El precio del petróleo se dispara tras los ataques a Irán

Los ataques contra Irán están teniendo impacto en el petróleo. El precio del petróleo Brent –de referencia en Europa– avanza un 9,83%, mientras que el petróleo intermedio de Texas –de referencia en EEUU– subió este domingo un 8,42%, en una primera manifestación tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel a Irán que ha acabado con la vida del líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, y gran parte de su cúpula militar. Informa EFE.

Irán es uno de los principales productores de petróleo de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo). Además, controla el estrecho de Ormuz, punto clave del tráfico petrolero y comercial en la región.

La mayoría de analistas ya apuntaban este fin de semana a un repunte del precio de otros crudos después de que la Guardia Revolucionaria de Irán advirtiera de que el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz ya no es seguro.

Por su parte, el Departamento de Transporte de EEUU emitió este sábado una recomendación para que los buques comerciales eviten navegar por el estrecho, el golfo Pérsico, el golfo de Omán y el mar Arábigo.

"La interrupción efectiva del tráfico a través del estrecho de Ormuz impide que 15 millones de barriles diarios de crudo lleguen a los mercados", declaró Jorge León, vicepresidente sénior y director de análisis geopolítico de Rystad Energy.