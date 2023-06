Así fuerzan las inmobiliarias a los inquilinos a seguir pagando: “Esa ley es perroflauta y lo sabes”

A la engorrosa tarea de buscar un piso de alquiler en las grandes ciudades se ha sumado un obstáculo más: pugnar con las inmobiliarias que insisten en cobrar al inquilino los honorarios pese a que la Ley de Vivienda lo prohíbe desde el 26 de mayo. La comisión que ahora cobran las agencias intermediarias ya no se conoce como “honorarios”, que quedan expresamente vetados en la ley, pero sí, por ejemplo, como “servicio de atención al inquilino”, como critican los buscadores de vivienda y como ha constatado infoLibre.

Al margen de las múltiples herramientas que la nueva legislación pone a disposición de las comunidades autónomas –y que quedan al arbitrio de estas si usarlas o no–, hay disposiciones que sí han entrado en vigor para todo el territorio nacional. Una de ellas ha sido ampliamente aplaudida por los movimientos sociales de vivienda, como el Sindicato de Inquilinos de Madrid: “Los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato serán a cargo del arrendador”.

El objetivo es reducir la barrera que se eleva ante los inquilinos cuando intentan entrar en un piso de alquiler, que incluye la primera mensualidad, otras dos en concepto de fianza y de depósito –que se devuelven al finalizar el contrato– y, por último, otra en concepto de honorarios a la inmobiliaria. Así, entrar a un piso de alquiler cuya cuota asciende mensualmente a 800 euros implica un desembolso inicial de 3.200 euros. A esto se le añaden otras complicaciones, como avales, exigencias de ingresos o extractos bancarios.

“Me han llegado a pedir hasta la vida laboral”, explica a infoLibre Pedro Pablo Isla, residente en Madrid que lleva días transitando por el espinoso sendero de la búsqueda de piso. Isla relata, con grabaciones e imágenes, cómo seis inmobiliarias han intentado cobrar honorarios por diferentes conceptos. “La más desagradable fue la primera a la que contacté. Me pidió la primera mensualidad, dos meses de fianza, otro de depósito y los honorarios de agencia. ¡Cinco mensualidades! Le dije que eso era ilegal y me respondió: ‘Mira, papi, tengo mucha gente esperando. Lo tomas o lo dejas”, explica, atónito.

Una “ley perroflauta” para “rojos”

“Las inmobiliarias se sienten eufóricas, no se esconden, cuando llegue el PP la ley se va a derogar”, explica a infoLibre Alejandro Inurrieta, economista ex asesor del Ministerio de Economía y autor del libro Vivienda: la revolución más urgente. “El otro día estuve en la tele con algunos portavoces de inmobiliarias y lo decían abiertamente. La ley se va a derogar. Yo le preguntaba a uno de ellos: ¡qué más te da cobrar al inquilino que al casero!”, sostiene Inurrieta.

“Es que el servicio se lo presta al casero”, continúa el economista. “Es como si yo contrato a Infojobs para una selección de personal y ese servicio se lo paga el trabajador que opta al puesto. Es que es de locos”, critica el economista.

Es el caso de Pedro Pablo Isla. “Le preguntamos si el precio del alquiler para un piso que íbamos a ver era negociable y me respondió que no, y que tenía que contar también con la mensualidad para la agencia. Le dije que eso ya no existe, por la Ley de Vivienda. Me respondió: ‘Eso lo dirás tú’. Yo le dije que la ley estaba en vigor. Su respuesta fue: ‘Y entonces yo de qué vivo”, explica Isla.

“Yo le seguí explicando, con la ley en la mano. Y me mandó un audio de tres minutos, se volvió loco. Me dijo que si no tenía dinero, algo así como que si era un pobretón, que tenía que pagar el servicio de todas maneras”, critica Isla, que denuncia que el intermediario de la inmobiliaria le resumió su postura en una frase: “Esa ley es totalmente perroflauta y lo sabes. No tiene ni pies ni cabeza”.

Isla trabaja de actor, una profesión en la que es habitual la inestabilidad. La ausencia de contratos estables es un viento en contra. Solo esta semana, ha tenido otras malas experiencias con inmobiliarias. Una le pidió un salario “2,5 veces el importe del alquiler”, más un mes de depósito, otro de fianza y la cuota para la inmobiliaria, que es la mensualidad con el IVA aparte. Otra, cuando le advirtió que no iba a pagar honorarios, se limitó a responder: “Buen día”.

En las redes sociales han proliferado mensajes de usuarios que muestran supuestas conversaciones mantenidas con intermediarios de inmobiliarias, en la que no solo exigen el cobro de honorarios. Uno que se ha viralizado muestra mensaje en el que una potencial inquilina recrimina a una intermediaria el pago de los honorarios. La respuesta fue: "Rojos".

Pesimismo: las inmobiliarias seguirán exigiendo el pago

“Estamos viendo de forma generalizada que las inmobiliarias siguen exigiendo a los inquilinos el pago de honorarios”, afirma Víctor Palomo, abogado y miembro del equipo jurídico del Sindicato de Inquilinos de Madrid. “Las compraventas tardan más en ejecutarse, mientras que los alquileres tardan poco y el esfuerzo es mínimo. Para las inmobiliarias es muy rentable. Estamos seguros de que si se lo exigieran al casero no pagaría esa cantidad. Dirían: ‘Para eso lo alquilo yo”, explica.

