Dirigentes del PSOE piden a la 'número dos' de Igualdad que rectifique sus palabras sobre la rebaja de condenas

Las declaraciones de la Secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, en las que ironizó sobre la reducción de penas a agresores sexuales por la aplicación de la Ley del solo sí es sí, sigue suscitando críticas de dirigentes socialistas y ministras, según informa Europa Press.

Las últimas en sumarse han sido la vicepresidenta del Gobierno y Ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño; la ministra de Educación y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, y la secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández.

"Esas declaraciones se califican por si mismas y tienen que ser rectificadas cuando antes", ha indicado Calviño en una entrevista en RNE recogida por Europa Press.

Por su parte, Alegría ha reiterado que no fueron las palabras "más afortunadas", porque no es un momento para "frivolizar" con este tipo de cuestiones.

Andrea Fernández considera también que la número dos del Ministerio de Igualdad debe "rectificar". "No estuvo nada bien lo que dijo", ha indicado. Sobre el posterior vídeo en el que Rodríguez afirmaba que sus palabras habían sido manipuladas, la responsable de Igualdad del PSOE ha indicado no haberlo visto. "Creo que la polémica no da más de sí, debe rectificar", ha insistido.