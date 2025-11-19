La celebración de los 50 años de 'España en libertad' cerrará el año con más de 400 actividades

El comisionado para la Celebración de los 50 años de España en libertad, iniciativa impulsada por el Gobierno de España a través del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, ha presentado un programa que cierra el año con más de 400 actividades que se desarrollarán los meses de noviembre y diciembre en todo el territorio, y ha adelantado sus líneas de trabajo para el próximo 2026.

“Queremos adoctrinar en democracia y en los valores de la democracia. Lo peligroso es adoctrinar en totalitarismo. Queremos invitar a la reflexión serena y contrastada de lo que significa vivir en democracia y lo que ha significado vivir en dictadura, sobre todo entre aquellos que no conocieron las cuatro décadas de dictadura franquista y la ausencia de libertades”, ha señalado Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.

“Las personas que nacieron después del 75 ven esto como algo lejano, pero, sin embargo, no lo es. Queremos que se conozcan y que se comparen todos estos derechos que hoy forman parte de nuestra democracia con la ausencia de libertades, la represión, la persecución o la opresión de la mujer y otros muchos colectivos que supuso la dictadura franquista. Hemos hecho una campaña que promueve la democracia”, ha añadido.

Además, el ministro ha explicado la importancia de celebrar 50 años de libertad por todo el territorio, porque “celebrar medio siglo de libertad es también celebrar la pluralidad que nos define como país. España es un Estado diverso, rico en territorios, lenguas, tradiciones y expresiones culturales. Queremos que cada rincón de nuestro país participe y aporte su voz a esta celebración de los valores democráticos que compartimos”.

El objetivo principal de la campaña #LaDemocraciaEsTuPoder es, en palabras de la Comisionada, Carmina Gustrán, “incitar a la reflexión a las generaciones más jóvenes”. “Esta campaña apela a todo do lo que podemos hacer o no hacer en un estado democrático; la democracia es un superpoder y, como tal, conlleva una gran responsabilidad”, ha afirmado Carmina.

“El nombre de nuestro Comisionado habla de celebrar los 50 años de libertad en España, no va de la muerte de nadie. Al menos para las personas nacidas a partir de los años 90, que son nada menos que 15 millones de españolas y españoles, . Esta campaña reivindica y actualiza los derechos y libertades conquistados por la sociedad española a lo largo de estas cinco décadas”.

“Hace falta una o varias conversaciones en torno a los derechos que tenemos e incluso sobre aquellos que aspiramos a conseguir. Por eso, quizá no los valoramos tanto”, señala Carmina Gustrán. “Con esta campaña, así como con las más de 400 actividades que hemos organizado, queremos llevar la conversación en torno a la democracia a las universidades, al trabajo, a las redes sociales o al banco del parque”.

La campaña, a través de un manifiesto audiovisual, enumera parte de los derechos que conforman nuestra democracia: "poder opinar, poder creer o no creer, poder ser de derechas, de izquierdas, de centro, poder ser de nada”.

Se trabaja también en la elaboración de un videojuego que servirá para entender cuáles son las actitudes personales y políticas que amenazan a la democracia, una ampliación del convenio ya existente con el Festival de Cine de San Sebastián con un apartado dedicado exclusivamente a los jóvenes, y una línea de trabajo específica con divulgadores en el ámbito digital.

“Queremos trabajar con nuestra juventud, haciéndola partícipe y protagonista, para que tenga un papel activo en las acciones que se van a organizar para celebrar y dar a conocer la memoria democrática española”, ha explicado Carmina Gustrán. “Pretendemos que nuestro trabajo sea una oportunidad para afianzar los valores democráticos y la convivencia en paz, además de posibilitar espacios para que los y las más jóvenes puedan construir diálogos con nuestra historia y los nuevos discursos contemporáneos”.

Programa descentralizado

La programación descentralizada del Comisionado para la Celebración de los 50 años de España en libertad cuenta con el apoyo y la colaboración de todas las Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno. Todas las provincias acogerán acciones tan diversas como conciertos, actuaciones callejeras, realizaciones de murales, podcasts, talleres teatralizados, exposiciones, proyecciones audiovisuales o conferencias.

Otras actividades que ha puesto en marcha el Comisionado son fruto de las alianzas con múltiples entidades, tanto públicas como de la sociedad civil, entre las que figuran ministerios, colegios, institutos y universidades, asociaciones, organismos internacionales, artistas, festivales o productoras. De este modo, entre otros ejemplos, se han impulsado funciones matinales y conferencias actuadas de la obra de teatro ‘1936’ en diversas localidades de España; se ha desarrollado un programa específico dentro del festival Europalia en Bélgica, el Festival de Cine de San Sebastián y el Festival Eñe 2025; y se han apoyado decenas de iniciativas de colectivos y artistas vinculados con la memoria democrática. El objetivo de todo ello es crear y apoyar redes ya existentes que trabajan por la Memoria Democrática.

