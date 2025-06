Beatriz Gimeno: "La complicidad masculina se firma en contextos de prostitución"

A Beatriz Gimeno (Madrid, 1962) ni siquiera su paso por las instituciones le ha hecho ceder a la desafección. A pesar del desgaste personal, y aun reconociendo los límites para desarrollar un proyecto transformador en un espacio pensado para que nada cambie, mantiene intacta la confianza. Lo dice ahora desde un segundo plano, asomada desde la trinchera de la política de calle, donde el altavoz tiene menos decibelios pero sostenerlo es más soportable.

La escritora, exdiputada de Podemos, exdirectora del Instituto de las Mujeres y columnista de infoLibre recibe a este medio en el corazón de Madrid, con un nuevo libro sobre la mesa: Alegato contra la prostitución. Razón y emoción (Catarata, 2025). La obra tiene el don de la oportunidad, en un momento político marcado por el consumo de prostitución en las filas de un partido que se dice abolicionista y con el enésimo intento en el horizonte de legislar en torno a una cuestión que se ha resistido a aterrizar en el tablero político con propuestas realistas.

¿Cómo asiste a esa aparente contradicción de los partidos progresistas que se dicen abolicionistas, pero que cada cierto tiempo se ven envueltos en escándalos relacionados con el consumo de la prostitución? ¿Es realmente una contradicción o los puteros están siendo coherentes en tanto que son hombres machistas?

Están siendo coherentes, no solo respecto a la prostitución, sino con todo. Hay una aceptación pasiva en general con lo que significa ser putero, pero también hay que tener en cuenta la manera en la que los hombres ascienden dentro de los partidos, con complicidades masculinas, esos pactos entre varones que denuncia el feminismo, que muchas veces están basados en el consumo de prostitución, pero no sólo: también en los chistes sexuales y en los comentarios sobre las mujeres. Es decir, en situarse en posiciones de poder patriarcal. Eso ayuda a ascender en un partido. No ayuda que si te cuentan un chiste machista, tú digas 'yo eso, compañero, no lo acepto'. Eso no ayuda, así no vas a ascender en un partido ni en una empresa. Es todo un edificio de complicidades masculinas machistas que en los partidos está muy aceptado y donde podemos encontrar un vínculo con la prostitución.

Y, sin embargo, ante estos escándalos, las grandes señaladas son muchas veces las compañeras. Algo así como 'a ver ahora dónde están las feministas para dar la cara'.

Claro. Dónde están las feministas… pues las has echado antes. Si ahora te fijas en dónde están las feministas que estaban en el Partido Socialista, como Adriana Lastra o Andrea Fernández, las han ido apartando. Forma parte de la facilidad con que estos hombres tejen complicidades que van expulsando a las mujeres, especialmente a las feministas.

En su último artículo en infoLibre lamenta no haber incluido un capítulo en el libro sobre los vínculos entre ser putero y ser corrupto.

La prostitución es una especie de corrupción social. En el libro sí explico de qué manera la prostitución expande una cierta corrupción, o contaminación, sobre la igualdad. Eso hay que tenerlo claro: la prostitución afecta a la igualdad entre hombres y mujeres. Hay una intuición general que todos podemos tener sólo viendo cómo muchas de las complicidades mencionadas se firman en contextos de prostitución.

En el debate de la prostitución rara vez se pone el foco en los puteros. ¿Por qué?

Porque no les conviene. No les conviene a ellos ni en general a la sociedad patriarcal, pero hay muchos más puteros de los que pensamos. Y cada vez son más porque hay muchos jóvenes que se incorporan y porque a muchos les gustaría hacerlo, o al menos les comprenden, hay esa complicidad.

Y cuando se sitúa el foco en ellos, vemos que no es cosa de ricos o pobres, ni de hombres de derechas o izquierdas… es un privilegio universal masculino.

