Igualdad estudia proteger las clínicas abortivas con un perímetro de seguridad

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado este miércoles que el Instituto de las Mujeres está estudiando la posibilidad de establecer un perímetro de seguridad en el entorno de las clínicas abortivas para evitar la ubicación en sus inmediaciones de entidades y asociaciones antiabortistas, según recoge EFE.

Redondo ha hecho estas declaraciones en el pleno del Congreso de los Diputados, donde también se ha comprometido a garantizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en los hospitales públicos.

"Me parece la mejor manera de evitar el hostigamiento y la coacción de las mujeres", ha concretado.

La semana pasada, Sumar ya presentó una proposición de ley para modificar el Código Penal que castiga el acuso a las mujeres que acuden a las clínicas a interrumpir de forma voluntaria su embarazo y lograr que se prohíban las concentraciones o actos a 200 metros alrededor de estos centros médicos.

Hoy la ministra ha listado el establecimiento de este perímetro de seguridad como una de las medidas en las que Igualdad está trabajando para garantizar la prestación del aborto, y ha recordado que en la Cámara Baja son mayoría quienes defienden este derecho.

Redondo también ha aprovechado su intervención para criticar la posición sobre este tema de la derecha, a la que ha afeado que "tradicionalmente ha votado en contra de todas las leyes del aborto y ha recurrido su constitucionalidad ante los tribunales".

"Frente a quienes hostigan y pretenden cercenar nuestros derechos, la libertad de las mujeres sobre su propio cuerpo, vamos a seguir trabajando", ha aseverado Redondo, quien ha reivindicado que el Gobierno mantiene su voluntad de blindar el aborto en la Constitución.