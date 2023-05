El aval para jóvenes del Gobierno: una propuesta de bancos y el PP que encareció la vivienda en Reino Unido

El Gobierno aprobará este martes una nueva medida en materia de vivienda que se suma al aluvión de iniciativas de las últimas semanas: una línea de créditos del Instituto de Crédito Oficial para cubrir el 20% del aval de los jóvenes, con rentas inferiores a 37.800 euros, y las familias con hijos menores que quieran acceder a una vivienda en propiedad. La medida ha recibido una respuesta virulenta del socio minoritario del Gobierno: “Las propuestas del PSOE en vivienda son contrarias al interés general”, ha criticado Ione Belarra, ministra y secretaria general de Podemos. Esta propuesta se introdujo en Reino Unido en 2013 bajo el programa Help to Buy y el resultado, según una investigación académica, fue que contribuyó a que los precios de la vivienda aumentaran.

La propuesta, ya aplicada o anunciada en nueve comunidades gobernadas por el PP y por el PSOE, fue propuesta por primera vez por Ana Patricia Botín, durante una entrevista en el diario El País, en mayo de 2020: “Una de las iniciativas en las que estamos trabajando con expertos y personas del sector inmobiliario y de construcción es, por ejemplo, un plan de colaboración público-privada, concretamente con el ICO, para ayudar a los jóvenes a comprar su primera vivienda. En ese programa, el comprador pagaría tan solo un 5% del valor de la casa y el banco le daría la hipoteca por el 95% con una garantía del ICO del 20%”, expresó la presidenta de Banco Santander.

A raíz de eso, varias asociaciones de promotoras inmobiliarias han defendido abiertamente su apoyo a esta medida. Por ejemplo, la iniciativa aprobada en Andalucía surgió de una propuesta de la Federación Andaluza de Empresarios de Construcción, según una información publicada por Diario Sur. La Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia elaboró, por su parte, un informe en el que pedía aplicar y reforzar el aval en esta autonomía, a través de campañas informativas.

Una propuesta de los bancos criticada por la izquierda

La reacción del PSOE, en varios casos, ha sido en el pasado de rechazo. En Murcia, el secretario general de las Juventudes Socialistas, Miguel Ortega, lo calificó de “auténtica estafa”: “La financiación del aval para la compra de vivienda no es una ayuda efectiva porque la gran mayoría de jóvenes de la Región no se pueden permitir comprar una vivienda", afirmó Ortega. En Andalucía, la diputada socialista autonómica Irene García lo calificó de “timo”: “¿Qué joven en Andalucía tiene 250.000 o 300.000 euros para poder acceder a una vivienda? ¿A quién beneficia esta medida, en qué joven se está pensando y con quién se ha hablado, con la minoría a la que va a beneficiar esta medida?”. Cuando Feijóo presentó la medida a nivel nacional hace dos semanas, el PSOE publicó un tuit, también crítico: “¡Para acceder a una vivienda es necesario capacidad adquisitiva, no avales!”

❌ Que no te engañen los #TramPPosos.



El PP propone avalar con un 15% el acceso a vivienda de jóvenes con renta mínima.



Nosotros ampliamos el SMI, pasando de los 700€ con Rajoy a 1.080€.



Porque para acceder a una vivienda es necesario capacidad adquisitiva, no avales ‼️ pic.twitter.com/09HDZ9IsM3 — PSOE (@PSOE) April 20, 2023

Los dirigentes de Podemos han criticado la medida duramente. Además de Belarra, Yolanda Díaz también ha valorado que la línea de avales va “en dirección opuesta” a la ley de vivienda: "Ya se ha aplicado y no ha resultado correcta para el problema de acceso a la vivienda que tienen las personas jóvenes en nuestro país", ha señalado la vicepresidenta segunda.

Otras personalidades de la izquierda también han sido críticas. “No aprendemos”, ha criticado Carlos Martín, director del gabinete económico de Comisiones Obreras. “Las subvenciones fiscales al ladrillo siempre se han absorbido y traducido en precios más altos de las viviendas. Ahí están los 42.000 millones gastados en deducciones para financiar hipotecas durante la burbuja inmobiliaria que solo sirvieron para hincharla aún más”, ha criticado el dirigente del sindicato.

