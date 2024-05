EEUU y Alemania dan permiso a Ucrania para usar sus armas en territorio ruso cercano a Járkov

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el Gobierno de Alemania han dado permiso a Ucrania para usar armas proporcionadas por Washington y Berlín para atacar territorio ruso, tal y como venía reclamando Kiev, según recoge Europa Press.

En el caso de EEUU, ha especificado que debe ser en las zonas cercanas a la región de Járkov, donde las tropas rusas están realizando una ofensiva, según han confirmado funcionarios estadounidenses a numerosos medios de comunicación del país. "Biden ha ordenado recientemente a su equipo que se asegure de que Ucrania puede utilizar armas estadounidenses con fines de contrafuego en Járkov para que Ucrania pueda devolver el golpe a las fuerzas rusas que les golpean o se preparan para atacarles", ha asegurado un empleado de la Administración estadounidense al diario Politico.

Sin embargo, la misma fuente ha especificado que la política de la Casa Blanca no va a permitir ataques de largo alcance dentro de Rusia, afirmando que su pensamiento "no ha cambiado" debido a que se consideraría como una escalada de las tensiones.

Otros dos funcionarios estadounidenses han confirmado a la cadena de televisión CNN la información, justificando la decisión ante los avances rusos en la región, y que las autoridades ucranianas no han pedido permiso para atacar más allá de la zona designada, que no será ampliada.

Asimismo, otros tres empleados públicos han asegurado a la cadena CBS News que este permiso no incluye a los aviones rusos que se encuentren en territorio ruso y cuyo objetivo sea atacar Ucrania. Respecto a si las armas estadounidenses ya han sido usadas para este tipo de operaciones, un funcionario ha declinado dar una respuesta, pasando la decisión de hacer este anuncio al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Por su parte, después de que Berlín se hubiese mostrado ambiguo sobre este tema, el portavoz del Ejecutivo, Steffen Hebestreit, ha anunciado este nuevo permiso. Cabe destacar que el pasado martes, la Unión Europea se mostró dividida respecto a la posibilidad de permitir a Ucrania usar armas occidentales para atacar a Rusia en su propio territorio, así como para extender la misión de entrenamiento europea a soldados ucranianos a la propia Ucrania.

Los ministros de Exteriores aliados se reúnen precisamente este viernes en Praga, desde donde la jefa de la diplomacia alemana, Annalena Baerbock, había insistido en que la línea que sigue Berlín es la de ayudar a Ucrania en su defensa y en que "hará todo lo posible" para que la OTAN no se vea empujada a la guerra. "No reacciono a preguntas de que da la impresión de que estamos golpeando Rusia. Nadie está golpeando a Rusia, es Rusia la que ataca contra el Derecho Internacional a Ucrania y hacemos todo para que pueda no solo defender su país sino a sus ciudadanos", argumentó la ministra germana.

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha mostrado su apoyo a la petición ucraniana ante el riesgo de una guerra "asimétrica", y a la que se han opuesto países Alemania o Italia, mientras que Estonia, Lituania y Países Bajos sí han apoyado a Kiev en este sentido.

España no se lo plantea

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha dicho que el Gobierno por ahora no se plantea dar permiso a Ucrania para atacar objetivos en el interior de Rusia con armamento proporcionado por España.

Así lo ha dicho el jefe de la diplomacia española al ser preguntado en una entrevista en Onda Cero, sobre si ha habido petición formal de Ucrania para que puedan utilizar el armamento español en territorio ruso. Según el ministro, ni el Ejecutivo ucraniano les ha planteado dicha demanda ni tampoco se la piensa "en estos momentos" el Gobierno de España.

"Hemos escuchado al secretario general de la OTAN esta semana abogar por esto. No nos lo planteamos en estos momentos, es decir, no nos han hecho esa petición", ha indicado Albares, agregado que "en estos momentos" España no ve "ese material siendo utilizado fuera de las fronteras de Ucrania".