Sí, lo es, no admite discusión. Hay prostitución en las zonas más pobres del mundo que te puedas imaginar. En una mina en Sudáfrica en condiciones horribles. Muchas veces la propia empresa pone prostíbulos porque también es un estabilizador social. Está documentado que en el contexto de revueltas populares o laborales lo que se ha hecho es poner prostíbulos y llevar mujeres. En la Segunda Guerra Mundial tenemos a las esclavas sexuales asiáticas y en cualquier guerra hay prisioneras. Poner mujeres a disposición de los hombres es una herramienta del poder para calmar ánimos. Es un privilegio interclasista, universal, lo único que hace falta es ser hombre para poder acceder a la prostitución.

La prostitución es un privilegio interclasista y universal, lo único que hace falta es ser hombre para poder acceder

Cuando habla de las alternativas regulacionistas, señala que la prostitución se normalizaría, ir de putas comenzaría a ser una práctica legítima de ocio y también un espacio masculino para hacer negocios. ¿No lo es ya?

Sí, lo es. Pero creo que lo sería más, estaría más legitimada. Por lo menos ahora se forma un escándalo. Si fuera legal dirían: 'yo voy donde quiero, es legítimo'. Yo creo que el problema de la prostitución es su normalización social. Las abolicionistas con lo que tenemos que batallar es con esa normalización, más allá de las leyes, porque realmente acabar con la prostitución no va ocurrir con una ley. Tenemos que tenerlo claro. El objetivo es señalar qué es la prostitución, para qué sirve, qué está haciendo en nuestra sociedad, cómo afecta a la idea de igualdad. Y, en ese contexto, luchar contra esa normalización. En cuanto a la regulación, se pueden encontrar ejemplos de aquellos lugares donde está regulada sobre cómo se normaliza la desigualdad. Son países menos feministas, donde el feminismo está menos presente.

Acabar con la prostitución no va a ser posible sólo con una ley

A lo largo del libro insiste en la prostitución no como trabajo, sino como institución social.

Sí. Las feministas hemos definido como instituciones incluso cosas muy difíciles de entender, como el amor romántico. Y sin embargo, lo aceptamos: el amor romántico es una institución y desde luego también lo son el matrimonio y la familia. La prostitución sirve para poner a unas mujeres en un lado y a otras en otro. Es una institución fundante del patriarcado junto con el matrimonio, que es su otra cara en origen. No creo que eso admita mucha duda y, como tal, es a lo que hay que enfrentarse. Me parece sorprendente que haya feministas que critiquen mucho la familia, con todo su derecho, sin necesidad de preguntarse si la gente que es parte de esa institución quiere o no formar familias. Con la prostitución sucede lo contrario: cuando se pretende estudiar la institución prostitucional siempre hay voces que apelan a la voluntad de las mujeres para decidir entrar en ella.

Precisamente en el libro es partidaria de superar los argumentos que apelan únicamente a las decisiones individuales de las mujeres, cosa que no se hace, por ejemplo, cuando se critica el matrimonio o los cánones estéticos.

Tenemos bastantes libros de feministas que han cuestionado la institución matrimonial y nadie ha dicho: 'bueno, es que la gente se casa porque quiere, ¿has preguntado a la gente si quiere casarse?'. Y en este caso sí. Es legítimo, desde luego, pero no se plantea en otras cuestiones. Yo lo que me empeño siempre es en observar qué significa la institución prostitucional como [sí] se hace con otras instituciones, qué significa para el machismo, para el patriarcado, para las mujeres y para los hombres.

"Si algunas personas eligen explotación antes que desempleo es porque el capitalismo obliga a elegir entre esta y el hambre", afirma en su libro. Esto ocurre con la prostitución, donde muchas mujeres vienen de haber pasado primero por trabajos precarios como el empleo doméstico. Aunque el objetivo sea la abolición, ¿qué hacemos con él mientras tanto?

