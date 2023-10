Sophie In’t Veld, autora del 'informe Pegasus': “Damos a los gobiernos y las empresas demasiado poder para espiar”

La eurodiputada holandesa Sophie In’t Veld (59 años) fue la ponente del informe PEGA, resultado de los trabajos de la comisión del Parlamento Europeo que investigó el espionaje ilegal con el programa Pegasus. Miembro del partido liberal Demócratas 66, denuncia la complicidad de los gobiernos, a los que acusa de incumplir las leyes de la UE sobre ciberespionaje, con las empresas, que exigen los menores controles posibles. “Es un trato infernal”, sentencia.

España es uno de esos países incumplidores. La comisión PEGA concluyó que las autoridades” españolas “espiaron a decenas” de independentistas catalanes, reclamó una investigación “completa, justa y exhaustiva” tanto sobre esos seguimientos como sobre los realizados –supuestamente por Marruecos– a Pedro Sánchez y tres de sus ministros, y recomendó al Gobierno que reforme la Ley de Secretos Oficiales y el control del CNI.

Usted pasó meses investigando la industria del espionaje y el mal uso de la tecnología de vigilancia. ¿Cuál es su conclusión?

La situación es grave. Nuestra democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales están en grave peligro. Tenemos un verdadero problema europeo.

¿En qué sentido?

El uso y la venta de herramientas de espionaje digital apenas están controlados en Europa ahora mismo, al menos no de forma independiente. Damos a los gobiernos y a las empresas demasiado poder para espiarnos. Eso es realmente preocupante.

Las leyes de la UE sobre sistemas de vigilancia se consideran el patrón oro en todo el mundo. Pero no se aplican porque a algunos gobiernos no les interesa

Pero hay leyes que regulan el uso de herramientas de espionaje, ¿no? En Alemania, por ejemplo, estos sistemas de vigilancia sólo pueden utilizarse para delitos graves, como los cometidos por terroristas o delincuentes serios.

En algunos países de la UE, sin embargo, estas técnicas de vigilancia de largo alcance también se utilizan cuando los poderosos se sienten amenazados. Si usted es periodista en Grecia e informa sobre corrupción, a ojos de algunos eso es una amenaza para la seguridad nacional. En Polonia o Hungría, la seguridad nacional se considera comprometida si un político de la oposición polemiza con el gobierno. El término es completamente vago; cualquier cosa puede justificarse con él. Bajo esta apariencia, los gobiernos o los particulares pueden simplemente espiar si disponen de las herramientas adecuadas.

¿Seguro que la opinión pública se indignaría si eso se supiera?

En la mayoría de los casos, el público ni siquiera se entera de que se han utilizado sistemas de espionaje. A menudo, los gobiernos se niegan a proporcionar información alguna, señalando que esta información está sujeta a secreto por razones de seguridad nacional.

Pero las medidas de vigilancia deben ser aprobadas por el poder judicial.

En países como Polonia, el poder judicial no es independiente. Las autorizaciones judiciales no significan nada allí. Y en países como Grecia, un fiscal especial está, hasta cierto punto, implicado en el trabajo de los servicios de inteligencia y, en realidad, sólo debe dar su visto bueno a sus peticiones. De este modo, abogados, políticos y periodistas son objeto de persecución sistemáticamente. Además, el poder judicial a menudo tiene poca idea de la tecnología que se utiliza y de cómo podría utilizarse. Suponer que existe un control efectivo de estas herramientas en Europa es simplemente un disparate.

Los gobiernos dicen a las empresas: “Queremos y necesitamos esto”. Y ellas dicen: “Vale, pero a cambio no nos molestéis si queremos exportar”. Es un trato infernal

El Gobierno alemán tampoco responde si ha comprado o utilizado la herramienta de espionaje Predator de Intellexa. En consecuencia, tal respuesta podría poner en peligro la “seguridad del Estado”.

En principio, Alemania es uno de los países más cautelosos a la hora de utilizar estas herramientas. Pero tienen estos sistemas al igual que muchos otros países europeos. Y, obviamente, a Berlín también le cuesta ser transparente en este tema.

Políticos, abogados y periodistas ya han sido espiados en Grecia, Polonia, Hungría y España. ¿Cómo ha podido ocurrir esto?

En realidad, en Europa tenemos leyes que regulan las herramientas de vigilancia que se consideran el patrón oro en todo el mundo. Lo que ocurre es que no se aplican porque a algunos gobiernos no les interesa. La preocupación por los terroristas, por los pedófilos, por el crimen organizado, es decir, por los medios que se basan en comunicaciones encriptadas y son sistemas de autoborrado para eludir la acción de la justicia, ha llevado a muchos Estados a un dilema. Los gobiernos dicen a las empresas de vigilancia: “Queremos y necesitamos esto”. Y la industria dice: “Vale, encantados, pero a cambio no nos molestéis si queremos exportar, sin vigilancia, por favor”. Es un trato infernal. Tiene implicaciones globales.

¿Por qué la industria de la vigilancia puede vender así sus armas digitales de espionaje a Estados delincuentes?

Este asunto es muy desagradable e incomoda a los gobiernos europeos. Las empresas de la UE están suministrando armas de espionaje a gobiernos no democráticos. Europa se ha convertido en una auténtica zona caliente para la industria de la vigilancia. Países como Francia, Países Bajos, Irlanda, Luxemburgo, Chipre, Bulgaria y muchos otros Estados miembros ayudan a espiar a personas de todo el mundo. No sólo dan cobijo a una industria de la vigilancia que carece de controles, sino que también la apoyan con un sistema financiero fiable y exenciones fiscales. Europa es cómplice.

