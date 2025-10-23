Muñoz Machado: "A nadie se le ha ocurrido someter el diccionario a capricho gubernamental"

El director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado, ha defendido este jueves el funcionamiento interno de esta institución, junto con las otras academias hispanoamericanas, en un discurso ante el pleno extraordinario de la RAE con motivo de la apertura del curso académico 2025-2026, según ha informado EFE.

"A nadie se le ha ocurrido hasta hoy fijar la gramática por decreto o someter el diccionario al capricho gubernamental; el uso de la lengua lo decide el pueblo y las academias fijan sus normas derivadas del uso real y comprobado de nuestro idioma", ha afirmado.

"Nadie puede, desde un solo de los países que colaboran en ASALE (Asociación de Academias de la Lengua Española), destruir el sistema porque es multipolar", ha precisado en un discurso que se produce tras la polémica con el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, durante el Congreso de la Lengua en Arequipa (Perú) la semana pasada.

Durante ese Congreso, que finalizó sin que se anunciara la próxima sede, como es habitual, García Montero cuestionó la labor de Muñoz Machado al frente de la RAE y sugirió que la disputa tenía que ver con su sucesión al frente de la Academia, ya que su mandato expira a finales de 2026.

La polémica fue alimentada por declaraciones de escritores como Álvaro Pombo, quien en una columna acusó a García Montero de poeta "cutre" con "vocación de burócrata" o Arturo Pérez Reverte, quien acusó al Gobierno de querer "colonizar" la RAE.

En su discurso, Muñoz Machado, que también preside la ASALE, ha asegurado que las 23 academias que la conforman se ocupan mancomunadamente de establecer la normativa de la lengua española y cuidar de su unidad, en régimen de "igualdad" y de forma confederada.

Una operativa "muy provechosa" para que todos los países que comparten el español trabajen conjuntamente en la formulación de sus normas, y protejan la diversidad y variantes de cada país al tiempo que respetan las lenguas indígenas u originarias allí donde se han mantenido, ha afirmado.

"No siempre las academias del español han encontrado un apoyo gubernamental semejante al que hemos disfrutado hasta ahora en España", ha dicho Muñoz Machado al recordar que algunas repúblicas "han preferido apoyar más a las lenguas indígenas que al español", a pesar de ser la lengua que utiliza el 90% de la población.

"Otros han pensado que las academias están pobladas de peligrosos conspiradores contra el régimen autocrático establecido por los imperantes y han adoptado medidas para entorpecer su funcionamiento o extinguirlas, pero la solidaridad del resto de las academias ha impedido los peores efectos de esas medidas", ha agregado.

Muñoz Machado ha pronunciado este discurso al inicio del pleno extraordinario en la sede de la RAE, donde también ha presentado el 'Diccionario histórico de la lengua española' y en el que el académico y Premio Cervantes 2024 Álvaro Pombo ha pronunciado la lección inaugural "¿Ha dejado de ser emocionante leer y escribir?".