El Gobierno homenajea al colectivo de mujeres que defendió el feminismo durante la dictadura

El Gobierno ha homenajeado este sábado con un acto en Madrid al Movimiento Democrático de Mujeres, la organización que defendió el feminismo y la democracia durante el franquismo y los primeros años de la transición para reivindicar derechos y libertad, según han recordado algunas de sus integrantes.

"Tenía ganas de tener derechos, de ser libre", ha comentado en el acto Marisa Castro, que perteneció al Movimiento Democrático de Mujeres de Asturias.

En un coloquio celebrado en el Círculo de Bellas Artes junto a otras cinco antiguas integrantes del Movimiento Democrático de Mujeres, han explicado los motivos que les llevaron a unirse a este movimiento y el trabajo que hizo el colectivo durante el tiempo en que estuvo operativo en España, entre 1965 y 1985.

Muy emocionadas por reencontrarse, todas ellas han tomado la voz en representación del resto de compañeras en este homenaje, integrado en la programación de 'España en Libertad, 50 años', la iniciativa que conmemora el inicio de la transición al cumplirse 50 años de la muerte de Francisco Franco.

"Nuestra singularidad fue aunar la lucha contra la dictadura y por la democracia con la lucha de la defensa de los derechos de las mujeres. Fue un movimiento en que el feminismo y la democracia eran las dos caras de un mismo combate", ha señalado Merche Comabella, del Movimiento Democrático de Mujeres de Madrid.

Según ha comentado, la creación de este colectivo fue un proceso "sutil y difícil" que comenzó con concentraciones de mujeres a favor de la defensa de la amnistía de presos políticos y con el tiempo fue abarcando más temas, como la mejora de las condiciones de vida en los barrios, la reivindicación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres o el divorcio.

Entre los aplausos de las asistentes, la mayoría pertenecientes al colectivo, Merche ha reconocido que tenían puntos en común con el movimiento vecinal, obrero o estudiantil, pero ha subrayado que su referente fue siempre el feminismo.

"Le debo todo al Movimiento Democrático de Mujeres porque a partir de ahí no he dejado de militar en el feminismo", ha asegurado Josefina Pérez, que formó parte de la organización en Cartagena.

Por su parte, Marisa Castro, integrante del Movimiento Democrático de Mujeres en Asturias, ha dicho que la primera motivación para formar parte de esta organización fue su madre que, según ha recordado, era anarquista y le metió el feminismo "en vena".

Las integrantes del Movimiento Democrático de Mujeres han subrayado no obstante la diversidad que había en este colectivo, con mujeres católicas, militantes de izquierdas, amas de casa o universitarias.

Y han destacado la labor que hicieron en una situación de "clandestinidad" en sus primeros años, durante el franquismo, cuando organizaban acciones de reivindicación y también charlas sobre libros feministas que estaban prohibidos y que tenían que conseguir por su cuenta.

"El feminismo es un proyecto de emancipación universal", ha exclamado en el acto Tina Guillem, del Movimiento Democrático de Mujeres de Valencia y Salamanca, que ha abogado por incluir en el currículum escolar más feminismo porque la enseñanza, ha advertido, "no es neutral".

Las mujeres del colectivo han coincidido en la necesidad de seguir defendiendo derechos en la sociedad actual y han alzado la voz contra la guerra en Oriente Medio gritando al unísono 'No a la guerra'.

En representación del Gobierno, la comisionada de 'España en Libertad, 50 años', Carmina Gustrán, ha agradecido la labor del Movimiento Democrático de Mujeres que, según ha señalado, contribuyó a establecer la democracia en España.

"Recordar al movimiento democrático de mujeres no es solo su historia, sino también la potencia de su legado, de esas alianzas feministas que hace más de 50 años empujaron el avance de los derechos de las mujeres en condiciones enormemente difíciles", ha declarado.

En la misma línea, la directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández, ha dicho que este acto pretende hacer memoria "no como un gesto hacia el pasado, sino como una herramienta para transformar el futuro".