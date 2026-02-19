Vox expulsa cautelarmente a Ortega Smith por no ceder la portavocía en el Ayuntamiento de Madrid

Vox ha decidido expulsar cautelarmente a Javier Ortega Smith, ex secretario general del partido, por desacatar la orden de la dirección nacional de ceder la portavocía en el Ayuntamiento de Madrid.

Según ha adelantado El Español y han confirmado a EFE fuentes de la formación, la dirección de Vox decidió el pasado 12 de febrero por unanimidad apartar a Ortega Smith como portavoz y nombrar a Arantxa Cabello como su sustituta en este cargo que ostenta en el consistorio madrileño.

Ortega Smith, político y abogado, es uno de los dirigentes más visibles del partido Vox, pues fue miembro fundador de esta formación, secretario general (2016-2022) y vicepresidente de la misma (2022-2024). Actualmente, es diputado en el Congreso desde 2019 y concejal en el Ayuntamiento de Madrid desde ese mismo año.

A primeros de mes, Ortega Smith advirtió de que la democracia interna en su partido era "manifiestamente mejorable" y denunció que la dirección nacional había cometido "injusticias y arbitrariedades" en su contra, al tiempo que cargó contra su líder, Santiago Abascal.

En una entrevista en Cuatro recogida por EFE, Ortega Smith confesó que no entendía por qué ha sido apartado de la mayoría de sus cargos.

"Conmigo se han cometido injusticias y arbitrariedades. No me merezco esto, porque todavía no sé qué es lo que he hecho", recalcó el aún diputado nacional y portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid.

Subrayó que se ha "dejado la piel" en este proyecto político y que no ha robado ni mentido, engañado o traicionado a Vox. "Tengo la conciencia tranquila", aseguró.

"Si yo sufro este apartamiento, esta expulsión de los órganos de dirección, estos ceses permanentes uno detrás de otro, otros tendrán que explicar por qué. Yo lo único que puedo decir es que a mí me parece injusto, arbitrario y que voy a seguir luchando por España", dijo.

En este sentido, incidió en que hace "más tiempo" del que le gustaría que no habla con el líder del partido, Santiago Abascal, quien "no suele decirte las cosas directamente", sino que manda "emisarios".

Preguntado si cree que está siendo castigado, respondió que lo único que sabe es que ha sido cesado como secretario general de Vox, portavoz adjunto en el Congreso y portavoz de la Comisión de Justicia y que ha sido relegado a un escaño "bien arriba" del hemiciclo.

Además, consideró "sorprendentes" las explicaciones que le dieron cuando fue "expulsado" del Comité Ejecutivo Nacional.