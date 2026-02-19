La Universidad del País Vasco cerrará el lunes el campus de Vitoria ante el "riesgo" por un acto de Vox

La Universidad del País Vasco (EHU) ha decidido suspender la actividad presencial en el campus de Vitoria el próximo lunes para garantizar la seguridad ante el "riesgo" que supone el acto convocado para ese día por la portavoz nacional de Juventud de Vox, Julia Calvet, informa EFE. La convocatoria está anunciada por Vox como un acto "en defensa de la libertad en la universidad frente a la izquierda abertzale".

A través de un comunicado el equipo rectoral de la universidad pública de Euskadi ha dado a conocer las medidas preventivas que va a adoptar ese día para "garantizar la seguridad de su comunidad y crear un cordón sanitario a los mensajes totalitaristas que amenazan la universidad".

Estas medidas pasan por la cancelación de toda su actividad presencial en el citado campus, en el que la enseñanza se impartirá en la modalidad online. Entre el profesorado se priorizará todo el trabajo en la modalidad de teletrabajo, al igual que se hará con el personal de administración y servicios.

Los accesos principales a los edificios estarán cerrados y no se podrá aparcar en el paseo de la Universidad a partir de las 08:00 horas ni tampoco en los aparcamientos del campus, de cuyo cierre se encargará el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

El equipo rectoral ha adoptado estas decisiones ante el "riesgo" que suponen el acto convocado por Vox y para "evitar que la EHU se vea mezclada en un acto externo a la universidad".