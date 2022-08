Espantada de famosos y entrada libre para menores: así es el criptofestival que preocupa a la CNMV

Ya no podrá oírse eso de “Bienvenidos a la ruleta de la suerte” en el evento de criptomonedas que va a celebrarse en Madrid este sábado. Jorge Fernández, presentador del mencionado programa de televisión, que figuraba como uno de los conductores del criptoevento, ha sido el primer participante en retirar su participación después de un aviso de la CNMV. El organismo supervisor advirtió que en el cónclave participan varios de los considerados como “chiringuitos financieros”. Tras este mensaje, Jorge Fernández puso inicio a una desbandada seguida por la presentadora Cristina Pedroche y el actor Pablo Chiapella. La asistencia al acto es gratuita (bajo fianza de 47 euros que se pierde en caso de inasistencia) y podrán acceder los mayores de 14 años sin necesidad de ir acompañados de sus padres.

Es la tercera vez que se organiza este evento. El año pasado asistieron más de 30.000 personas. La cita, de nombre Metaverse Day, la organiza la empresa MundoCrypto. Se promociona como un evento sobre la “web 3.0”, un término con el que se referencia a la esperada siguiente era de Internet: el metaverso, una manera descentralizada, inmersiva y personalizada de navegar. El evento ofrece actividades relacionadas con las nuevas tendencias tecnológicas. Pese a que es posible que un adolescente de 15 años pueda entrar sin autorización, estarán presentes 16 marcas asociadas, de las cuales 14 están relacionadas con la inversión en activos de alto riesgo sin regulación, como criptomonedas o NFT. Las dos restantes son Coca-Cola y Guinness World Records. Este periódico ha consultado a Wizink Center sobre el permiso de entrada a menores sin autorización, pero al cierre de la edición no ha recibido respuesta.

Cuando la CNMV advirtió de la presencia de chiringuitos financieros en el macroevento, que son los que lo sufragan, se refiere a la denominada “lista gris”. Esta incluye a MundoCrypto, organizadora del evento, y varias de las patrocinadoras. Esta lista la componen decenas de empresas que no cuentan con autorización para hacer asesoramientos financieros, ni están registradas en la CNMV, que podrían estar prestando servicios de naturaleza financiera. En el documento figuran las seis plataformas de intercambios de criptomonedas usadas por casi el 80% de los usuarios españoles, según un informe publicado en Investing: Binance (50,1%), Coinbase (12,2%), Bit2me (9,4%), Kraken (3,7%) y Crpyto.com (2,4%).

De hecho, uno de los ganchos de la convocatoria es el sorteo de una unidad de bitcoin. Actualmente cotiza en unos 21.000 dólares. Este activo de riesgo tocó máximos en noviembre de 2021 (unos 56.000 dólares, ha perdido más de un 60% de su valor). Ese pico coincidió con el anuncio de la FED de la subida de tipos de interés y el fin de una década de financiación barata y de inyección masiva de dinero líquido en las economías occidentales, etapa en la que han crecido las criptomonedas. Desde el anuncio de subida de tipos de la FED y de la mayoría de bancos centrales del mundo, estas no han dejado de caer.

Desbandada de famosos

Tras el aviso de la CNMV, el primero en retirarse fue el presentador Jorge Fernández, con un mensaje publicado en su cuenta de Twitter: “NO seré el presentador este sábado del evento Mundocrypto Metaverse Day”. El organizador del evento, conocido en sus redes sociales como Mani Thawani, le respondió con un vídeo en su cuenta de Instagram: “Debido a la presión mediática, Jorge Fernández, el presentador de la Ruleta de la Suerte, que cree que eso es lo correcto: jugar a la ruleta. Pero a las criptomonedas no viene”. En ese mismo mensaje anunció que Cristina Pedroche, que iba a presentar con Fernández el evento, tampoco asistirá.

NO seré el presentador este sábado del evento Mundocrypto Metaverse Day. — Jorge Fernández (@JorgeFdezTV) 24 de agosto de 2022

Los organizadores anunciaban la presencia de dos famosos más: Pablo Chiapella y Macarena Gómez, conocidos por interpretar a Amador y Lola en ‘La que se avecina’. Consultadas por infoLibre, solo la agencia representante del primero, Carcelén, ha confirmado que el actor no participará: “No iba a participar como presentador ni como embajador, solo teníamos dos píldoras de humor… pero estamos llegando a un acuerdo para desvincularnos amistosamente. Pablo no acudirá al evento”, ha informado en un mensaje.

