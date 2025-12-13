La secretaria de Igualdad del PSOE ve "un antes y un después" ante la avalancha de casos de acoso en el partido

La secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ha señalado este viernes que no es cuestión de cuántos casos o denuncias de acoso sexual en el seno del PSOE salgan, sino de cómo va a actuar el PSOE, que, ha remarcado, no va a parar, porque no es compatible ser socialista y ser machista.

En declaraciones a los medios tras reunirse con las secretarias de Igualdad del partido, no ha descartado que en los próximos días sigan saliendo nuevos casos, pero se ha mostrado tajante sobre cómo va actuar su partido.

"Hay un antes y un después para el PSOE después de lo que estamos viviendo", ha añadido, antes de señalar que el PSOE quiere liderar este cambio de conciencia dentro de la organización y de la sociedad, y para ello van a poner en marcha todas las medidas necesarias encaminadas a la tolerancia cero.

Bernabé ha explicado que en la reunión de esta tarde, que ha durado cerca de cuatro horas, la secretaria de Organización, Rebeca Torró, ha compartido su compromiso para mejorar los protocolos internos y trabajar para evitar que se vuelvan a repetir comportamientos de este tipo en el partido.

No obstante, ha incidido en que el acoso y las actitudes machistas suceden en todos los ámbitos y ha asegurado que ahora mismo al PSOE no le preocupa el desgaste electoral que estos casos le puedan provocar, sino dar una respuesta adecuada a las mujeres denunciantes.

"No es una cuestión de cuántos" casos pueda haber, ha proseguido la responsable socialista, quien ha asumido que durante "algún tiempo, unos días", puedan darse más denuncias, porque, ha dicho, saben que estos comportamientos "están en la sociedad".

"Probablemente, estemos en unos días de mucha intensidad, pero el Partido Socialista siempre mira con luces largas", ha añadido.

Preguntada por Bretos sobre el caso Salazar, ha dicho que los protocolos internos han fallado. "Ha sido un error de no haber sabido manejar bien un protocolo. Teníamos las mejores intenciones, con la voluntad transformadora del PSOE y de ser un espacio seguro. Fue un fallo de comunicación en la parte técnica", ha explicado. "La secretaria de organización ha dejado bien claro que la comisión contra el acoso si que estuvo trabajando e hizo una parte de la instrucción. Y ha acabado en que se de una falta muy grave al señor Salazar. Además, hemos puesto en marcha mecanismos para que no pueda activar una militancia", ha afirmado.

Bernabé no ha entrado a valorar la dimisión de la secretaria de Igualdad de los socialistas en Galicia, Silvia Fraga, por discrepancias con el partido en la gestión del caso del expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, porque aquella ha tenido lugar durante la reunión en Ferraz y, según ha dicho, no ha podido leer la noticia.

En ese sentido, ha dicho que aún no ha podido hablar con ella, ni tampoco con el secretario general de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, quien ha reconocido que conocía el caso de Tomé desde el mes de octubre y que le pidió explicaciones, pero él lo negó todo.

Sobre la denuncia por acoso sexual y laboral contra uno de sus dirigentes, Toni González, alcalde de Almussafes (Valencia), Bernabé ha explicado que tanto el PSPD como el PSOE han abierto diligencias para esclarecer todo el asunto. "Le doy la garantía total de que el Partido Socialista no va a permitir ninguna situación que ponga en peligro a las mujeres. Más allá de cualquier cábala electoral, para nosotros lo más importante es pensar en el avance en materia de igualdad de las mujeres. Hemos asumido situaciones muy complejas por eso", ha dicho.

El 'caso Salazar' deriva en una cascada de denuncias de acoso y dimisiones en el PSOE Ver más

Bernabé se ha comprometido a que el partido va a estar "a la altura" con las mujeres y ha incidido en que "lo primero" ahora es estar del lado de las "víctimas".

Preguntada sobre si las federaciones del partido le han pedido llevar los casos a la Fiscalía, ha defendido que "por encima de todo está el respeto a la voluntad de las mujeres que necesitan sus tiempos", ya que "eso es una cuestión absolutamente personal".

"Aquí detrás hay mujeres que están trabajando diariamente con mujeres víctimas y que saben cómo se tienen que mantener y sostener los plazos, y cómo se tiene que mantener y sostener sobre todo la voluntad. Y nuestra obligación es darles el acompañamiento necesario para que ellas lo puedan abordar en el momento que sea", ha remachado.