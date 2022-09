Irene Montero, sobre la prostitución: "Abolición significa papeles, empleo, casa, apoyo psicológico y atención integral"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha presentado este martes el Plan Camino de ayuda a las mujeres víctimas de trata, explotación sexual o en contexto de prostitución en un acto en el que ha defendido la necesidad de que el Estado garantice los derechos de estas mujeres. "Si no, no vamos a acabar con la prostitución como institución en nuestro país", ha declarado, según informa Europa Press.

"Abolición significa papeles, empleo, casa, apoyo psicológico y atención integral", ha declarado Montero, además de que "todas las mujeres" en estos contexto "tengan acceso a todos sus derechos sin necesidad de poner una denuncia". "Nuestra obligación como Estado es garantizar todos esos derechos para que sean capaces de desarrollar su proyecto de vida", ha explicado.

La ministra ha explicado que este es el objetivo del nuevo plan. En concreto, ha indicado que se intenta abrir "un camino seguro" o "una puerta de entrada segura a las instituciones" de estas víctimas.

Es por eso que, la mayo parte de "modesto presupuesto" de 204 millones de euros que irán destinados a este Plan, según ha indicado Montero, es para la atención integral especializada de las víctimas de trata, explotación sexual y de la prostitución.

La titular de Igualdad ha denunciado que "ninguna mujer merece tener las dificultades" que tienen las mujeres en contexto de prostitución para acceder a una vivienda o un empleo. Y, en este sentido, recuerda que se trata de una cuestión "de derechos humanos".

"Imprescindibles" las políticas de extranjería

Del mismo modo, ha destacado la importancia de la política de extranjería en esta materia, que ha considerado como "un paso imprescindible" para el reconocimiento de derechos. "No solo no vamos a abolir la prostitución, sino que no vamos a afrontar de forma certera la garantía de derechos de las mujeres en contextos de prostitución si no hablamos de política de extranjería", ha explicado en su intervención.

En este sentido, ha defendido las "políticas valientes" en esta materia y ha destacado el acuerdo al que, según ha explicado, han llegado con los ministerios de Inclusión e Interior y que deberá incluirse en la ley integral contra la trata que prepara el Gobierno.

El objetivo es que las mujeres víctimas de estos contextos en situación administrativa irregular puedan acceder a la regularidad documental para que se las reconozca y para que "el hecho de no tener papeles no sea una barrera para el acceso a sus derechos, a una vivienda, al empleo o a un plan de inserción".

Macroencuesta sobre trata y prostitución

Montero también ha destacado que este Plan permitirá llevar a cabo la "una de las mayores macroencuestas sobre trata y prostitución" que se han hecho en la UE. Según ha explicado, se necesitan datos cuantitativos de estos contextos para poder diseñar políticas públicas de forma efectiva y trabajar en ello.

Por otra parte, la iniciativa también pone el foco en desincentivar la demanda de prostitución y, en este sentido, la ministra ha señalado que "no es un problema de mujeres, es un problema de hombres". Así, ha defendido la necesidad de trabajar en campañas de sensibilización y en los centros educativos, así como en los principales contextos de socialización de los jóvenes, para lograr este objetivo.