Una empresa sin autorización para asesorar

Pese a que la empresa organizadora no cuenta con autorización para hacer asesoramiento financiero, todas las redes sociales del evento comparten mensajes que exhortan a la inversión en criptoactivos. La filosofía de fondo de Mundo Crypto es la “adopción masiva” de este activo de riesgo: “El sistema financiero ha FRACASADO. La comunidad de criptomonedas se está uniendo para preparar un cambio (...). Un cambio necesario por la adopción masiva”, dice un tuit publicado el 13 de julio.

El sistema financiero global, ha FRACASADO. La comunidad de la criptomonedas se está uniendo para preparar un cambio.Hoy es el nuevo capítulo en la era de Mundo Crypto. Un cambio necesario por la adopción masiva.



Hoy a las 21:00h… tendréis más noticias. — Mundo Crypto Oficial (@MundoCrypto_ES) 13 de julio de 2022

La página web de la empresa organizadora es como asomar a un mundo futurista del que cuesta ver qué existe y qué está en desarrollo, basado en la realidad virtual y el metaverso. En la práctica es el escaparate de un curso online de inversión en criptomonedas. Todos los mensajes parten de una filosofía reivindicativa contra el sistema financiero y los bancos, fundamentada en los principios de la “libertad financiera”. Pero todo en la web lleva al usuario a suscribirse para hacer los cursos, que son de pago.

El creador de los cursos, Mani Thawani, publica mensajes que rayan el asesoramiento financiero explícito en criptoactivos: “Bitcoin a día de hoy está cotizando a 21.000 dólares. Bitcoin siempre va a estar infravalorado, porque no se le puede poner precio a la libertad”. En sus redes sociales se manifiesta como un creyente fiel de la “adopción masiva de las criptomonedas”, que considera que “cambiará la vida de las personas y la sociedad en general”. Este mensaje en concreto lo compartió tras organizar el sorteo de una unidad de bitcoin y de afirmar que cuando era joven “soñaba con ganar la lotería”.

Tres economistas españoles, entre los participantes

En su anuncio, la CNVM ha mandado un mensaje a los participantes: “Esperamos que en ese evento y los expertos y famosos que presentan, se informen e informen adecuadamente a los asistentes sobre los riesgos de invertir en criptoactivos, especialmente ahora que tantos inversores están viendo desaparecer su dinero por invertir en estos activos”. El economista Juan Ramón Rallo, uno de los intervinientes, ha valorado el anuncio de la CNMV, en conversación con infoLibre: “Creo que la CNMV solo recuerda lo obvio: los criptoactivos son una categoría nueva de activos con mucha incertidumbre (tanto por volatilidad como por pérdidas irreversibles e incluso fraude en muchos casos) y por tanto los inversores sin tolerancia al riesgo y sin conocimiento no deberían invertir en ellos”.

Rallo participará en una mesa con los economistas Daniel Lacalle y Pablo Gil. Consultado sobre la presencia de menores de edad en el evento y la presencia de marcas y personalidades que explícitamente defienden la inversión en criptomonedas, responde: “Creo que ni Daniel Lacalle ni Pablo Gil ni yo mismo somos defensores explícitos de los criptoactivos en general. De hecho, soy bastante crítico con la inmensa mayoría de ellos. Así que al menos por mi parte los mayores de 14 años no recibirán una recomendación explícita de invertir. En cualquier caso los menores de 18 años no pueden invertir sin consentimiento de los padres y si quieren buscar información sesgada la pueden encontrar mucho más fácilmente a través de Internet”.

El inversor Pablo Gil, gestor de fondos con más de 35 años de experiencia, incide en la misma línea. Comparte el mensaje de la CNMV, aunque no está en contra de la organización del evento ni en la participación de menores: “Yo tengo cinco hijos, entre los 17 y los 28. Cuando se pusieron de moda los meme stocks [valores bursátiles cuya valoración se hincha sin justificación financiera, al calor de las redes sociales] me decían que habría que invertir en ellos. Yo les decía que hay que tener la cabeza sobre los hombros. Siempre he tirado de las riendas sobre el sentido común. Creo que es importante que la gente, independientemente de su edad, pueda escuchar un mensaje sincero, sin ningún tipo de interés en que compren criptomonedas”, afirma el inversor. Rallo, Lacalle y Gil sí han confirmado su asistencia al evento de este sábado.