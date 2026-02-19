La Audiencia de Madrid rechaza la creación de una macrocausa por las muertes en las residencias

La Audiencia Provincial de Madrid ha dictado una primera resolución contraria a la creación de una macrocausa judicial que agrupe todas las denuncias del conocido como caso residencias, según recoge EFE.

La Sección número 16 de este tribunal ha avalado por completo la decisión del Juzgado de Instrucción número 3 de la capital, que rechazó con anterioridad asumir y acumular las diligencias de otros órganos judiciales.

En el conflicto se enfrentaban el Juzgado de Instrucción número 5 con el número 3. El primero pretendía inhibirse a favor del segundo bajo la premisa de que ambas causas investigan los mismos delitos contra los mismos altos cargos políticos y sanitarios. Sin embargo, el tribunal ha desestimado esta pretensión y ha declarado la competencia del Juzgado número 5 para el conocimiento en exclusiva de sus propias diligencias previas.

La resolución judicial subraya que fue la propia Fiscalía de Madrid la que optó por efectuar un desglose de las actuaciones penales para cada uno de los ancianos fallecidos, tras recibir una denuncia colectiva impulsada por familiares de personas afectadas.

La Audiencia defiende la necesidad de analizar cada supuesto de forma separada en atención a las circunstancias personales de cada víctima y a las características de cada residencia de mayores donde ocurrieron los decesos a causa del covid.

En su argumentación, el tribunal madrileño cita las resoluciones dictadas por el Tribunal Supremo sobre esta materia e insiste en la necesidad de analizar las circunstancias concurrentes en cada caso y "evitar imputaciones objetivas, globales o conjuntas que resultan contrarias al principio de culpabilidad que reside en el ámbito penal".

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 3, María Isabel Durántez Gil, firmó el 27 de agosto de 2025 el auto originario que frenó esta acumulación masiva. Tres magistrados se han opuesto a que una sola jueza asuma toda la investigación, pero aún falta que otra sección ofrezca una respuesta a la solicitud de las familias, la Fiscalía y uno de los imputados, Francisco Javier Martínez Peromingo, considerado el ideólogo de los Protocolos de la Vergüenza desvelados por infoLibre, para concentrar el caso en un solo juzgado.