconocido el derecho de Palestina a defenderse”, a pesar de que es una nación “oprimida”, que sufre un “apartheid”, “un genocidio” y una “limpieza étnica”. “Sólo hay una razón, que es la servidumbre que prestan todos estos gobiernos a Estados Unidos. Israel es un aliado en una zona, la árabe, que generalmente les ha sido hostil. Ninguna otra cosa explica que Estados Unidos haya vetado cada una de las resoluciones de la ONU contra Israel, que son decenas y decenas”.

Para el escritor madrileño, el Gobierno de España debería romper de inmediato las relaciones unilaterales con Netanyahu y debería dar una respuesta “contundente”, de forma que se reconozcan “los derechos de los palestinos”. Recuerda que es la propia Unión Europea y, por consiguiente España, la que, en su configuración, se compromete a romper todos los acuerdos económicos con países que incumplan los Derechos Humanos: “España sigue vendiendo armas a Israel. Esto es algo intolerable”.

“Afortunadamente parece que el pueblo sí está reaccionando. Lo hemos visto en Francia o en Gran Bretaña, donde los ciudadanos han salido masivamente a las calles, a pesar de que se ha prohibido hasta portar la bandera palestina”, y añade: “La diferencia es que los pueblos no tienen intereses, los gobiernos sí. Hay que darles un toque desde la calle urgentemente”.

No es la primera vez que el cantautor habla de sus raíces y trata de visibilizar la situación del pueblo palestino. A pesar de ello, reconoce que no se esperaba “algo tan fuerte” en pleno siglo 2023: “Hay una parte en mí que se lo esperaba por las vejaciones que sucedían día tras día, pero nunca pensé que se permitiera esta cantidad de muerte, destrucción y ausencia absoluta de derechos, todo ello grabado con cámaras y retransmitido en directo. Un palestino está acostumbrado a sufrir toda la vida, pero no deja de sobrecoger”.

Sobre un posible final a este conflicto, Marwan se muestra escéptico y considera que es posible que “si se siga sin intervenir” y se consiga echar del territorio a todos los palestinos: “Ojalá todo esto acabara en la Corte Penal Internacional, juzgando por crímenes de guerra a todos los responsables de esta matanza. Lo justo sería que se sancione a Israel, como hacemos con otros países”.