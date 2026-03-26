"No hemos tocado techo": la música en vivo alcanza la cifra récord de 807 millones de euros en 2025 en España

La facturación de la música en vivo en España se ha acostumbrado ya a romper su techo un año tras otro, alcanzando por primera vez la cifra récord de 807,2 millones de euros en 2025. Un incremento del 11,2% sobre los 725,6 millones de 2024, que supuso a su vez un 25,3% más respecto a los 578,9 millones de 2023, un año en el que el aumento llego hasta el 26% comparando con los 459,2 millones de euros de 2022.

En cuatro ejercicios la recaudación en taquilla ha pasado, según los datos recogidos en el Anuario de la Música en Vivo presentado este jueves por la Asociación de Promotores Musicales (APM), de 459,2 a 807,2 millones y, si todo sigue según lo previsto, en un lustro la industria del directo terminará doblando en este 2026 lo ganado en 2022. "No hemos tocado techo, para nada", asegura a infoLibre el presidente de los promotores españoles, Pascual Egea.

Y todavía continúa: "Estamos en una tendencia ascendente y en un momento en el que lo que tenemos que hacer realmente es regularizar todo el sector y ponerlo en orden. Que no digo que no lo esté, pero hay que ponerlo bien, ver quienes somos todos los agentes, qué tiene que hacer cada uno y llevarnos bien con las instituciones. También es súper importante ser transparentes. Esta es la línea perfecta, porque a nivel de números vamos bien y la industria cada vez es más profesional. Así que para seguir avanzando estamos en la línea de regulación y transparencia".

Por aquello de no pasarse de frenada con la euforia, puntualiza Egea que "puede ser" que en algún momento haya cierta crisis, "que bajemos un poquito, pero el hábito de ir a conciertos no se va a perder, eso seguro". "Y no hay burbuja. De hecho, hay cosas que están subiendo, como los conciertos en estadios, y otras que están bajando, como cierto tipo de festivales. Esto es cíclico, unas cosas buen y otras bajan, pero no hay una burbuja de que todo se vaya a caer".

El sector está experimentando un crecimiento sostenido y exponencial desde la pandemia, cuando tocó fondo con 138,5 millones en 2020, en un año que ya se preveía de récord tras alcanzar la cifra inédita de 382,5 millones de euros de facturación en 2019. Una cantidad, en cualquier caso, a años luz de los 807,2 millones, alcanzada gracias tanto al aumento de las entradas vendidas como a unos precios también persistentemente al alza.

"La subida de la facturación va vinculada a la cantidad de tickets que se venden y, evidentemente, también a la subida de precios", ha explicado Egea en la presentación del anuario, recordando que el techo de esos precios lo marcan tanto los gastos de producción como la gente que está dispuesta a pagarlos. "Si te pasas de precio, el público no va a ir a los conciertos. Ahí está el techo", ha afirmado, recordando que los gastos han subido "muchísimo" desde la pandemia y "ahora otra vez con la guerra", lo cual influye a toda la logística y "se repercute al final en la entrada". "Subir los precios de las entradas no es un capricho, es una necesidad", ha puntualizado.

Las comunidades de vecinos se están poniendo en contra de los conciertos. Esto tiene difícil solución, pero estamos trabajando en ello con la administración Pascual Egea

En esta línea, ha destacado que el ecosistema de la música en vivo está cambiando porque el público está optando más por grandes conciertos que por otros formatos, como los festivales. "El fenómeno de los estadios ya ha ocurrido en otros países anteriormente, ahora está llegando aquí y el publico está yendo a esos conciertos y dejando de ir a los festivales por diferentes razones como el trato que se le da en ellos o porque prefiere ver un espectáculo completo", ha explicado Egea, aprovechando además para recordar que hay que defender también a las salas de conciertos por ser "la madre del cordero y donde empieza todo".

Entre los problemas que puede estar afrontando el sector en plena expansión, ha señalado especialmente la relación con las administraciones, pues la descentralización hace que todo sea más farragoso a nivel burocrático. "Cada vez que cambiamos de comunidad, o incluso de ayuntamiento, nos solicitan diferente documentación para obtener las licencias, y ese es un problema grave", ha denunciado, para luego proponer una unificación de criterios que permita operar con una misma licencia en todo el país.

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También ha reconocido que el ruido es un problema que ha "eclosionado" a partir de las protestas de los vecinos del Santiago Bernabéu y que los promotores tienen muy en cuenta, porque "las comunidades de vecinos se están poniendo en contra de los conciertos". "Esto tiene difícil solución, pero estamos trabajando en ello con la administración para ver qué posibilidades encontramos", ha apuntado.

El Anuario de la Música en vivo constata también la consolidación de la Comunidad de Madrid (237,1 millones de euros) y Cataluña (163,2, con Barcelona como principal motor) como los grandes núcleos de conciertos y festivales, facturando la mitad de todo el país. El tercer puesto es para Andalucía con 108,7 millones de euros gracias principalmente a Sevilla, a pesar de que esta región experimenta un retroceso respecto al pasado ejercicio. El resto está ya muy lejos, con la Comunidad Valenciana en cuarto lugar con 46,5 millones, si bien la reciente apertura del Roig Arena sin duda impactará en la próxima recolección de datos anuales.

El ránking de los artistas españoles que más entradas vendieron en 2025 lo lidera Joaquín Sabina con 383.000 espectadores en 41 conciertos. Le siguen Manuel Carrasco (367.000 asistentes en 31 conciertos), Antonio Orozco (170.300 en 32) y Aitana (153.200 en solo 3 shows). Los artistas internacionales más exitosos el pasado en nuestro país fueron Ed Sheeran (137.800 en 2 recitales), Imagine Dragons (112.500 en 2), AC/DC (104. en 2 actuaciones) y Chayanne (97.500 en conciertos).