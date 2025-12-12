Mujeres del PSdeG reclaman "más garantías" contra el acoso con el partido pendiente de la salida de Tomé

La crisis abierta por las denuncias de acoso sexual contra José Tomé sigue teniendo múltiples repercusiones en el PSdeG. Desde las más obvias e inmediatas, con el partido pendiente de la forma en que se produzca la salida de la presidencia de la Diputación y del resto de cargos de su hasta ahora líder provincial en Lugo, que este viernes registró la dimisión en la institución provincial, hasta las de mayor recorrido en términos políticos con la mirada puesta en el modo en que la formación aborda casos como este.

El Grupo de Igualdad del PSdeG advierte de que los hechos conocidos no son incidentes aislados, sino parte de dinámicas de poder patriarcal y subraya que hace falta máxima transparencia y la reparación a las víctimas

En esta segunda vertiente ha puesto el foco el Grupo de Igualdad del PSdeG, reunido este pasado jueves para abordar el caso de Tomé bajo la presidencia de la secretaria de Igualdad de la Ejecutiva Nacional, Silvia Fraga, y de la titular de Organización, Lara Méndez. Lo hizo a través de un manifiesto en el que advierten de que "los hechos conocidos no son incidentes aislados", sino "la expresión de dinámicas de poder profundamente enraizadas en la cultura patriarcal" que el PSdeG y el PSOE, creen, deben afrontar dotándose de más "garantías" frente a posibles agresiones.

Empezando por "activar de inmediato todos los procedimientos internos ante cualquier expresión de violencia machista en el seno del PSOE", el Grupo de Igualdad del PSdeG advierte de que casos como las denuncias sobre las conductas de Tomé requieren la "máxima transparencia" y "garantías procesales sólidas". Y eso implica desde no "dilatar" las pesquisas internas hasta "escuchar, acompañar y reparar a las víctimas", lo cual conlleva "expresar una disculpa pública" del partido.

La "perspectiva feminista", subrayan, debe ser "integral y transversal" en "toda la estructura orgánica" del partido y es preciso, resaltan, que incluya "formación obligatoria, periódica y certificada en igualdad, violencia machista y cultura democrática para toda la militancia, especialmente para cuadros orgánicos y públicos". Al mismo tiempo, consideran, deberían ganar peso "referentes de masculinidad positiva dentro del partido".

Carta de Besteiro a la militancia

El llamamiento del Grupo de Igualdad del PSdeG llegaba casi al mismo tiempo que, en una carta a la militancia, el secretario general expresaba "indignación honda y repugnancia inevitable" por el caso de acoso sexual atribuido a Tomé. "Ya están activados todos los mecanismos internos para investigar con rigor y llegar hasta el final", sostiene José Ramón Gómez Besteiro.

Besteiro asegura en una carta a la militancia que el partido llegará hasta el final y reitera que Tomé debe entregar las actas de diputado y concejal además de dimitir como presidente de la Diputación y líder provincial del partido

En esa misiva, previa a la reunión de la Ejecutiva Nacional prevista para este viernes, Besteiro expresa "apoyo y solidaridad" a las víctimas y subraya que "José Tomé ya no forma parte" del partido tras solicitar la suspensión de militancia. En este sentido, reitera, además de "anunciar su dimisión como presidente de la Diputación" y "abandonar los grupos socialistas" en el ente provincial y en el Ayuntamiento de Monforte, debe "entregar las actas", es decir, dejar de ser diputado provincial y concejal y, por lo tanto, alcalde.

En la misma carta Besteiro subraya que la dirección del partido no tiene "acceso a ninguna denuncia" formulada a través del canal antiacoso del PSOE "porque el protocolo garantiza el anonimato absoluto". En ese desconocimiento incidía este viernes Méndez, la secretaria de Organización, para anunciar en un comunicado una "querella por injurias contra el diario ABC", que en su edición de este viernes publica que "quiso convencer a una víctima de acoso" de Tomé "para que no denunciase" y ocultase la cuestión.

Registro de la dimisión tras presidir la Junta de Gobierno

El modo en que Tomé está gestionando su propia dimisión contribuyó este viernes a tensar aún más la situación en el PSdeG y en la Diputación. En su sede, en el Pazo de San Marcos, presidió la Junta de Gobierno justo antes de registrar formalmente la dimisión como presidente.

El escrito de renuncia evidencia que seguirá como diputado

Por este motivo los representantes del BNG, encabezados por el vicepresidente, Efrén Castro, no acudieron a la reunión y lo mismo hizo, según pudo confirmar el diario El Progreso, el alcalde socialista de Castroverde, Xosé María Arias, orgánicamente situado en el sector opuesto a Tomé. Castro exige la convocatoria inmediata del pleno para elegir una nueva presidencia y la dirección nacional del BNG, a través de Ana Pontón, reitera que "la única decisión posible desde un punto de vista ético y moral" es que el hasta ahora presidente "deje todas sus responsabilidades".

Tomé formaliza su renuncia a presidir la Diputación de Lugo sin entregar su acta al PSdeG Ver más

En plena controversia por esa última Junta de Gobierno llegaba, a través de los canales oficiales de la Diputación, la confirmación de que Tomé ya había registrado la dimisión. Lo hizo mediante un escrito en el que reafirma su intención de continuar como diputado provincial no adscrito porque, argumenta, lo que considera como "una campaña de imputaciones de conductas irregulares sin base fáctica alguna" implica "una perturbación grave del normal desarrollo de las funciones propias de la presidencia"; la condición de diputado "no tiene que encontrarse condicionada, limitada ni jurídicamente afectada por manifestaciones no sometidas a procedimiento legal alguno".

La nueva presidencia se votará el 14 de enero tras activarse los plazos con un escrito de renuncia en el que Tomé reitera que está siendo objeto de falsas acusaciones

Este escrito, en el que Tomé reitera que está siendo objeto de "falsas acusaciones", activa el procedimiento formal para su relevo en la presidencia. Será en el pleno del día 30 —a falta de una sesión extraordinaria, que pueden reclamar formalmente un mínimo de 7 diputados— cuando se tome conocimiento de la renuncia y se ponga en marcha otro contador, el de los diez días hábiles para la sustitución, que se votará en otra sesión plenaria el 14 de enero.

De este modo, hasta el día 30 —o antes, si se forzase un pleno extraordinario— Tomé continuará como presidente en funciones. A partir de ahí y hasta la nueva elección, el cargo lo ejercerá temporalmente el vicepresidente, Efrén Castro.