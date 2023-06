El 'zar del aluminio' burla la sanción de la UE alquilando su mansión de Cerdeña por 150.000 euros semanales

Villa Walkirie es una de las propiedades más opulentas de la Costa Esmeralda. Consta de al menos cuatro villas, conectadas entre sí, situadas en lo alto de un promontorio con vistas al mar, en Porto Cervo. Diez dormitorios, nueve baños, tres piscinas, spa, gimnasio, acceso directo al mar. Todo rodeado de 10.000 metros cuadrados de matorral mediterráneo. Un paraíso terrenal tan exclusivo que también se puede llegar por aire: de hecho, se ha construido un helipuerto a pocos metros de la propiedad. Es en este rincón de paz donde a finales de diciembre del año pasado, en nombre del Comité de Seguridad Financiera italiano, la Guardia di Finanza de Olbia pusos sus precintos. Según las autoridades italianas, la propiedad, cuyo valor se estima en al menos 10 millones de euros, pertenece a Oleg Deripaska, el llamado zar del aluminio: uno de los muchos oligarcas que acabaron en la lista europea de sanciones tras la invasión de Ucrania . Todo en orden, en principio, si no fuera por que la villa todavía se puede alquilar. O eso afirma una agencia inmobiliaria que ofrece muchas de las propiedades más lujosas de Cerdeña.

"Se piden 150.000 euros por semana. Avíseme si necesita más información": ésta es la respuesta que el periódico italiano Domani obtuvo de Emiliano Cruciani, propietario de la agencia Luxury Esmeralda Real Estate, cuando le pidió información sobre la posibilidad de alquilar la villa para el mes de septiembre. Uno de sus periodistas fingió estar interesado, a través del correo electrónico, para averiguar si el de la página web de la agencia era sólo un viejo anuncio olvidado. Pero no, el propietario de la agencia respondió que el anuncio es actual, la villa es realmente alquilable. Sin embargo, en teoría, no debería ser así.

Esta investigación es fruto de la colaboración de Domani con la ONG alemana Cifar y el consorcio de medios European Investigative Collaborations (EIC) –de la que forma parte infoLibre– con el apoyo de IJ4EU

Una ley burlada

Los bienes inmovilizados no pueden legalmente venderse ni alquilarse. La ley italiana así lo establece en un decreto ley de 2007, al igual que el reglamento europeo en la materia, el número 269 de 2014. En resumen, Villa Walkirie, así como el resto de los bienes rusos congelados, siguen siendo propiedad de las personas sujetas a sanciones, pero estas no pueden ni utilizarlos ni beneficiarse de ellos de ninguna manera. Mientras los oligarcas rusos permanezcan en la lista negra europea, las propiedades serán de hecho gestionadas en Italia por la Agencia Estatal de la Propiedad. "Sólo una vez que se hayan cancelado los bienes de las listas de congelación", explica el abogado Bruno Santamaria, experto en derecho administrativo, "podrán volver a estar a disposición del sujeto sancionado y, en consecuencia, ser alquilados o vendidos a terceros".

¿Es posible que fuera la Agencia Estatal de la Propiedad la que alquilara el complejo de villas perteneciente a Deripaska? El departamento no responde: "Por razones de confidencialidad y seguridad", escribió a Domani, "la información relativa a los procedimientos de congelación está protegida por el secreto profesional. Por tanto, la Agencia Estatal de la Propiedad no puede hacer declaraciones". Según explica un agente de seguridad privada que trabaja en Porto Cervo, la agencia no alquila Villa Walkirie. El complejo de edificios, diseñado en los años 70 por el arquitecto Luigi Vietti por encargo del Aga Khan, sigue perteneciendo con toda seguridad a la sociedad chipriota Starmark Holdings Limited, que se convirtió en su propietaria en 2002. Según el catastro, tiene 41 habitaciones y media. Las autoridades italianas están convencidas de que Deripaska se oculta tras la anónima sociedad chipriota. Para los investigadores, el oligarca es en realidad el beneficiario efectivo de Advante Management Corporation, una sociedad de las Islas Vírgenes Británicas, que a su vez posee el 100% del vehículo chipriota con el que está registrada la mansión sarda.

Fabricante de vehículos blindados

Empresario con intereses en varios sectores, de las finanzas a la agricultura, de la minería a la metalurgia, Deripaska es más conocido por ser el accionista mayoritario del fondo En+, que a su vez controla Rusal, uno de los mayores productores mundiales de aluminio, propietario entre otras empresas de la sarda Eurallumina. El oligarca ruso nacido en 1968 fue incluido en la lista europea de sanciones el 8 de abril de 2022. Al motivar la decisión, Bruselas lo describió de la siguiente manera: "Propietario del conglomerado industrial ruso Machines, que incluye la Compañía Industrial Militar, uno de los mayores proveedores de armas y equipamiento militar para el ejército ruso. Entre sus actividades figura la planta de Arzamas, que fabrica los vehículos blindados de transporte de tropas anfibios BTR-80, utilizados por Rusia para su agresión militar no provocada contra Ucrania en 2022. Por tanto, es responsable de apoyar o aplicar acciones o políticas que socavan o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania".

Deripaska tiene varias propiedades inmobiliarias en Porto Cervo. Todas congeladas. Pero la más importante, con diferencia, es Villa Walkirie, el complejo que actualmente se puede alquilar en la página web de la agencia Luxury Esmeralda. Cuando, unos días antes de publicar este artículo, Domani telefoneó al propietario de la agencia, declarando que se trataba de un periodista interesado en averiguar por qué Villa Walkirie estaba en alquiler pese al embargo, se puso a la defensiva: "Esa información no se puede divulgar", atajó el propietario de la agencia inmobiliaria. Y lo dejó. El periódico italiano le envió entonces una batería de preguntas por escrito, que no contestó. En su página web, la agencia Luxury Esmeralda se describe como representante exclusivo en Cerdeña de la marca Savills, un grupo inmobiliario que cotiza en la Bolsa de Londres y cuenta con más de 700 oficinas en todo el mundo. La misma información figura también en la página web de Savills: "Honestidad, equidad, trabajo, dedicación y profesionalidad han sido siempre los valores que han guiado el trabajo de Emiliano Cruciani".

Poco después de recibir las preguntas de Domani, el anuncio en italiano de Villa Walkirie desapareció de la web de Luxury Esmeralda, pero se mantiene la versión en inglés.