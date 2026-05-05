El fútbol femenino mete gol en la quiniela: más ingresos y más visibilidad para las jugadoras

Tras años de luchas entre la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), el Gobierno ha aprobado este martes un decreto ley por el que los partidos de Primera División de la Liga F se instalarán en la quiniela de forma permanente. Esta medida en la que el Consejo Superior de Deportes (CSD) lleva trabajando un año, tendrá que ser ratificada en el Congreso de los Diputados en las próximas semanas.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado este martes que la inclusión del fútbol femenino en la quiniela es "un gran avance de justicia, en igualdad y para que el fútbol femenino tenga visibilidad y también recursos económicos".

"Hoy metemos un gol a la desigualdad. El fútbol femenino se incorpora a la quiniela. Es un gran avance, un gran avance de justicia, un gran avance en igualdad y para que el fútbol femenino tenga visibilidad y también recursos económicos", ha dicho tras la aprobación de la medida por parte del Consejo de Ministros.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha comunicado esta aprobación en un mensaje mediante la red social X en el que expresa que “profesionalizar el fútbol femenino es mucho más que una medida deportiva: es una apuesta por la igualdad dentro y fuera del campo”.

Más visibilidad, mayores ingresos

Además, añade que los clubes de fútbol femeninos “participarán en los ingresos”, igual que ocurre con los clubes masculinos. El torneo femenino recibirá un 15% de los ingresos de lo recaudado por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Una cifra que, según los datos de 2023, habría sido de 6,15 millones de euros.

El proyecto regulará la recaudación del Impuesto sobre Actividades del Juego obtenida por las apuestas de la quiniela. La disposición tercera de la ley de regulación del juego establece los porcentajes que se destinarán a las distintas entidades beneficiarias: un 49,9% para las Diputaciones Provinciales, a través de las respectivas Comunidades Autónomas, un 45,5% para la Liga Nacional de Fútbol Profesional y la Liga nacional femenina de fútbol profesional, en los porcentajes que se determinen reglamentariamente y un 4,5% para la Real Federación Española de Fútbol con destino al fútbol no profesional.

María José López, abogada y directora jurídica de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), en declaraciones a infoLibre, ha expresado su alegría por la aprobación de este decreto: “Esto es una gran victoria sobre un plano social y económico que llevamos luchando más de diez años que además era una demanda completamente lógica de una circunstancia que no se adaptaba a estos tiempos”.

También cuenta que lo que más ha faltado durante estos años ha sido “voluntad política”. A pesar de que el borrador de Real Decreto para la modificación de la normativa que regula la quiniela salió a audiencia pública hace aproximadamente año y medio, la aprobación se ha retrasado considerablemente. “A pesar de que iniciativas en el Parlamento, promovidas tanto por el PSOE como por el PP, eran aprobadas por unanimidad en la comisión de deporte del Congreso de los Diputados. Sin embargo, estas aprobaciones no se traducían en una decisión ejecutiva”, subraya.

La AFE, por su parte, ha emitido un comunicado en el que muestran su alegría en lo que consideran “un paso firme hacia la igualdad y el reconocimiento del fútbol femenino”, subraya David Aganzo, presidente de la AFE. Una medida que llevan reivindicando desde el año 2019 con la campaña #QuinielasEnFemenino.

“Este logro es el resultado de un proceso prolongado en el tiempo, basado en el diálogo, la negociación y la firme voluntad de avanzar hacia un modelo más justo, igualitario y con mayor proyección para el conjunto del fútbol. Una reivindicación histórica que hoy ya es una realidad”, concluye el comunicado.

Una medida histórica y una liga necesitada de inversión

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El FC Barcelona lleva proclamándose ganador de la Liga F durante cuatro temporadas consecutivas. Esta última aún no ha finalizado, pero ya se ha consolidado como campeón a falta de tres jornadas con una ventaja de 12 puntos (con un partido menos) sobre el segundo.

Y esta no es la única ventaja que existe entre el conjunto catalán y el resto de equipos. Económicamente, las diferencias también son bastante amplias. El Barça femenino cerró 2024-2025 con un nuevo récord de ingresos: 22,5 millones de euros. Los éxitos en la Champions League o los balones de oro de Alexia Putellas y Aitana Bonmatí también han contribuido al aumento presupuestario. A periodos comparables, los 21,8 millones de inversión deportiva del Madrid en el ciclo 2020-2025 se elevan a 44,5 millones de euros en el caso del Barça. Por ello, según confirma López a infoLibre, “el reparto será equitativo en función de las necesidades de los clubes”.

“Es una medida histórica”, comenta también la abogada. La quiniela lleva jugándose en España desde septiembre de 1946, la primera Liga Nacional de fútbol femenino se creó en 1988, pero no fue hasta 2017 que apareció el primer partido de fútbol femenino en una quiniela. Fue un pleno al quince entre Atlético de Madrid-Athletic Club de Bilbao. Desde ahí, más partidos entre conjuntos femeninos llegaron a aparecer, pero nunca de manera regular hasta ahora. “Lo que no podía ser es que hubiera partidos de ligas extranjeras como la inglesa, pero no de la Liga F”, concluye la abogada de la AFE.