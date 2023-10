Rodrigo Cuevas: "Hay personas que odian España y su cultura pero que se envuelven en banderas"

"Poniendo lavadoras". En esa tarea tan cotidiana estaba Rodrigo Cuevas (Oviedo, 1986) cuando recibía este lunes la llamada del ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, para comunicarle que había sido distinguido con el Premio de las Músicas Actuales y mandarle un "abrazo virtual".

"Me siento muy bien, estoy encantado, ha sido una sorpresa total porque no contaba con ello para nada. Me pilló poniendo lavadoras porque llegué ayer de viaje y me marcho otra vez mañana todo un mes, así que estoy haciendo maletas y atendiendo al teléfono", relata divertido a infoLibre el artista asturiano en una pausa para atender nuestra llamada.

Para Cuevas, este galardón es, además de un reconocimiento a su propia trayectoria, siempre anclada en el folclore, lo popular y lo tradicional, un "respaldo a la diversidad" y a todas esas personas que, como él, están trabajando "por mantener vivas las culturas más pequeñas" de nuestro país.

Este es un premio también a las lenguas no cooficiales, porque el asturiano no es oficial. Ojalá sirva para que esto escandalice a la gente, porque estamos dejando perder culturas milenarias

Un reconocimiento, asimismo, a las lenguas cooficiales tan en boca de todos de un tiempo a esta parte, e incluso "un premio también a las lenguas no cooficiales, porque el asturiano no es oficial", tal y como recuerda: "Ojalá este premio sirva para que esto escandalice a la gente, porque estamos dejando perder culturas milenarias".

El jurado ha distinguido con este reconocimiento al artista “por la singularidad de su obra con una propuesta trascendente que une música tradicional folclórica y música popular contemporánea”. Ha valorado, al mismo tiempo, que “su proyecto artístico aporta un fuerte compromiso por la diversidad” y ha destacado “la intensidad de su música en directo y su imaginario sumamente personal”.

Y es que diversidad es una palabra recurrentemente utilizada para ensalzar la obra de Rodrigo Cuevas. Su auténtica bandera, tan diferente de otras. "Hay personas que odian España y todo lo que su cultura significa pero que se envuelven en banderas. Con lo bonito que es que se puedan hablar varias lenguas", plantea.

Así las cosas, tras apuntar que le gustaría que este premio sirviera para recordar que el asturiano no es una lengua cooficial, expresa también su deseo de que quienes le conozcan a través de este prestigioso galardón, dotado con 30.000 euros, "descubrieran la música y el folclore y empezaran a cantar y a bailar y a vivir la vida con el folclore de por medio, que es mucho más interesante".

Entre los premiados con este galardón en convocatorias anteriores se encuentran Sílvia Pérez Cruz (2022), Rozalén (2021), Chano Domínguez (2020), María Rodríguez 'Mala Rodríguez' (2019), Christina Rosenvinge (2018), Javier Ruibal (2017), Martirio (2016), Jorge Pardo (2015), Carmen París (2014), Luz Casal (2013), Kiko Veneno (2012), Santiago Auserón (2011), el Dúo Amaral (2010) y Joan Manuel Serrat (2009).

¡Rodrigo Cuevas, Premio Nacional de las Músicas Actuales 2023!🥇 El jurado ha destacado la singularidad de su obra, "que une música tradicional folclórica y música popular contemporánea", así como la intensidad de sus directos y "su imaginario sumamente personal". ¡Enhorabuena!👏 pic.twitter.com/2qpmKm9aPm — INAEM (@INAEM_Cultura) 9 de octubre de 2023

Artista multidisciplinar

Rodrigo Cuevas (Oviedo 1985) es un artista multidisciplinar: cantante, compositor, acordeonista y percusionista. Cursó estudios de piano y tuba en el Conservatorio de Oviedo y de Sonología en la Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) de Barcelona.

Interesado también en las músicas del mundo y en las disciplinas del cabaret y el circo, su revelación artística se produjo durante su estancia en una pequeña aldea del interior de Galicia, donde entró en contacto con la música tradicional más pura gracias a las pandereteiras del lugar.

En 2012 publica su primer álbum en solitario: Yo soy la maga, un disco en el que la electrónica y la música tradicional se fusionaban en una catarsis discotequera. Después creó la Dolorosa Compañía, un provocativo dúo de verbena psicodélica con el que estuvo viajando durante tres años hasta el estreno de su primer espectáculo en solitario: Electrocuplé, con el que giró por el underground español.

A principios de 2016 publica el EP Prince of Verdiciu, con el sello Aris Música, que fue el punto de inflexión en su trayectoria, pasando de actuar en locales para diez personas a una gira con más de 100 actuaciones por toda la península. Un año más tarde publica su tercer trabajo discográfico, un nuevo EP tributo al artista asturiano Tino Casal.

Su segundo espectáculo fue El Mundo Por Montera. En 2018 participa en La Verbena de la Paloma, dirigida por Maxi Rodríguez, en el marco de la Temporada de Zarzuela de Oviedo y escribe la música para la obra teatral Sidra en Vena. También forma parte del musical Horror, el show que nunca debió hacerse.

Posteriormente, presenta su nuevo espectáculo Trópico de Covadonga, concebido como un cancionero popular. En su disco Manual de Cortejo, publicado en 2019 en colaboración con Raül Refree, mezcla ritmos y melodías asturianas con la muiñeira y las habaneras, entre otros estilos.

Entre sus premios, destacan el Premio a Mejor Álbum de Músicas del Mundo y Mejor Artista Emergente en los premios MIN. Ese mismo año estrenó también su último espectáculo: Barbián, una zarzuela cabaret con la que estuvo en el Teatro de la Zarzuela, en los Veranos de la Villa y, más recientemente, en la Cuatrienal de Praga de Escenografía y de Espacio Escénico.

Asturiano y castellano

En 2021, año en el que recibe el Premio Ojo Crítico, funda también la asociación La Benéfica de Piloña (Asturias), junto con Sergi Martí y Nacho Somovilla, con la intención de crear un centro de artes vivas para la expresión artístico cultural, la acción comunitaria y la lucha contra el abandono y la despoblación de las zonas rurales. Posteriormente, en 2022 es reconocido con el Premio Arcoíris 2022 del Ministerio de Igualdad.

En septiembre de ese mismo año lanzó su tercer disco, Manual de Romería, que estuvo precedido por el estreno del espectáculo, basado en su último álbum, La romería, que se estrenó el pasado 30 de junio en el Festival (a)phónica de Girona, y con el que ya ha recorrido más de una veintena de ciudades este verano y tiene confirmadas numerosas actuaciones hasta 2024 en diferentes localidades nacionales y plazas internacionales de Portugal, Bélgica, Francia y México. El espectáculo se nutre de las canciones del álbum, en el que hace uso del asturiano y del español como lenguas vehiculares.

