El Supremo envía a juicio al exministro Ábalos y a Koldo García y les mantiene en prisión

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha acordado la apertura de juicio oral contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García - quienes seguirán en prisión preventiva- y contra el empresario Víctor de Aldama por presuntas comisiones irregulares en contratos de mascarillas, según informa EFE.

Puente ha dictado un auto en el que les envía a juicio por los delitos de integración en organización criminal; cohecho continuado, activo y pasivo; uso de información privilegiada, aprovechamiento de información privilegiada; tráfico de influencias, malversación de fondos públicos; falsedad en documento oficial y prevaricación.

Además, les impone 60.000 euros de fianza a fin de asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran serles impuestas y les advierte de que, de no prestarla en el plazo de cinco días, les serán embargados bienes en cantidad suficiente para asegurar dicha suma.

El instructor acuerda mantener las medidas cautelares que pesan sobre los tres acusados. De esta forma, el exministro y su exasesor continuarán en prisión preventiva, en la que ingresaron el pasado 27 de noviembre, y Víctor de Aldama continuará con sus comparecencias quincenales, retirada del pasaporte y prohibición de salir del país.

Puente da un plazo de diez días a sus defensas para que presenten sus escritos de defensa con "expreso apercibimiento de que, si no lo presentaren dentro del plazo establecido, se entenderá que se oponen a las acusaciones y seguirá su curso el procedimiento".

La Fiscalía pide 24 años de cárcel al exministro, 19 y medio a su exasesor y 7 a Aldama por esta parte del caso, en la que sospecha que se concertaron para obtener "un común beneficio económico" en la contratación pública de empresas captadas por este último, aprovechando el cargo de Ábalos en el Gobierno y en el PSOE como secretario de Organización.

Se trata del primer juicio del caso Koldo, que tiene otra pieza abierta en el Supremo por presuntos amaños en adjudicaciones públicas que afecta también al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, y dos más en la Audiencia Nacional, una de las cuales investiga los pagos en efectivos del partido socialista.

24 horas después de que la Sala confirmara su procesamiento

Puente ha abierto juicio oral tan solo un día después de que la Sala de Apelación del Supremo avalase "el sólido y robusto cuadro indiciario" por el que el juez propuso sentar en el banquillo al exministro, su ex asesor y el presunto comisionista Víctor de Aldama.

Los magistrados ven "suficientemente justificada" la perpetración de los hechos que se les imputan y aluden al "robusto arsenal indiciario" recopilado en su contra, sin que las diligencias propuestas en los recursos "desmoronen" las razones expuestas por el juez en su procesamiento, "ni en la más optimista de las previsiones".

Precisamente, la decisión de la Sala motivó este miércoles que la Mesa del Congreso aprobase la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios del ex ministro José Luis Ábalos en virtud del artículo 21.2 del Reglamento de la cámara baja.

Dicho precepto señala que los parlamentarios quedarán suspendidos de sus derechos y deberes cuando haya un auto de procesamiento firme y se hallen en situación de prisión preventiva, como es el caso.