“Lo que nos había parecido de la ley de vivienda es que el Gobierno había entendido que había que cambiar el objetivo de las políticas y pasar de subvencionar la compra de la vivienda a proporcionar vivienda de alquiler social”, explica a infoLibre la investigadora Mariona Segú, asociada al think tank Future Policy Lab, y coautora del informe Vivienda para vivir: de mercancía a derecho. “Por eso las medidas estrellas de la ley de vivienda es crear un parque público, que en España aún no hay y es la carencia destacada. Y esto que proponen ahora va en la misma línea de lo de antes. Parece que no hayamos entendido nada”, lamenta Segú.

El economista José Carlos Díez, que fue responsable económico del PSOE antes de la llegada de Pedro Sánchez, sí ve con buenos ojos la medida: “A mí me gusta principalmente porque llevamos 10 años con tipos de interés por los suelos. El euríbor ha pasado de estar en negativo al 4%: eso te sube la cuota de la hipoteca y el precio de la vivienda se tiene que ajustar para que las familias puedan entrar”, explica.

Díez, ante las alertas de que esta política pueda contribuir a aumentar el precio de la vivienda, lo concibe como riesgo asumible: “Si el impacto es que estimula la demanda y vemos que se está formando una burbuja, seré el primero en defender que la quiten”, añade. El otro riesgo posible, que esta medida dé entrada al mercado inmobiliario con hipotecas 100% financiadas a personas que puedan verse en apuros el día de mañana, defiende: “Hay más medidas de control. El banco no te va a dar una hipoteca, aunque tengas el aval, si tu sueldo no cubre la cuota”, ha añadido.

“Esto es para los jóvenes a los que sí les llega el sueldo para una hipoteca, pero no tengan ahorros, tengan que vivir en un alquiler, a los precios que están y no tengan un padre o una padre que le avale”, defiende el economista. “A veces los economistas somos como curas. Están bien los sermones, pero tienes que aceptar que si la gente quiere comprar una vivienda, no se puede prohibir. Yo estoy a favor de hacer paralelamente un parque público potente para alquiler asequible pero, ¿cuánto se tarda en hacer eso? ¿Qué hacemos con los jóvenes mientras?”, se pregunta Díez.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha anunciado este lunes que la línea de avales se aprobará este martes en el Consejo de Ministros. Preguntada en varias ocasiones sobre si esta medida podría alentar la especulación, como critican los socios minoritarios del Gobierno, la ministra ha resaltado que es “una medida más”, dentro de un paquete más amplio. “Hay gente que opta por el alquiler, pero hay otras familias que quieren optar por la compra y no podemos demonizar la compra en este país”, ha defendido Raquel Sánchez.

A falta de conocer los detalles, que se anunciarán este martes, hasta ahora la medida del Gobierno es muy similar a las aprobadas o anunciadas por nueve comunidades autónomas, cuatro de ellas socialistas. “Debe añadir algún criterio de riqueza, al menos”, añade la investigadora Mariona Segú. “Que el beneficiario no tenga algún bien inmueble y que no tengan otro tipo de riqueza. Si no, sí que me parecería una medida regresiva”, añade.

La medida está aprobada o anunciada en cinco regiones del PP y cuatro del PSOE

Aunque la primera región en anunciarlo fue la Comunidad de Madrid, la primera en llevarlo a la práctica fue Murcia. La autonomía, gobernada por el popular Fernando López Miras, aprobó en mayo de 2021 un aval del 20% del valor de tasación para que los menores de 35 años pudieran adquirir su primera vivienda. El límite máximo de renta equivale a unos 45.000 euros. Los beneficiarios podrán adquirir con este aval una vivienda tasada, como máximo, en 175.000 euros, sin incluir impuestos, ni gastos notariales o de registro. El balance económico de 2022 recoge 356 beneficiarios de esta medida.

La Comunidad de Madrid no lo llevó a término hasta verano de 2022. El programa es muy similar: jóvenes hasta los 35 años, sin límite de renta, avalados para que puedan recibir un aval que cubra entre el 80% y el 95% del valor de una vivienda tasada en, como máximo, 390.000 euros. Este medio no ha conseguido confirmar el número de beneficiarios en 2022, pero según anunció la Comunidad de Madrid en su primer anuncio, la idea inicial era llegar a unos 5.000 beneficiarios.

Se sumó el Gobierno de Islas Baleares en diciembre, el primero gobernado por socialistas que dio el paso. La presidenta Armengol lo anunció en el Debate de Política General de Baleares, en octubre: un nuevo aval público de hasta el 20% de la hipoteca, sin límite de edad pero con límite de renta de 57.117 euros, que asciende a 64.257 en caso de dos o más personas y para viviendas por debajo de los 270.151 euros.