“Yo soy muy pesimista”, lamenta Alejandro Inurrieta. “No es que haya un agujero en la Ley de Vivienda. Parece fuerte decirlo, pero es que en España hay mucho delincuente. A la gente no le importa incumplir la ley porque no hay un método fiable por el que se vigila su cumplimiento y no hay ningún tipo de sanción. Es muy fácil incumplir la ley”, añade el economista.

Inurrieta, que ha asesorado al Gobierno en diferentes legislaturas en materia de economía y vivienda, sostiene que aconsejó a los artífices de la Ley de Vivienda añadir un mecanismo de arbitraje, al estilo de lo que es el SMAC en materia laboral. "La ley se ha quedado corta", lamenta.

“A mí no se me ocurre que llegue el momento en el que las inmobiliarias digan: 'Hasta aquí. Nos han pillado", lamenta Víctor Palomo. "Se va a quedar en una estafa generalizada, como los caseros que no declaran el alquiler en la renta. Si la Ley de Vivienda no incluye una vía de infracción va a ser papel mojado. Por ejemplo, una especie de carné por puntos. Si no, las inmobiliarias lo van a seguir exigiendo y quien las demande, recuperará el dinero, pero no creo que las demande muchísima gente”, añade el miembro del Sindicato de Inquilinos de Madrid.

infoLibre ha contactado con varias inmobiliarias y ha contrastado que siguen incluyendo un concepto que va para ellas. Una de ellas, por ejemplo, la disfraza de "servicio al inquilino", a lo largo de su estancia en la vivienda, que incluye un "área de clientes" en la página web, donde pueden subir su documentación.

Cómo recuperar los honorarios pagados

Los expertos en vivienda son pesimistas sobre este punto de la Ley de Vivienda. Las inmobiliarias van a seguir exigiendo honorarios, bajo otros conceptos, señalan. Aunque sí hay maneras de conseguir que lo devuelvan. Este miércoles, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, una de las impulsoras de este punto en la ley, publicó un vídeo explicando a los inquilinos una manera de proceder.

Si quieres alquilar un piso y la inmobiliaria está intentando saltarse la Ley de Vivienda para cobrarte los honorarios, esta información te interesa. pic.twitter.com/4eR5Jfi6c6 — Ione Belarra (@ionebelarra) 7 de junio de 2023

En resumen, Belarra recomienda a los inquilinos guardar copia de toda comunicación con la inmobiliaria para justificar que el pago que exigen es en concepto de honorarios. Luego, añade que el pago debe hacerse por transferencia bancaria, con el concepto “honorarios”. Una vez el inquilino haya accedido a la vivienda, podría reclamar la devolución con la ley en la mano.

“Es muy importante recapitular pruebas”, añade Víctor Palomo, del Sindicato de Inquilinos. “Si les van a pedir un pago en B sin pruebas no lo van a poder denunciar. Una vez quede constancia, recomendamos que se pague vía transferencia y después se reclame en vía judicial. Mucha gente no va a hacer esto, porque pensará que no merece la pena meterse en abogados, juicios… ¡y en realidad es muy sencillo!”, añade.

El procedimiento no exige ni abogados ni procuradores. “El demandante debe enviar un burofax o un correo electrónico a la inmobiliaria que exija que se devuelva el dinero en el plazo de un mes. En caso de que no lo haga, hay que presentar una demanda sucinta, muy breve, de reclamación de la cantidad que se haya abonado por honorarios. Esta se presenta en un juzgado de lo civil”, explica Víctor Palomo. El Sindicat de Llogateres [El Sindicato de Inquilinos de Barcelona] ha publicado en su web un modelo de denuncia que puede descargarse en este enlace.

💸 Si te han estafado con los honorarios de las inmobiliarias o estás buscando piso y te estás presionando para que los pagues, vente mañana a nuestra asamblea inquilina y recuperémoslos juntas!



Haz RT para que llegue a todo el mundo, acabemos con la estafa de una vez por todas! pic.twitter.com/q3iFEGdzjF — Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid (@InquilinatoMad) 8 de junio de 2023

La organización de consumidores FACUA ha denunciado a 33 inmobiliarias ubicadas en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y Palma por seguir cobrando honorarios. "Facua se encuentra realizando un rastreo del mercado inmobiliario en distintas ciudades para investigar, detectar y denunciar a aquellas inmobiliarias que estén incumpliendo la nueva normativa, por lo que anunciará nuevas denuncias en breve", ha subrayado la organización.

El Sindicato de Inquilinos también pide a los afectados que participen en las denuncias públicas, para redoblar la presión sobre las empresas que vulneren la ley: “Que denuncien en las redes sociales, que pongan qué inmobiliarias son, cómo les quieren cobrar los honorarios, que avisen al Sindicato de Inquilinos o a las organizaciones de consumidores como FACUA. Que lo pongan en conocimiento de las direcciones generales de consumo de su comunidad autónoma. Que se acumulen las denuncias públicas para que se vea que esto no es anecdótico, sino un problema estructural”, remacha Víctor Palomo, del equipo jurídico de la organización sindical.