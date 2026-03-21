Una niña asesinada y una mujer tiroteada: presuntas víctimas de violencia de género en un mismo día

Una niña de tres años muerta en Alicante, una mujer asesinada a tiros en Zaragoza y un presunto intento de asesinato en Barcelona han sucedido en menos de 24 horas y todos están bajo investigación como presuntos delitos de violencia contra la mujer.

En el primero de ellos, la Guardia Civil investiga el asesinato de una niña de tres años ahorcada en Torrevieja (Alicante), cuyo padre también ha sido hallado muerto de la misma forma, como un posible caso de violencia vicaria, ha informado la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana y el Ministerio de Igualdad a través de la Delegación contra la Violencia de Género, según recoge EFE.

Fuentes cercanas al caso han indicado a EFE que el hallazgo de los dos cuerpos se ha producido poco antes de las dos de la pasada madrugada en una vivienda de la calle Diana número 8, por parte de agentes de la Guardia Civil y que el padre, español, tiene 40 años, ha informado el Instituto Armado.

La madre, de 36 años, expareja del supuesto autor del crimen y también española, avisó anoche a la Guardia Civil de que no lograba contactar con él desde hacía unas horas y que temía que el padre pudiera haber hecho daño a su hija, que se encontraba con él.

Tras este aviso, la Guardia Civil se dirigió a comprobar lo que sucedía y localizó los cuerpos sin vida en el sótano del domicilio del presunto autor.

Aunque no existían denuncias formales previas de malos tratos entre los progenitores de la menor asesinada, fuentes de la investigación han explicado a EFE que cuando la mujer acudió anoche, alrededor de las 23 horas, al cuartel de la Guardia Civil de Torrevieja manifestó haber sufrido malos tratos y haber recibido amenazas de muerte dirigidas a la hija si no terminaba con su relación actual con otro hombre.

El caso está siendo investigado por el Equipo Mujer Menor de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Alicante, y los primeros indicios apuntan a que se trata de un caso de asesinato en el ámbito de la violencia vicaria y posterior suicidio por parte del presunto autor.

La madre ha sido trasladada al hospital de Torrevieja con una crisis de ansiedad, han informado fuentes conocedoras de los hechos.

El alcalde del municipio, Eduardo Dolón, se ha trasladado al recinto sanitario para ponerse a disposición de la familia.

El suceso ha causado una profunda conmoción en Torrevieja y el Ayuntamiento tiene previsto declarar a lo largo del sábado medidas de duelo por este asesinato de violencia vicaria.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, se ha mostrado "conmocionada ante el asesinato de una menor en Alicante", unos hechos que ha calificado de "terrorismo insoportable" en su perfil de X, desde donde ha transmitido su cariño "para su familia y amigos".

Mujer tiroteada

En Zaragoza, una mujer ha fallecido tras recibir varios disparos de un hombre que después se ha suicidado. En declaraciones a los medios en el lugar de los hechos, la calle Cardenal Cisneros del barrio de Las Fuentes de la capital aragonesa, Beltrán ha confirmado que el crimen ha ocurrido a primera hora de la mañana -en torno a las 09:20 horas- y que el hombre sabía que iba a encontrarla en la calle a esa hora y ha ido a su encuentro "con la intención de asesinarla".

Según ha indicado, el hombre tenía licencia de armas deportivas y ha utilizado una de concurso para disparar varios tiros, aunque llevaba más armas, todas deportivas, que se han recuperado.

Al respecto, ha hecho hincapié en que no se trata de un accidente por la manipulación del arma o que la haya exhibido para atemorizarla y se le haya disparado, sino que "ha habido una intención clara de infligir daño", ha remarcado.

Por el momento no se ha podido confirmar la relación que habría entre ambos ni si se trata de un nuevo caso de violencia machista, si bien Beltrán ha confirmado que no existían denuncias de la mujer contra el hombre.

En todo caso, Beltrán ha remarcado que la violencia de género es una de las líneas de investigación y, de confirmarse, elevaría a 14 las mujeres asesinadas en España por sus parejas o exparejas en lo que va de año.

"Estamos viviendo una auténtica lacra en lo que supone este tipo de violencia ejercida contra la mujer por el mero hecho de ser mujer", por una "actitud enfermiza de considerar que la mujer es un objeto y es una posesión, y que si no se posee, no se tiene, se le quita la vida", ha aseverado.

Por el momento, no han trascendido las identidades de la mujer y del hombre y además se investiga si alguno de ellos era el propietario de un vehículo que estaba mal aparcado en la zona.

Detenido por quemar un piso con una mujer dentro

El último suceso conocido este sábado ha sido la detención por parte de los Mossos d'Esquadra de un hombre como presunto autor del incendio de una vivienda en Les Franqueses del Vallès (Barcelona), dentro de la cual había una mujer, han informado a EFE fuentes de la policía catalana.

El suceso ha tenido lugar sobre las once y media de la noche en un piso de un edificio ubicado en la calle Sant Joaquim de esa localidad vallesana, del que se han evacuado por sus propios medios los vecinos del resto de viviendas del inmueble, han informado a EFE fuentes de los Bomberos de la Generalitat.

La UE alerta de que "poco ha cambiado" en diez años en los índices de violencia machista Ver más

El incendio, han indicado las fuentes de los Mossos, no ha provocado ningún herido.

Los bomberos han acudido al lugar con seis dotaciones, cuyos efectivos han sofocado las llamas poco antes de la medianoche.

Los Mossos han abierto una investigación para determinar las causas que han llevado al detenido a provocar este fuego y si tiene relación con la mujer que habitaba en el domicilio.