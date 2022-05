El PSOE propondrá nombrar Hija Predilecta de Madrid a Clara Campoamor

El Grupo Municipal del PSOE presentará una proposición en el próximo Pleno de la capital para que Clara Campoamor, "tal y como se merece", sea "incluida en el grupo de las personas consideradas hijas predilectas de Madrid", según informa Europa Press.

El anuncio ha llegado en la comisión de Cultura, Turismo y Deporte por parte de la portavoz socialista, Mar Espinar, quien ha destacado que Campoamor "luchó por causas justas y supo ver por encima de una coyuntura histórica lo que podría ser esa sociedad polarizada".

Ha destacado "su compromiso con la igualdad y con la sociedad", lo que le hizo "no solo luchar por el voto femenino, sino defender el divorcio, el matrimonio civil y exigir la abolición de la prostitución".

"Yo creo que nos podemos ahorrar lo de que Clara Campoamor no fue socialista, porque no hay que usar su nombre. Soy consciente de que si levantara la cabeza, Clara Campoamor no sería socialista, como también soy consciente de que a día de hoy se indignaría ante los que se llaman liberales", ha señalado.

Espinar ha defendido que Campoamor "fue una madrileña ilustre, con un coraje y fuerza espectaculares" ya que "se enfrentó a todas las barreras de una época que no supo entender lo que ella planteaba". "Creyó en la mujer española y quiso dignificarla jurídicamente", ha apuntado a continuación.

"Figura clave en derechos y libertades"

Por su parte, el coordinador general de Cultura, Jorge Moreta, ha desgranado las actividades con las que se homenajeará el 50 aniversario de Clara Campoamor, "figura clave en los derechos y libertades".

Habrá rincones de lectura sobre sus obras en la red de las Bibliotecas Municipales, así como un club de lectura sobre sus obras, un ciclo de conferencias sobre su legado literario y sobre su figura histórica y política.

También se proyectará la película Clara Campoamor, la mujer olvidada, filme español para la televisión dirigido en 2011 por la directora Laura Mañá y protagonizada por la actriz Elvira Mínguez.

"No solo daremos a conocer a Clara Campoamor ante los madrileños, sino que reivindicaremos una manera de vivir en la sociedad: la de defender siempre, por encima de cualquier sigla, la libertad y la igualdad, sin sectarismos", ha defendido.