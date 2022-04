Zahara Indie, cultura para revitalizar lo que no se ve detrás de la postal veraniega de sol y playa

Los Planetas son la última y más sonada incorporación al cartel de la primera edición del festival Zahara Indie, que tendrá lugar en octubre en la localidad gaditana de Zahara de los Atunes. Un anuncio que se hará oficial en las próximas horas, pero que te adelanta ya en primicia infoLibre.

Zahara Indie es un nuevo festival que se abre al océano Atlántico desde uno de los lugares con más atractivo turístico de Andalucia. Una zona deseada en la temporada de verano, pero Zahara de los Atunes es "un oasis en una realidad dura", tal y como remarca a infoLibre Diego Castrejón, del colectivo Factoría Trafalgar, impulsor del proyecto.

Y añade: "Zahara de los Atunes es un motor de desarrollo de toda la comarca de La Janda, un pueblo con poco más de 1200 habitantes que genera trabajo para muchas familias. Pero eso no debe hacernos apartar la mirada del hecho de que esta tierra soporta niveles de desempleo que superan en más de veinte puntos al resto de España y que nuestra renta per capita es menos de la mitad que la del resto de españolas y españoles. Aún así, si a día de hoy Zahara es el paraíso que es no es más que por la defensa que su gente hace de su tierra".

Esta situación deriva, según relata Castrejón, de la entrada de España en la CEE a mediados de los ochenta, pues antes de eso el puerto de Barbate era uno de los más importantes de España, con "más de 250 barcos faenando por la costa de Marruecos y toda la costa occidental de África". "Esto se agravó con la llegada al trono de Mohamed VI. El progreso incuestionable que supone para España estar en el seno de la Unión Europea deja una factura que en buena parte se está pagando desde la provincia de Cádiz", asegura.

DINAMIZACIÓN CULTURAL DE LA COMARCA

Así las cosas, Zahara Indie nace de una idea desarrollada por el Colectivo Factoría Trafalgar – Asociación Cultural La Aurora, que se ha convertido en un agente clave para la dinamización cultural de la comarca gaditana de La Janda. "Somos un grupo de personas que tenemos nuestros trabajos y que compartimos el amor por la cultura y el convencimiento de que es un fuerza transformadora imparable", subraya Castrejón.

Por eso, destaca, asimismo, que Zahara Indie es un "gran contenedor" que aspira a ser una plataforma de proyección del talento creativo de Andalucía, así como convertir al pueblo en un "espacio abierto a creadores de todo el mundo en diferentes disciplinas". Un festival que, a través de la música en vivo, imagina una vida mejor para los suyos.

"Contra la propuesta abominable de la aceleradora de proyectos de la Junta de Andalucía, que pretende dar carta blanca a macro proyectos urbanísticos, nosotros queremos proponer cultura. Crear en Zahara un espacio de convergencia, de diálogo de creadores que convierta a la cultura en un elemento fortalecedor del capital social de La Janda", remarca.

El nuestro es un contrafestival. No es un producto que vender, abrimos nuestro pueblo a los visitantes

El Ayuntamiento de Zahara de los Atunes lleva ya un tiempo apostando por la cultura a través de un festival de teatro y un festival de jazz. Turismo, sí, pero de calidad y mirando más allá del mero hecho económico. No en vano, hablamos de un rincón del mundo de gente del arte, pues músicos, escritores, actores y actrices y demás rostros del mundo de la cultura tienen en la zona su lugar de refugio.

Zahara Indie quiere ser ese valor añadido y, además, ayudar a ampliar los buenos meses de la temporada de sol. Por eso se celebra en octubre con un cartel que conjuga pasado, presente y futuro, pero con la idea clara de que la estrella es el pueblo mismo y el recinto donde tendrán lugar los conciertos: un castillo del siglo XV declarado Bien de Interés Cultural.

"El nuestro es un contrafestival. No vamos a crear un producto que vender, abrimos nuestro pueblo a los visitantes como cada día que se abre un restaurante, una tienda o cada vez que alguien llega a uno de los hoteles del pueblo", plantea Castrejón, para luego rematar: "No hay nada igual que ver estos conciertos en un castillo del siglo XV al lado de la mejor playa del mundo y disfrutando de la hospitalidad de nuestra gente".

El festival Zahara Indie tendrá lugar los días 14 y 15 de octubre con un aforo de 4.500 personas y artistas como Los Planetas, Arde Bogotá, Niños Mutantes, La Bien Querida, Soleá Morente, Sr Chinarro, Rebeca Jiménez o Nunatak, entre muchos otros.