Lo primero, yo soy partidaria de abolir el trabajo doméstico. Y muchas trabajadoras domésticas también, igual que muchas putas son abolicionistas. ¿Qué pasa con el mientras tanto? Esa es la gran pregunta y es muy necesaria. Ese mientras tanto tiene que venir con políticas reales y con presupuestos. Requiere un debate importante, donde se piensen las alternativas reales, hablar con los sectores implicados y acometer reformas de calado, por ejemplo en la ley de extranjería. Pero tampoco nos puede paralizar el mientras tanto, porque eso sólo ocurre cuando hablamos de prostitución. Yo lo comparo con el caso de las minas. Los mineros quieren seguir siendo mineros, se ganan la vida con eso y tienen todo el derecho a que se les ofrezcan alternativas. Pero las minas hay que cerrarlas. Pues esto es parecido. El mientras tanto no nos puede paralizar, pero también tiene que ser objeto de discusión y negociación política. En ocasiones el abolicionismo cree que le basta con declararse como abolicionista. Eso me parece una excusa, olvidarte del mientras tanto.

Plantea la prostitución como espacio en el que está permitido volcar todo el resentimiento masculino contra las mujeres, especialmente en un momento en el que sí se han ido consiguiendo derechos formales. ¿Es la prostitución un dique de contención a los avances feministas?

Yo creo que sí. No lo ha sido siempre, porque antes no había igualdad formal. Uno de los problemas que tenemos con la prostitución es que no la historizamos en nuestro día a día, cuando la abordamos. A veces tenemos una idea muy ahistórica de la institución. Begoña Pernas tiene un artículo, no se refiere explícitamente a la prostitución, pero habla de esos espacios de recreo del machismo. Cuando los hombres están presionados, entre comillas, por el feminismo, entonces usan espacios de recreo a los que van a dar un paseo para ser machistas y luego volver a ser aceptablemente igualitarios. En ese sentido la prostitución proporciona un alivio, para tener un espacio donde compartir entre ellos ese machismo, reconocerse y continuar reafirmando una identidad que se resisten a abandonar.

La prostitución proporciona un alivio a los hombres, un espacio donde compartir el machismo, reconocerse y continuar reafirmando una identidad que se resisten a abandonar

Si desde el abolicionismo se habla de consentimiento viciado, ¿cómo podrán las prostitutas denunciar violencia sexual?

Yo sí creo que existe consentimiento, aunque en parte esté viciado. Y por eso la cuestión de la prostitución no puede centrarse exclusivamente en el consentimiento. Es verdad que una parte del abolicionismo dice que no hay consentimiento, pero si no lo hubiese no podrían denunciar violencia sexual. Las prostitutas pueden sufrir una violación y tienen que tener la posibilidad de denunciarlo. Algo de consentimiento hay que dar por otorgado. Por otro lado, no es muy distinto a lo que ocurre con todo en el capitalismo. También está viciado un contrato que firmas por 800 euros y 12 horas al día. Algo de consentimiento hay, porque si no meterían en la cárcel al empresario, pero podemos considerar que está viciado por las condiciones estructurales del capitalismo. Pero eso no quita validez a la crítica a la institución, por tanto creo que no debemos centrarnos tanto en el consentimiento, como muchas veces ocurre.

De hecho también señala que, dentro del ecosistema patriarcal, otorgar consentimiento siempre es más sencillo que negarlo.

Es que lo sabemos y aplica a todo. Las mujeres también se casan porque quieren, incluso en contextos de mucha desigualdad. Algunas mujeres incluso aguantan mucha violencia, entre comillas, voluntariamente. El problema de la prostitución es que las oportunidades que tienen las mujeres para prostituirse son muchas. Eso es lo injusto, no tanto que estén ahí y sea peor o mejor. El problema es la injusticia que se construye alrededor de que eso sólo les ocurre a las mujeres. Y no sólo cuando hay un intercambio monetario, hay muchas maneras de sobrevivir de tu cuerpo, de ofrecer acceso a tu cuerpo: desde matrimonios que no te apetecen, hasta relaciones sexuales de las que en otras circunstancias pasarías. Eso nos sucede a nosotras, no a ellos. Por qué esa oportunidad, o desgracia, sólo nos ocurre a nosotras es lo que configura un sistema de desigualdad.