¿Por qué son tan ineficaces los controles?

Hace unos años, Europa aprobó un nuevo reglamento que regula también la exportación de herramientas de espionaje. ¿Sabe cómo controla la Comisión Europea la aplicación de este reglamento? Le pregunta a un gobierno nacional: “¿Están aplicando la ley correctamente?”. El gobierno responde: “Por supuesto que aplicamos la ley correctamente”. Entonces la Comisión dice: “De acuerdo, estupendo, muchas gracias, aquí tiene la factura. Volveremos el año que viene”. No hay nadie que audite de forma independiente las leyes de exportación. Los gobiernos se auditan a sí mismos.

Usted entrevistó a muchos gobiernos sobre el uso de sistemas de vigilancia para la comisión de investigación PEGA del Parlamento Europeo. ¿Cómo fue la cooperación con los Estados miembros de la UE?

No hubo cooperación. Algunos fueron amables y educados y nos sirvieron café y galletas, pero nunca obtuvimos respuestas significativas. En el Consejo de Europa hubo un silencio glacial sobre la cuestión, casi ningún gobernante criticó el mal uso de las herramientas de vigilancia, ni públicamente ni ante nosotros.

Muchos países de la UE ayudan a espiar a personas de todo el mundo. Dan cobijo a la industria de la vigilancia y la apoyan con un sistema financiero fiable y exenciones fiscales. Europa es cómplice

Su informe final también enumera varios casos de políticos europeos que se han convertido en objetivos de la vigilancia.

No es así: la Comisión Europea y algunos miembros del Consejo Europeo fueron objeto de vigilancia, pero ahora prefieren guardar silencio al respecto. No lo entiendo. Esto afecta profundamente a las instituciones de la UE, golpea el corazón de la democracia europea. ¿Cómo pueden guardar silencio al respecto?

Buena pregunta. ¿Qué opina usted al respecto?

Nadie puede señalar con el dedo al otro si todos participan. Muchos dirigentes gubernamentales saben que algunos colegas utilizan estas armas de vigilancia de forma delictiva. Pero también saben que sus propios organismos disponen de ellas. Y las utilizan. Así que se protegen mutuamente, esperando que no se sepa nada más. Es una especie de omertá, como se conoce en la mafia.

A veces es difícil acusar a alguien cuando faltan pruebas definitivas. En Grecia, el Gobierno niega hasta el día de hoy haber comprado y utilizado el arma espía Predator.

El escándalo lleva claramente las huellas de Atenas. El presidente, Kyriakos Mitsotakis, se aseguró el poder sobre los servicios de inteligencia poco después de su investidura. Nombró a su sobrino como uno de los funcionarios más importantes. Y entonces más de 90 personas fueron atacadas con Predator, entre ellas muchos políticos críticos con Mitsotakis. Incluso a falta de pruebas definitivas, ¿dónde está el clamor europeo? ¿Cómo llegó Predator a Grecia si el sistema no fue comprado por el gobierno?

Las empresas de vigilancia como Intellexa deberían ser capaces de dar respuesta a eso.

Usted puede ver por qué estas empresas pueden sentirse tan seguras. Saben cosas que podrían ser peligrosas para varios gobiernos. Además, aunque todo tipo de Estados hacen negocios con estas empresas, nadie sabe realmente a quién pertenecen ni quién es el responsable. Las estructuras corporativas parecen telas de araña que se expanden y cambian de forma constantemente. Este hecho por sí solo debería disuadir a cualquier Estado serio de hacer negocios con estas empresas.

Las estructuras corporativas de estas empresas parecen telas de araña. Eso por sí solo debería disuadir a cualquier Estado serio de hacer negocios con ellas

Pudieron contactar con Tal Dilian, fundador de Intellexa Alliance, que distribuye Predator.

Intentó intimidarnos y nos amenazó con abogados. En vano.

¿Aún se puede domar a la hidra de la vigilancia?

Necesitamos urgentemente una definición muy estricta de “seguridad nacional” en Europa y un estricto proceso de regulación y supervisión. Y tenemos que asegurarnos de que Europol pueda investigar tan pronto como haya una sospecha en cualquier lugar de que estos sistemas de espionaje se han utilizado indebidamente.

Eso sería una profunda injerencia en los intereses nacionales, y a ningún Estado miembro le interesa.

Mucha gente considera el escándalo Predator como el Watergate europeo. Creo que hay que compararlo más con la película La vida de los otros [película sobre el espionaje a los ciudadanos en tiempos de la República Democrática Alemana]. Se trata de espiar a personas políticamente impopulares en sus momentos más íntimos. Recuerda a lo que ocurría en la República Democrática Alemana. Allí, la Stasi también espiaba por motivos políticos, pero alegaba que tenía que proteger la seguridad nacional. En realidad, se trataba de poder y dinero y de encubrir la corrupción. Algo parecido a lo que ocurre hoy. Europa debe despertar de una vez antes de que sea demasiado tarde.

________________________________________

#PredatorFiles se basa en documentos confidenciales obtenidos por Mediapart y Der Spiegel, y está siendo publicado por medios asociados a European Investigative Collaborations (EIC): NRC, Politiken, Expresso, Le Soir, De Standaard, VG, infolibre y Domani en colaboración con Shomrim (Israel), Die Wochenzeitung (Suiza), Reporters United (Grecia), Daraj Media (Líbano) y The Washington Post (EEUU).