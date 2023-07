Raphael y Pablo López sí, Ana Belén no: la censura selectiva de la derecha en Jaén

El Ayuntamiento de Jaén, de PP y Jaén Merece Más, ha cancelado las dos representaciones previstas para octubre de la obra Romeo y Julieta despiertan, protagonizada por Ana Belén y Jesús Noguero. Desde el consistorio se sostiene que no se puede hablar de cancelación al no existir ningún acuerdo por escrito o verbal con la compañía teatral, Entre cajas, ni con el promotor Manuel Puentes, de Puentes Producciones. Sin embargo, desde la oposición socialista, que estaba al frente del ayuntamiento antes de las elecciones del pasado 28M, se tiene constancia del registro por parte del promotor del expediente de contratación a primeros de junio todo lo necesario para ir preparando la representación.

La concejala de Cultura del Ayuntamiento, María Espejo, del grupo municipal Jaén Merece Más, que tomó posesión el pasado 17 de junio, niega la mayor y denuncia que no ha habido ningún tipo de comunicación por parte de la anterior corporación. Sin embargo, se da la circunstancia de que el promotor de esta obra inició en mayo los trámites para llevarla a cabo al mismo tiempo que dos conciertos de Raphael y Pablo López a celebrar en septiembre que sí siguen adelante sin ningún problema, siendo el montaje teatral protagonizado por Ana Belén el que se cae de la próxima programación del Festival de Otoño de la ciudad andaluza.

"Hay una serie de contactos previos del promotor con el ayuntamiento en mayo con este pack de tres eventos", remarcan las fuentes municipales consultadas por infoLibre, que añaden que es la concejalía de Cultura, que recae en Jaén Merece Más -formación surgida de la plataforma España vaciada, que tras los últimos comicios gobierna en cuatro municipios siempre junto al PP- la que traslada al promotor que de esos tres eventos se cae el de Ana Belén. Y aunque desde el nuevo equipo de gobierno se insista en que no hay ningún "papel", la ahora oposición, al mando cuando se iniciaron las gestiones, insiste en la existencia de registros por vía electrónica.

De hecho, concretamente, los primeros contactos se hicieron en mayo y la petición del promotor fue a primeros de junio a través del formulario de solicitud presentando la propuesta, el dosier y todo lo requerido para poner en marcha el proyecto. Todo registrado por el promotor "en tiempo y forma", a pesar de lo cual desde el ayuntamiento se insiste, en un comunicado recogido por Europa Press, que "no existe ningún expediente abierto de contratación con el Patronato de Cultura del Ayuntamiento de Jaén ni tampoco gestiones verbales realizadas para su contratación desde el inicio del actual mandato". Además, se insiste en que la anterior corporación "no comunicó a los técnicos ningún inicio de contratación".

Ocurre, asimismo, que en el ámbito cultural suele establecerse inicialmente, ante la posibilidad de cambios o situaciones inesperadas, un preacuerdo que se firma posteriormente cuando la fecha de la celebración del evento en cuestión está ya más cercana y pueden cerrarse además todos los flecos presupuestarios. Ante esta situación, en el grupo socialista tienen constancia de que el promotor ha tratado de ponerse en contacto con el alcalde y la concejala de Cultura sin haber obtenido por ahora respuesta alguna. Una situación especialmente anómala y que desata las denuncias de censura precisamente por haber otros dos espectáculos en la misma situación de preacuerdo sin firma de contrato, que siguen adelante sin problemas, según Jaén Merece Más, porque ya hay entradas vendidas para ambos, pero no para la obra teatral.

El argumento que dan desde el consistorio es que no había contacto previo, algo que se niega desde el anterior equipo de gobierno, que insiste en que los documentos se registraron antes del cambio de gobierno. "Los otros dos espectáculos sí tienen continuidad, pero el de Ana Belén, dicho por el promotor, se cancela por una censura política, para no llevar a cabo una obra de Ana Belén, con un marcado compromiso político en nuestro país", ha remarcado este miércoles el exalcalde y ahora portavoz de la oposición, Julio Millán. "Vuelven a dejar claro que son una vergüenza y que es una vergüenza nacional lo que están haciendo", ha apostillado.

Y ha denunciado: "Si Jaén merece más quería que tuviésemos una imagen pública con una relevancia nacional, lo está consiguiendo, pero a la contra y de una forma lamentable para los jienenses. Jaén no se merece que salgamos en medios nacionales por ser los primeros que estamos llevando a cabo la censura en nuestro país. Dicen que no son de derechas pero son más de derechas que Vox, porque si Vox está enseñando la patita y ellos -por Jaén Merece Más- ya lo están ejecutando, que luego no se sientan ofendidos porque les decimos que son de derechas. Han estado engañando a los jienenses, son una estafa para la ciudad de Jaén".

En declaraciones a El País, Ana Belén ha sido muy clara al afirmar "qué mala es la censura y qué malo es el retroceso". "Lo que hay que hacer es votar y saber muy claro lo que es vota", ha agregado, recordando que ha firmado todos los manifiestos a favor de la cultura y en contra de la censura que se han sucedido en los últimos días. Por su parte, la productora se ha limitado a responder a infoLibre que "ya está todo dicho" y el promotor del espectáculo en Jaén ha optado no responder a nuestros mensajes y llamadas.

Romeo y Julieta despiertan la pasada primavera de abril a junio en el Teatro Español de Madrid con gran éxito de público. Después ha pasado por otras ciudades y se mantiene en gira por todo el país durante los próximos meses. En la obra, Ana Belén y Jesús Noguero interpretan a Romeo y Julieta, compartiendo elenco con José Luis Torrijo, Irene Rouco y David San José, bajo dirección de Rafael Sánchez para un texto de Eberhard Petschinka que parte del original de William Shakespeare.