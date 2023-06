La mitad de los trabajadores españoles considera que no recibe un salario justo

Un 52% de la población española trabajadora considera que no recibe "un pago justo" por su trabajo y cree que los ascensos no recaen en aquellos que más se lo merecen, según el Informe Best Workplaces 2023 realizado por Great Place to Work y recogido por Europa Press.

Asimismo, seis de cada diez trabajadores "no sienten que reciban una parte justa de las ganancias de la organización" en la que trabajan, mientras que un 54% considera que los ascensos no siempre son merecidos, un porcentaje similar al que opinan que los superiores de las empresas hacen "favoritismos".

Por otro lado, mientras que el 82% de los encuestados reconocen que su lugar de trabajo es "físicamente seguro", solo el 55% reconoce que es "psicológica y emocionalmente saludable" para trabajar, y más de la mitad (54%) afirma que sus responsables les animan "a que equilibren su vida profesional y personal".

El director general de Great Place to Work, Nicolás Ramilo, ha asegurado que "aquellas compañías que no pongan a los empleados en el centro de su estrategia de negocio tendrán muy difícil competir en sus mercados".