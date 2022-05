El 'Chanelazo' se quedó en casi esto

La mejor posición española en 27 años. Da igual que Chanel puntuara tal o cual. Puntuó un montón. No es que se sintamos orgullo, qué va, no va de eso, pero sí que hay cierto componente constitucional. Hay algo en esa geopolítica: es que esta pasando.

Divertíos y no os acerquéis mucho a la mesa. Maneskin ganó en 2021 y ha vuelto a ganar en 2022. El sentido del humor en el rock es imprescindible, más aún en un programa de televisión. En Eurovisión.

Durante unas horas, de alguna manera, han ganado todos los países. Italia, Reino Unido, Mika, Maneskin, Irlanda, España. Se mezclan muchas cosas. Alemania. Suecia, Finlandia. 25 finalistas. Un porrón de gente. Ha estado bien así. Cada año está bien así. Ha sido Ucrania, claro.

Ha ganado Ucrania. Era esperable. Después ha quedado el Reino Unido , luego, lo más fascinante, efectivamente, España. Todas las actuaciones un rollo hasta que, fíjate, Chanel lo ha clavado. Porque lo ha clavado.

Una vez entrevisté a Laura Pausini. Un becario se empeñó en venir. Me pareció fenomenal. Cuando ella apareció por la puerta se puso a llorar. Temblaba absolutamente. Laura le abrazó y le dijo está bien, está bien. Yo me senté a esperar. De repente, eso es lo que pasaba y fue genial

Una concatenación de países a través de Laura este sábado. Ese es el discurso No puedes parar de ver banderas pasar. Y casi gana Chanel. No ha ganado, pero nos ha demostrado que tenemos que hacer pedagogía. Igual no vamos a ganar. Pedagogía.

Ha sido una noche rara. De esas de ir a empujones. Sí que nos hemos reído. Esa sensación en la que, por lo que sea, sientes que igual tu bandera vale para algo. Para posicionarte. Es una concatenación de cosas.

Chanel casi gana. Ha habido un momento que hemos pensado que iba a ganar y ha sido muy loco. Luego ha resultado que si Moldavia que si Francia. Bueno, todo eso es lo normal en Eurovisión: son pequeñas peleas que ya está.

Hubo rock, un montón de baladas. Una cosa loca. Todo parece o Coldplay o Sam Smith. Básicamente han inventado la música, de manera que imagina. Eurovisión estaba escrita y no te iba a gustar tanto. No tanto.