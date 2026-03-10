Mercadona ganó 1.729 millones en 2025, un 24,9% más que un año antes

La cadena de supermercados Mercadona ganó 1.729 millones de euros en 2025, lo que supone un 24,9% más que el ejercicio anterior, según ha anunciado este martes su presidente, Juan Roig, en el acto de presentación de resultados de la empresa en el centro de coinnovación en Paterna (Valencia), informa EFE.

En un ejercicio que ha definido como "histórico", las ventas han subido un 8% respecto a 2024, hasta los 41.900 millones, de los que 2.100 millones se generaron en Portugal, mientras que la cuota de mercado en España respecto a otros competidores se ha situado en el 28,5%, seis décimas más de la mano de una red de 1.672 tiendas.

Sobre el destino de los beneficios, Roig ha detallado que 172 millones son fruto de la gestión realizada en su tesorería; del monto de los beneficios, un 80% se ha dedicado a reinversiones, mientras que el restante, 346 millones, se repartirá en dividendos para los accionistas.

Mercadona aumenta un 40% sus beneficios y supera los 1.000 millones de euros Ver más

La venta online ha facturado 1.061 millones de euros, un 2,5% del total de la facturación, según la empresa, que este año prevé la apertura de una séptima colmena en Vallecas (Madrid), un centro para el que ya se ha iniciado el proceso de selección de 400 trabajadores.

También ha anunciado que arrancará un nuevo modelo de establecimiento, la tienda 9, con más protagonismo de los frescos, para lo que invertirá en los próximos años 3.700 millones de euros.

El presidente de Mercadona se ha detenido a explicar la situación de los trabajadores y ha recordado que entre primas y subidas de sueldo, además de una semana de vacaciones, ha dedicado 1.000 millones de euros a su plantilla, que ya suma 115.000 personas, tras incorporar 5.000 profesionales.