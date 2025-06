El precio de la vivienda sufre su mayor aumento en 18 años, especialmente en la de segunda mano

El precio de la vivienda en España aumentó un 12,2% entre enero y marzo de este año, según el Instituto Nacional de Estadística. El 2025 tampoco da tregua en el ascenso de los precios de la vivienda, que no avanzaban a este ritmo desde hace 18 años: en el primer trimestre de 2007 –justo antes del estallido de la burbuja inmobiliaria– el precio de los inmuebles crecía a un ritmo del 13%.

La vivienda inquieta a la ciudadanía... y al Banco de España: "Puede ser un cuello de botella de la economía" Ver más

En el detalle de los datos, la vivienda nueva se estabiliza en un crecimiento del 12,2%, una décima menos que en el mismo trimestre del año pasado. El gran impulso lo sufre la vivienda de segunda mano que pasa de un crecimiento del 11,1% al actual 12,3%. Es decir, el ritmo al que se encarecen las casas de segunda mano es superior al de las nuevas. En cuanto a los precios medios medios, la vivienda nueva sigue siendo más cara. el precio medio del metro cuadrado de vivienda (tanto nueva como de segunda mano) se sitúa en torno a los 2.391 euros en mayo de 2025, según Idealista. En la vivienda nueva llega a alcanzar los 3.000 y en la de segunda mano rondaría los 2.230 euros por metro cuadrado.

Por comunidades autónomas, la peor parte se la llevan Andalucía y Melilla con aumentos del 14%. Les siguen Murcia, Aragón, La Rioja, Asturias y Ceuta con incrementos por encima del 13%. En el otro extremo de la tabla se encuentran Baleares (10%), Cantabria (10,2%) y Castilla la Mancha (10,4%), con los incrementos más "moderados" de la serie.

"La demanda es lo que está tirando del precio de la vivienda nueva", explica el profesor de urbanismo y arquitecto Gerardo Roger. En circunstancias normales, explica, deberían construirse seis o siete viviendas por cada 100.000 habitantes al año "y destinarse a vivienda regular y no a alquileres vacacionales o de corta duración", matiza. El experto insiste en que la solución pasa por un parque de vivienda pública. "En los años previos a la burbuja se construía muchos y los precios subieron más que nunca, porque el problema es que la vivienda no se está concibiendo como un derecho social", insiste. Y concluye señalando que mientras esto no ocurra la tendencia en los precios será al alza "el mercado no puede solucionarlo por si solo", concluye.