Penélope Cruz recibe el Premio Nacional de Cinematografía: "No dejen de proteger nuestro cine"

La actriz Penélope Cruz ha recibido este sábado el Premio Nacional de Cinematografía de manos del ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta. Muy emocionada, ha dedicado el premio a su familia y ha anunciado que destinará la dotación del galardón a fines sociales. "La aventura de este largo viaje hacia Ítaca está siendo mucho más emocionante de lo que nunca hubiera podido soñar desde el salón de la casa de mis padres", ha expresado.

El jurado del premio, dotado con 30.000 euros, ha concedido por unanimidad el galardón a la actriz, nacida en Alcobendas (Madrid), "por los éxitos cosechados en 2021, que se unen a todos los recogidos en una trayectoria excepcional".

Según ha desvelado Cruz, la cuantía del premio la destinará, dividida en tres partes, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, a la unidad Cris contra el cáncer de terapias avanzadas del Hospital la Paz de Madrid, y al fondo asistencial creado por Pilar Bardem en Aisge para dar a amparo a profesionales del cine que "están pasando dificultades".

El acto, celebrado en Tabakalera en el marco del 70 Festival de Cine de San Sebastián, ha contado con la presencia de representantes institucionales como la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, el delegado del Gobierno en Euskadi, Denis Itxaso, así como representantes municipales, entre otros, y del mundo del cine. La hermana, Mónica Cruz, y la madre de la intérprete madrileña le han acompañado también en la ceremonia.

"Soñar desde el salón"

Penélope Cruz ha expresado que es "un honor" recibir el Premio Nacional de Cinematografía porque el cine "ha sido y es mi pasión desde niña" cuando "soñaba desde el salón de mis padres con mundos por explorar más allá de mi barrio".

De este modo, ha querido agradecer a sus padres que tuvieran la "generosidad inmensa de apoyarme en un camino que a priori les era tan ajeno" y ha tenido palabras emocionadas para su padre fallecido y para su madre, presente en el acto y la que ha definido como su "modelo de referencia para entender la vida".

Cruz ha mostrado, asimismo, su gratitud con sus "maestros" en la interpretación Cristina Rota y Juan Carlos Coraza, quienes le pusieron "en el camino de la búsqueda constante de la verdad y la autenticidad en el trabajo". "Aunque no siempre se consigue, lo más importante para mí como actriz es seguir buscando esa verdad desde la curiosidad y desde la humildad", ha asegurado.

En su trayectoria cinematográfica, ha querido hacer menciones especiales a Bigas Luna y Fernando Trueba que "me abrieron las puertas de un mundo que gracias a ellos sigo transitando hoy día" y Pedro Almodóvar, "el director con el que más veces he trabajado, espero que muchas más y una de las personas que mejor ha relatado nuestro país, una figura imprescindible para entender el cine en general". "A Pedro le debo mucho no solamente por los trabajos que hemos hecho juntos sino porque te lleva a tal nivel de exigencia que en esa búsqueda siempre he terminado descubriendo algo nuevo sobre mí misma", ha aseverado.

Así, ha destacado que en el cine lo importante no es solo el resultado, "es la increíble aventura de vivir otras vidas, conocer otras realidades, descubrir secretos maravillosos del corazón humano y compartirlos con el mundo". "La aventura de este largo viaje hacia Ítaca está siendo mucho más emocionante de lo que nunca hubiera podido soñar desde el salón de la casa de mis padres", ha expresado. "No dejen nunca de proteger y cuidar nuestro cine. Es una parte importante de lo que nos hace reconocernos y entendernos", ha asegurado la actriz.

Penélope Cruz ha resaltado además la labor del Festival de San Sebastián y de su director, José Luis Rebordinos, que "lleva décadas luchando por el buen cine", al tiempo que ha pedido al ministro Iceta y a las instituciones que "nunca dejen de proteger y cuidar nuestro cine porque es una seña de nuestra identidad y una parte importante de lo que nos hace reconocernos y entendernos".

Finalmente, ha dedicado el premio a su marido Javier Bardem y a su familia, y especialmente a su hijo y a su hija, que "son lo más maravilloso de este mundo". "Tengo mucha suerte de teneros en mi vida", ha añadido.

Toledo y Tosar

La actriz Goya Toledo y el actor Luis Tosar, amigos de Penélope Cruz, han sido los encargados de introducir el Premio con sendas intervenciones en las que han alabado la "categoría humana" de la actriz. Así, Toledo ha recordado como conoció a su "amiga del alma" y ha destacado que cuando empezaron a "cumplirse los sueños" de la intérprete de Alcobendas esta "siguió igual, con la misma alegría y la misma ilusión, manteniendo sus raíces y la curiosidad por su trabajo".

"Mi adoración profunda por ti como actriz es inmensa, pero mi admiración como ser humano es infinita. Nunca dejas a nadie atrás, siempre llevas a tu gente contigo, siempre compartes todo. Hemos reído y llorado juntas, y aquí seguimos 33 años después", ha expresado.

Por su parte, Tosar ha señalado que conoce "a la madre, a la hermana, a la hija, a la compañera, a la amiga, a todas las Penélopes", y ha afirmado que sin todas ellas "no se puede entender a la que hoy recibe el premio probablemente más importante con el que se puede galardonar a una cineasta en nuestro país".

"Todas ellas sois poderosas, firmes, entusiastas, solidarias, empáticas, simpáticas, revolucionarias, comprometidas, firmes, cariñosas, graciosas y todas ellas sois la misma y la única", ha subrayado, al tiempo que ha destacado que "cuando se tiene la oportunidad de compartir vivencias con una persona que se ha esforzado tanto por cumplir sus sueños y los de los demás no te queda más que agradecer poder estar a su lado y verla brillar".

"Embajadora" del cine

Por su parte, Miquel Iceta ha dirigido palabras de felicitación a la artista laureada, manifestando que "entregarle este premio en San Sebastián, en el mayor de los festivales españoles, es también un reconocimiento a su proyección internacional, a su papel de embajadora, un agradecimiento a la forma en que con ella viaja la cultura española, con su riqueza y diversidad, sus profesionales y creativos".

Asimismo, el ministro ha puesto en valor a las mujeres del cine español "que abrieron camino en la meca del cine mundial: Sara Montiel, Carmen Sevilla, o la donostiarra Conchita Montenegro, la Greta Garbo española, que se retiró a los 33 años tras rodar 18 películas en el Hollywood de los años 50".

De esta forma, según ha señalado Iceta, "Penélope Cruz, con su fuerza, su vocación, continúa esa estirpe de mujeres audaces que supieron abrirse paso más allá de nuestras fronteras sin renunciar a sus raíces. Mujeres feministas antes que nadie, que, mucho antes de la toma de conciencia colectiva, lucharon por defender, como Penélope, su independencia, su criterio y su libertad".