Castilla y León también recogió el testigo: en marzo presentó el Plan TUYA, que, entre otras medidas, recoge un aval de hasta el 17,5% del valor de la vivienda para menores de 36 años. El precio de la vivienda deberá ser igual o inferior a 240.000 euros.

La última en apuntarse ha sido Galicia, que el 28 de abril abrió el plazo para solicitar avales de hasta el 20% del inmueble para jóvenes menores de 36 años con ingresos anuales entre los 16.800 y los 46.200 euros, umbral que asciende a los 54.600 euros cuando se trata de una pareja. Los límites de cuantías de la vivienda son de 240.000 euros en las cinco grandes ciudades (A Coruña, Santiago, Vigo, Pontevedra y Ourense), de 180.000 euros en ciudades medianas, como Lugo o Ferrol y de 130.000 euros en el resto de municipios.

Otras cuatro comunidades han anunciado la medida, aunque aún no la han puesto en marcha. Extremadura, la segunda gobernada por socialistas en adherirse, difundió en febrero su voluntad de avalar a los jóvenes el 15% del valor de la vivienda. “Queremos convertirnos en avalistas y garantes de la parte de la financiación que no pueden disponer las personas jóvenes”, dijo Leira Iglesias, la consejera competente en materia de Vivienda.

Paralelamente, Andalucía también anunció que aplicaría esta medida en febrero, aunque aún no la ha aprobado. Según lo anunciado, se tratará de un aval de hasta el 15% de la hipoteca para menores de 35 años. Se aplicará a viviendas de hasta 295.000 euros, aunque este límite puede aumentar hasta un 20% si estas tienen clasificación energética A o B. El anuncio no especifica si habrá límite de renta.

Por último, en ese mismo mes, el Gobierno de La Rioja, liderado por la socialista Concha Andreu, aprobó una modificación de los presupuestos de la región para incluir esta línea de avales. En este caso, se destina a menores de 35 años y deja a disposición de un futuro reglamento especificar los detalles de la medida. “Se considera necesario que la Comunidad Autónoma de La Rioja (...) colabore en el momento de la obtención del préstamo”, recoge la exposición de motivos de la norma.

Tras el anuncio de Pedro Sánchez de este domingo, el presidente de Aragón, Javier Lambán, ha anunciado un aval complementario del 15%, por lo que sumado al del Gobierno se alcanzaría el 35%. Se trata, por tanto, de la cuarta región gobernada por socialistas que abraza esta medida, y la novena en total que la ha aprobado o ha mostrado su voluntad de hacerlo. Aún no está confirmado si las autonomías que ya conciben el aval lo mantendrán como iniciativa complementaria al que va a aprobar el Gobierno.

En Reino Unido, los avales públicos subieron los precios

“Ese tipo de políticas se aplicaron en Reino Unido”, explica la investigadora Mariona Segú. “Las consecuencias para empezar es que solo ayudan a gente que de todas formas ya pensaba comprar una vivienda. No da acceso a la vivienda en propiedad a gente que no se planteaba comprar. Esas personas siguen sin poder comprarlas. Por otro lado, puede tener un potencial inflacionista, que haga subir los precios de la vivienda para todo el mundo. Eso depende de cuántas personas son elegibles: cuantas más, más potencial inflacionista tiene”, explica la experta en políticas de vivienda.

Como ha indicado el investigador Guillem Vidal, investigador también asociado a Future Policy Lab, esta medida se introdujo en Reino Unido en 2013. El nombre del programa fue Help to Buy [“Ayuda para comprar”, en inglés] y tenía como objetivo aumentar el acceso y la asequibilidad de las viviendas. Según una investigación compartida por Vidal, este estudio difundido en marzo de 2020 por un centro asociado a la universidad The London School of Economics and Political Science, concluyó que este programa ayudó a que los precios de la vivienda aumentaran.

“El programa de Help to Buy en Londres, que fue el más generoso, condujo a precios de nueva construcción más altos, aunque no tuvo un efecto perceptible en el volumen de construcción. Podría decirse que ambos efectos son contrarios a los objetivos que pretende cumplir esta política, que son mejorar la asequibilidad y promover la nueva construcción”, explican los autores del informe. Estos consideran que no ayudó a las familias en apuros porque los precios de la vivienda aumentaron: “Solo los propietarios o los promotores se beneficiaron, no los nuevos compradores”, concluye la investigación.