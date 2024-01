Vox fracasa en su intento de boicot del estreno de la obra 'Altsasu' en el madrileño teatro de La Abadía

Vox fracasa en su intento de boicot del estreno de la obra Altsasu tras solo lograr congregar a unas 450 personas —según datos de Delegación de Gobierno— se han congregado a las puertas del Teatro La Abadía. Al grito de "ni olvido ni perdón, ETA a prisión", los asistentes han criticado la producción de María Goiricelaya porque "la dignidad de las víctimas está por encima de la libertad".

Así lo ha asegurado ante los medios de comunicación la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, que ha criticado que la obra "ataca a la dignidad de las víctimas del terrorismo, a la dignidad de la Guardia Civil, a la dignidad de sus guardias civiles y sus novias apaleadas en Alsasua".

Monasterio ha defendido que desde su formación se cree en la libertad "bien entendida" y sostiene que la obra de teatro "pretende poner en igualdad de condiciones a terroristas y a víctimas". "Es gravísimo el contenido de la obra de teatro, pero más grave es que además se pague con los fondos de todos los madrileños, que sale de nuestros impuestos. Se está financiando una obra que cuenta el relato de Bildu", ha comentado.

Vox ha pedido la dimisión del consejero de cultura de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, porque "no se puede tolerar que con los fondos de todos los madrileños se financie una obra que iguala a terroristas y víctimas".

Asimismo, Monasterio ha señalado que la situación es "tremenda" porque Podemos apoya a la Comunidad de Madrid. "Esto es lo nunca visto. El Partido Popular tiene que reflexionar sobre lo que ha hecho", ha sugerido.

Por su parte, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, se ha preguntado por qué el Ayuntamiento de Madrid no ha retirado la subvención al Teatro La Abadía "mientras no garantice que aquí no se va a hacer ni apología del terrorismo, ni humillación de las víctimas, ni humillación a la Guardia Civil". "230 asesinados por la banda terrorista, se nos ha contestado que esto es libertad de expresión. Eso es un eufemismo, eso es una hipocresía. El artículo 20 de la Constitución, que ustedes conocen bien, habla del derecho a la libertad de expresión, pero siempre que no se traspase los límites", ha asegurado.

Durante su discurso, Ortega Smith ha citado al Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional porque "han dejado bien claro que no se puede apelar al derecho a la libertad de expresión cuando lo que se atenta son contra bienes fundamentales". "Yo pido a la sociedad que cuando a algunos se les llena la boca hablando de libertad de expresión, se hagan la siguiente pregunta. ¿Apelarían ustedes a la libertad de expresión si en un teatro se estuviera celebrando una obra que fuera la apología del nacionalsocialismo, del fascismo o de cualquiera de las organizaciones terroristas que han asesinado en el mundo", ha lanzado.

Estreno con el teatro lleno y con el público en pie

Mientras, dentro del teatro, la obra de María Goiricelaya se ha estrenado, con un lleno en el patio de butacas y con una gran ovación con el público en pie. Según han informado fuentes de la institución a Europa Press, el estreno ha completado las 195 butacas de la sala. En Madrid hasta el 28 de enero, Altsasu , que ha tenido una duración de 90 minutos aproximadamente, concluye la representación con la melodía de Mi querida España de la cantante Cecilia. El público ha estado aplaudiendo a los cuatro actores durante unos minutos.

Al inicio de la obra, el director del Teatro La Abadia, Juan Mayorga, ha agradecido al público la asistencia tras el revuelo generado en los últimos días. "Un teatro es un lugar para la paz y la libertad. Un teatro es un lugar para la libertad porque quienes acuden a él lo hacen libremente, y libremente eligen mirar y escuchar, y libremente juzgan sobre lo que han visto y escuchado", ha comentado. El público ha salido del teatro admitiendo que es una obra "muy buena" y destacando que la representación aborda "los dos sufrimientos".

Al estreno ha acudido el secretario de Estado del Ministerio de Cultura, Jordi Martí, que ha afirmado que el Ministerio estará "denunciando y apoyando a aquellas expresiones artísticas que sufran ataques injustificables", en alusión a las protestas de Vox.