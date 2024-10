Trabajo busca que la CEOE se sume a la jornada de 37,5 horas con ayudas para reducir la temporalidad

Este viernes 11 de octubre tampoco ha habido alumbramiento. Pese a llevar más de nueve meses de negociaciones, el Gobierno, la patronal y los sindicatos no consiguen pactar la reducción de la jornada laboral. De hecho, los sindicatos ya dan por hecho que este año no se podrá aplicar el recorte hasta las 38,5 horas, como estaba previsto, y no será hasta 2026 cuando las plantillas puedan disfrutar de la poda del tiempo de trabajo hasta las 37,5.

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha recordado tras la reunión de esta mañana que se trata de poner en marcha medidas que, no sólo “pretenden mejorar la vida” de 12 millones de personas, sino también optimizar la “calidad” del tejido empresarial y "estimular la creación de empleo". Por ello ha destacado que la patronal haya “aceptado valorar la propuesta” de plan de acompañamiento a las pequeñas y medianas empresas (pyme) en la implantación de la reducción y el registro de jornada que les han presentado esta mañana “de manera más precisa”; así como el “cambio de tono” que, dice, ha detectado en los representantes de las empresas.

El ámbito de aplicación de esa propuesta, bautizada como Plan Pyme 375, serán las empresas de hasta 10 personas trabajadoras, cuyo volumen de negocio o balance general no exceda de los dos millones de euros al año y que no cuentan ya con una jornada efectiva por debajo de 37,5 horas semanales de promedio en cómputo anual.

La propuesta realizada por el Ministerio de Trabajo incluye ayudas a la contratación realizada con ocasión de la puesta en marcha de la reducción de jornada, el establecimiento de puntos de información y formación empresarial en la red de Centros Públicos de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación para el Empleo (Red COE), para facilitar la adaptación empresarial a la nueva regulación en la materia; la elaboración de una guía informativa por sectores sobre la aplicación de las novedades sobre la jornada y el derecho a la desconexión; cursos formativos para microempresas y personas autónomas; y un programa específico y temporal de los Servicios Públicos de Empleo para la asistencia en la selección y la contratación de personas con ocasión de la poda temporal.

Los sectores más afectados, la hostelería y el comercio

Respecto a las ayudas, el Gobierno ha planteado una bonificación en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes de hasta una cuantía mensual que está por determinar. Alcanzará a una sola contratación por empresa o autónomo o, alternativamente y como punto novedoso, a la conversión de un contrato a tiempo parcial en contrato a tiempo completo, siempre que se produzcan en los primeros seis meses desde la entrada en vigor de la reducción legal de la jornada legal de trabajo. Y tendrá una duración de un año.

El ministerio calcula que se podrán beneficiarse de ésta hasta 1,2 millones de pymes y que habrá un 40% de potenciales destinatarios entre los trabajadores autónomos. Los sectores más afectados serán la hostelería y el comercio, donde se hallarían más de un tercio de las posibles agraciados con el incentivo, según consta en el documento que se ha puesto sobre la mesa este viernes. Hasta el 70% de las contrataciones podrían disfrutar de incrementos adicionales de bonificaciones, por cuestiones como la contratación de mujeres, jóvenes de hasta 30 años o mayores de 55. Y se prevé que se acojan a la medida más de 80.000 empresas y autónomos, que crearían empleos equivalentes a unos 65.000 contratos a jornada completa. La pelota vuelve a estar en el tejado de la patronal, a la que Pérez Rey ha agradecido hoy la “actitud constructiva”.

Los sindicatos continuarán con las concentraciones

Del lado sindical ya dan por hecho que este año no se podrá aplicar el recorte de jornada hasta las 38,5 horas semanales como estaba previsto y avisan de que el diálogo no se puede alargar “sine die”. “En ningún caso vamos a permitir que esta cuestión se quede en vía muerta o en el dique seco. Nos la han vendido como la medida estrella de esta legislatura”, ha avisado Mari Cruz Vicente, secretaria confederal de Acción sindical y Empleo de CCOO.

“Llevamos más de nueve meses negociando la reducción de la jornada, intentando que las organizaciones patronales acepten lo que es la opinión mayoritaria de la ciudadanía española. Es tiempo más que suficiente”, ha defendido Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT.

Ambos han avanzado que sus organizaciones sindicales seguirán con el proceso de movilizaciones iniciado y el próximo 26 de octubre habrá protestas “en toda España”. Es más, Luján ha pedido a la ciudadanía que “se sume a las concentraciones y actos programados por UGT y CCOO ante las sedes de las patronales”.

No es la única demanda que han hecho. Vicente ha exigido “un compromiso de las organizaciones empresariales para que sean claros en sus propuestas”, con el finde poder llegar finalmente a un acuerdo a tres bandas. Y ambos representantes sindicales han apuntado a los partidos, que “van a tener que pronunciarse” en el Congreso sobre “si están de acuerdo con los ciudadanos que los votan o con quienes quieren seguir aumentado sus beneficios”, en palabras de Luján.