"Aboliremos la prostitución esta legislatura". ¿Qué le parecen este tipo de lemas?

Creo que es necesario legislar, pero no sólo con una ley que diga 'voy a acabar con la prostitución'. La abolición tiene que ver con la educación en feminismo y con las relaciones entre chicos y chicas en los institutos, para empezar. Si sólo nos quedamos en la ley, no va a ocurrir nada. Sí pienso que una buena ley puede servir para educar, para legitimar socialmente determinadas posturas. También hay que ver cómo se plantea y cómo va el debate. Pero está bien decir que la sociedad no admite esta forma de desigualdad, que vamos a luchar para que las mujeres no tengan que verse ante estas opciones y que los hombres entiendan que no pueden relacionarse así, desde la desigualdad. Para eso también sirven las leyes.

La abolición tiene que ver con la educación en feminismo y con las relaciones entre chicos y chicas en los institutos

¿Por qué es tan difícil desarrollar iniciativas políticas que tengan que ver con el abordaje de la prostitución?

Una parte de la izquierda se niega a abordar este debate desde posturas críticas. Yo creo que esa es la cuestión. Hay otras cuestiones que la izquierda tiene claras y donde no hay mucho debate. Pero una parte de la izquierda ha asumido posturas pro prostitución y eso lo enfanga todo. Estos días me sorprende ver a gente que mantiene posturas a favor de la regulación y tachan de asqueroso cómo hablan de las mujeres los implicados en el caso Koldo. Pero, ¿cómo te crees que van a hablar de las mujeres? La prostitución es eso. Hay una especie de separación entre cómo ves a los puteros y cómo ves la institución de la prostitución. Pero la prostitución es eso: cómo hablan ellos, cómo las tratan, cómo las viven, cómo se relacionan con ellas y cómo ven a las mujeres en prostitución, que en el fondo es cómo ven a las mujeres. Sabemos que las mujeres están en prostitución por dinero, pero ¿ellos por qué acuden a la prostitución? Porque quieren experimentar desigualdad. No me cabe en la cabeza que una parte de la izquierda no lo vea así.

En el PSOE se ha planteado, como medida interna, la expulsión de los puteros. ¿Cree que este tipo de medidas pueden prosperar?

Lo veo difícil, pero no me parece mal. No tengo ninguna solidaridad con los puteros, por mí que los expulsen. Pero hay gente condenada o imputada por violencia machista y no se les está expulsando, hay unas resistencias enormes. Me parece difícil.

Más allá del plano político, ¿percibe que ha habido un avance social en el debate sobre la prostitución?

Puteros con carné de afiliado: los partidos ignoran el consumo de prostitución en sus filas Ver más

Creo que ha habido un avance desde mi época juvenil, donde no podías ser abolicionista sin ser considerada casi del Opus. Realmente teníamos muchísimas dificultades, y la prostitución siempre era considerada transgresora. El avance ha tenido que ver con abordarla como una institución social, patriarcal, concentrarse mucho en los puteros y eso es un avance, cada vez se entiende más como esa institución que fortalece la desigualdad. A partir de la cuarta ola se avanzó porque empezó a abordarse la violencia sexual desde un punto de vista estructural. Cuando yo era joven casi no había chicas jóvenes en el abolicionismo, ahora hay muchas.

¿Y qué sucede dentro del feminismo? Se asocia el debate de la prostitución –junto al de los derechos de las personas trans– a la división dentro del movimiento feminista.

A raíz de los debates con la ley trans, yo regresé a los debates de los años setenta. Se nos olvida, pero eran debates brutales también. El feminismo tiene que ver con la humanidad. Estamos hablando de cinco mil millones de mujeres de distintas clases sociales, razas, culturas, países… es imposible que no haya debates profundos. También pasa en la izquierda, siempre ha pasado, históricamente. En el fondo hay una mirada un poco patriarcal en esa crítica sobre la división: 'mira las feministas qué malas son, que no se entienden'.