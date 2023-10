Muere la poeta estadounidense Loiuse Glück, premio Nobel de Literatura 2020

La premio Nobel de Literatura 2020, la escritora estadounidense Louise Glück, ha fallecido este viernes a los 80 años de edad, según ha informado a la agencia dpa el director de la editorial Farrar, Straus and Giroux y ha recogido Europa Press.

Glück es autora de doce colecciones de poesía, donde abordaba asuntos que se dirigían desde la infancia y la familia hasta la soledad o la muerte. Hizo su debut literario en 1968 con 'Firstborn' y pronto fue aclamada como una de las poetas más destacadas de la literatura contemporánea estadounidense.

Ha recibido varios premios de prestigio, entre ellos el Premio Pulitzer (1993) y el Premio Nacional del Libro en Estados Unidos (2014).

En el año 2020 la Academia sueca le entrega el premio Nobel de Literatura, resaltando de ella "su característica voz poética, que con su austera belleza hace universal la existencia individual".

Glück nació en 1943 en Nueva York y vivió en Cambridge, Massachusetts. Aparte de sus escritos, fue profesora de inglés en la Universidad de Yale, New Haven, Connecticut.

Trayectoria

De su trayectoria literaria destaca Averno (2006), una interpretación visionaria del mito del descenso de Perséfone al infierno en el cautiverio de Hades, el dios de la muerte.

En una de las colecciones más elogiadas de Glück, The Wild Iris (1992), la poeta estadounidense describe el milagroso regreso de la vida después del invierno en el poema Snowdrops.

En su colección de ensayos se incluye Proofs and Theories: Essays on Poetry por el que recibió el premio Martha Albrand de literatura de no ficción de parte de la asociación mundial de escritores PEN Club Internacional.

La editorial valenciana Pre-Textos es la principal responsable de la publicación de la obra de Glück en español. Entre sus títulos, El iris salvaje, Ararat, Averno, Las siete edades, Vita nova o Praderas.