El PSOE investiga dos denuncias por acoso contra su 'número dos' en la provincia de Valencia

El PSOE está investigando una nueva denuncia por acoso sexual en su partido. Se trata de Toni González, alcalde de Almussafes, vicesecretario del PSPV-PSOE de la provincia de Valencia y miembro de la ejecutiva autonómica, tal y como han adelantado eldiario.es y El País.

La denunciante, una militante valenciana, ha añadido una segunda acusando también al político de acoso laboral. La investigación en la sede del partido se ha abierto tras recibir la denuncia a través, tanto del canal Antiacoso de los socialistas, como del Departamento de Cumplimiento de Normativa. Fuentes de Ferraz aseguran que aún no se han tomado medidas contra González, asegura eldiario.es.

González ha sido afín a la política de José Luis Ábalos en las disputas internas dentro del PSPV-PSOE hasta que el exministro ha sido cesado como secretario de Organización del PSOE por las presuntas comisiones irregulares en contratos de mascarillas.

En declaraciones a El País, González niega los hechos, y asegura que se trata de un caso de “venganza”. “Que la relación no fue consentida lo tendrá que demostrar”, ha señalado. Además, ha añadido: “Aprovechando ahora el momento ha presentado la de acoso laboral”.

El alcalde afirma que no piensa dimitir. El PSOE ha solicitado a González que deje su puesto, sin embargo, afirma que deja la responsabilidad a la ejecutiva del PSPV-PSOE, liderado por la ministra de Ciencia, Diana Morant, la decisión de retirarle los cargos orgánicos que desempeña.