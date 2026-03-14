María Jesús Montero respalda la propuesta para declarar Zona Económica Especial al Campo de Gibraltar

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado este sábado que el Tratado sobre Gibraltar permitirá que el Campo de Gibraltar “se beneficie de mejores y mayores actividades económicas" en un enclave que calificó de "estratégico".

Montero ha realizado estas declaraciones tras reunirse en Algeciras (Cádiz) con la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, que ha presentado un estudio de viabilidad para declarar a la comarca Zona Económica Especial, una iniciativa dirigida a la UE que ha recibido el apoyo de la ministra.

"Compartimos plenamente los objetivos que se plantean, el compromiso del Gobierno para estudiarla es total", ha dicho Montero, que ha agregado que el estudio y tramitación para conseguirlo será "un proceso largo", por lo que ha instado "a no perder un minuto y, en paralelo, aprovechar el Tratado de Gibraltar, que reconoce "de manera explícita" la necesidad de dotar a la comarca de mayor "dinamismo económico".

"Gibraltar y el Campo de Gibraltar conforman un enclave geoestratégico crítico, muy importante", ha resaltado la vicepresidenta, que ha añadido que el Gobierno siempre ha defendido que esa importancia "se traduzca en términos económicos".

Ha apostado así por lograr "mejores indicadores en un tiempo rápido que permitan superar los diferenciales que todavía existen a nivel social respecto a otros lugares de la península".

La ministra ha asegurado que "la prioridad número uno sigue siendo el desarrollo del corredor ferroviario Algeciras-Bobadilla, sin duda beneficioso para toda Andalucía, y no solo para el Campo de Gibraltar", así como la implantación de unas condiciones "fiscales y económicas" que permitan a la comarca "competir en igualdad de condiciones con otras zonas".

Montero ha subrayado que el Tratado "dará seguridad a los trabajadores transfronterizos y traerá una armonización fiscal entre Gibraltar y la comarca".

"Una de las partes más complicadas del Tratado ha sido la introducción de un impuesto indirecto en Gibraltar muy similar al IVA, el diferencial más importante que teníamos. Esto se ha conseguido, así como medidas específicas sobre el tabaco", ha reseñado.