La inflación se mantiene en el 2,7% en agosto porque los carburantes se resisten a bajar

  • Se mantiene en los mismos niveles que en julio porque la gasolina se ha abaratado menos que en el mismo mes de 2024
  • Los alimentos y bebidas no alcohólicas cayeron más que el año anterior, y la electricidad subió con menos intensidad
Una persona coge una botella de aceite en un supermercado de Barcelona.
El índice de precios de consumo (IPC) se situó en agosto en el 2,7% interanual, la misma tasa que en julio, debido, entre otros factores, a la evolución de los carburantes, que bajaron menos que en el mismo mes del año pasado.

Según el indicador adelantado publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), frente a los carburantes, afectaron a la baja los alimentos y bebidas no alcohólicas, que cayeron más que el año anterior, y la electricidad, que subió con menos intensidad que en agosto del año pasado.

La tasa de variación anual estimada de la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) aumentó una décima, hasta el 2,4%.

